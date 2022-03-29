У Салаха и Мане новый повод поссориться. Сегодня в Африке определятся пять участников чемпионата мира

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вчера, 16:02

Узнаем счастливчиков и неудачников.

- Сегодня в Африке состоятся ответные матчи третьего раунда отборочного турнира чемпионата мира 2022. Десять победителей групп второго этапа квалификации играют друг против друга по стандартной системе «дома и в гостях».

- Все пять первых матчей, согласно африканской футбольной традиции, получились «низовыми»: две встречи завершились вничью (0:0 и 1:1), еще в трех матчах зафиксирован счет 1:0, причем в двух случаях победили гости.

Сенегал — Египет

Первый матч: победа Египта дома 1:0

Самая интригующая пара решающей фазы африканского отбора. Почти два месяца назад Сенегал и Египет сошлись в финале Кубка Африканских Наций, основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти хладнокровнее оказались сенегальцы — 4:2. Футбольная дуэль двух наций рассматривается сквозь призму противостояния Мохамеда Салаха и Садио Мане, лучших футболистов своих стран и партнеров по «Ливерпулю».

В финале Кубка Африки Мане не забил пенальти по ходу матча, зато нанес решающий удар в серии, в то время как до Салаха очередь не дошла, что впоследствии широко обсуждалось (Мо должен был бить пятым). Зато в первом матче за право сыграть на ЧМ -2022 победный гол на 4-й минуте сделал Салах, хотя в протоколе значится автогол Салиу Сисса. Но последнее слово все еще может остаться за Мане.

Интересно знать: и Сенегал, и Египет могут впервые в своей истории выступить на двух чемпионатах мира подряд. Интересно, что в финальных турнирах египтяне, являющиеся рекордсменами по количеству побед на Кубках Африки, никогда не преодолевали первый раунд, в то время как Сенегал на ЧМ -2002 повторил лучший результат африканских сборных на мундиалях, выйдя в четвертьфинал. Аналогичной стадии удавалось достичь Камеруну под руководством Валерия Непомнящего в 1990-м и сборной Ганы в 2010-м.

Нигерия — Гана

Первый матч: ничья 0:0

Команды из Западной Африки относятся к числу ведущих сборных на своем континенте, им уже не раз приходилось встречаться на поздних стадиях Кубка Африканских Наций, а теперь делят одну путевку в Катар на двоих. Гана не смогла добиться перевеса на своем поле, поэтому сейчас мяч во всех смыслах на стороне Нигерии, за которую выступает один из лучших форвардов Серии A Виктор Осимхен («Наполи»), а также футболисты из АПЛ Трост-Эконг («Уотфорд»), Келечи Ихеаначо («Лестер») и других топ-чемпионатов.

Сборная Ганы выступала на трех чемпионатах мира в XXI веке (2006, 2010 и 2014), а вот отбор на мундиаль, проходивший в России, пройти не удалось. Нигерийцы, в свою очередь, являются постоянными участниками чемпионатов мира с 1994 года. Пропустили только один турнир за последние 30 лет — ЧМ -2006 в Германии. Трижды играли в 1/8 финала. А вот Гана может похвастаться выходом в четвертьфинал в 2010-м, да и до полуфинала тогда было рукой подать. Вот только это была рука Луиса Суареса, у которой были другие планы.

Интересно знать: результаты очных матчей Нигерии и Ганы идут сериями:

1994-2001. Три встречи подряд завершились со счетом 0:0.

2001-2006. Гана одерживает четыре подряд победы.

2007-2010. Нигерия отвечает серией из трех побед.

2011-наши дни. И снова вернулись к нулевым ничьим. Без забитых голов завершились два последних матча, сыгранные с разницей в 10 лет. Но сегодня должен быть победитель, каким бы способом его ни пришлось определить.

Алжир — Камерун

Первый матч: победа Алжира 1:0 на выезде

Гол Ислама Слимани в концовке первого тайма принес Алжиру победу над хозяевами недавнего Кубка Африки. Сами алжирцы КАН-2021 провалили, хотя начинали турнир в статусе действующих чемпионов, но к решающим матчам квалификации ЧМ -2022 собрались и после гостевой победы над Камеруном приблизились к своей мечте.

Алжир, как и Камерун, в последний раз принимал участие в финальном турнире чемпионата мира в 2014 году, причем камерунцы тогда завершили выступления после групповой стадии, а алжирцы вышли в плей-офф, где доставили массу проблем сборной Германии. «Лисы пустыни» затащили будущих чемпионов мира в дополнительное время, где уступили 1:2.

Интересно знать: первым номером сборной Алжира на протяжении 12 последних лет является Раис Мболи, который сейчас играет в Саудовской Аравии, а в 2011 году провел 17 матчей за самарские «Крылья Советов», в которых волжанам удалось одержать только 2 победы.

Марокко — ДР Конго

Первый матч: ничья 1:1

Сборная ДР Конго открыла счет в домашнем матче против марокканцев уже на 12-й минуте, но не удержала преимущество и вынуждена была довольствоваться ничьей. Конголезцы лишь однажды пробились на чемпионат мира, случилось это в далеком 1974 году, причем страна тогда называлась Заир.

Африканцы тогда попали в группу с Югославией, Бразилией и Шотландией, которым благополучно проиграли с общим счетом 0:14. Особенно беспощадны были югославы, выигравшие 9:0. А вот Марокко после 20-летней паузы сыграл на ЧМ -2018, но занял последнее место в группе с Испанией, Португалией и Ираном. «Атласские львы» могут сыграть на втором мундиале кряду.

Интересно знать: сборную ДР Конго возглавляет великий и печальный Эктор Купер — прекрасный тренер, который на протяжении всей карьеры проигрывает важные матчи. Он дважды бывал с «Валенсией» в финалах Лиги чемпионов, проигрывал с «Мальоркой» финалы Кубка Испании и Кубка Кубков, а в 2017-м в качестве тренера сборной Египта остановился в шаге от победы в Кубке Африки. Улыбнется ли удача Куперу на этот раз?

Тунис — Мали

Первый матч: победа Туниса 1:0 на выезде

Как и в противостоянии Египта и Сенегала, исход первой встречи в этой паре решил автогол. Его автором стал футболист сборной Мали и воспитанник ПСЖ , ныне защищающий цвета бельгийского «Стандарда», Мусса Сиссако. На 36-й минуте отправил мяч в свои ворота, причем здесь имел место не коварный рикошет, а неряшливый пас назад, обернувшийся катастрофой. Через четыре минуты Сиссако сбил противника, убегавшего один на один с вратарем, и получил прямую красную карточку. Такой вот герой Туниса в рядах Мали.

Интересно знать: сборная Мали — единственная из 10 африканских команд, претендующих на поездку в Катар, которая не принимала участия в финальных турнирах чемпионатов мира. Может состояться дебют.