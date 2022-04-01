Московское дерби и «Динамо» в Краснодаре. В 23-м туре РПЛ только важные поединки

1648797422

вчера, 10:17

«Локомотив» против «Спартака» — десерт, но будет полноценный ужин.

«Рубин» — «Химки»

1. Слуцкий проиграл пять из шести последних матчей в РПЛ . Тренер «Химок» — Юран заступил недавно, выступили чуть лучше. У подмосковного клуба ничья и долгожданная победа над «Уралом».

2. Существенно свое положение «Химки» в таблице не улучшили, но надежда на выход из зоны вылета появилась. Учитывая состояние казанцев, которые еще и Кварацхелию потеряли – уехал на Родину, Глушаков и его команда настраиваются на большой бой.

3. У «Рубина» странное агрессивно-подавленное состояние. Легионеры уходят, Слуцкий воюет с арбитрами, будущее клуба туманно, турнирной мотивации мало. Разве что боятся попасть на 13-е место, но в таком случае дома надо выиграть у последней команды в таблице.

«Арсенал» — «Ахмат»

1. Одно поражение при победе «Урала» или «Химок» — туляки окажутся в зоне прямого вылета. Стыковые матчи тоже не отменили, поэтому «Арсеналу» нужны очки. «Ахмат» же потерял надежду на попадание в еврокубки, поэтому Талалаеву все сложнее находить для команды мотивацию.

2. Божович проигрывает – 4 поражения и 1 ничья в пяти последних матчах, а Талалаев ждет включений Уткина и других приличных игроков. Но в трех последних матчах у него нет успехов, два поражения. Как и в первом матче тура, встречаются неудачливые коллективы.

3. В РПЛ «Арсенал» не обыгрывал «Ахмат» с 2018 года. Бывают ничьи, но для «оружейников» гости из Грозного являются сложным оппонентом. В субботу Талалаев мечтает о трех очках и победе, а Божович без Деспотовича и Смольникова может уступить.

«Крылья Советов» — «Уфа»

1. У самарцев есть мотивация, поскольку отток легионеров приведет к интересу к молодым россиянам из «Крыльев Советов». Результаты не лучшие, но играет команда Осинькина неплохо, особенно на контратаках и флангами, где им важно захватить преимущество.

2. «Уфа» в девяти играх подряд не знает вкуса победы. И хотя добились ничьей против «Краснодара», без подвига в Самаре им будет сложно покинуть зону вылета в обозримом будущем. Гости понимают, что если не прибавят в атаке – вылетят.

3. В этом противостоянии нет фаворита. Обе команды побеждали в гостях, но отметим, что «Крылья Советов» не обыгрывали «Уфу» в Самаре с 2016-го. Также в этом противостоянии чаще всего забивали один гол за матч, три – максимум.

«Ростов» — «Нижний Новгород»

1. Удивительный тур, в котором сначала «отстреляются» все, кому стоит переживать за сохранение прописки. Карпин начал набирать очки, Кержаков их все чаще теряет, так что соседи в таблице настраиваются на сложнейший матч.

2. В первом круге «Ростов» выиграл 2:1, но там был своеобразный поединок с двумя автоголами. Да и Хашимото больше не поможет своим ударом – приостановил действие контракта. «Нижний Новгород» тоже не в том состоянии, что в августе.

3. Карпин понимает «Ростов», поэтому команда ждет непростой, вряд ли результативной, но победы. Байрамяну, Глебову, Полозу и Соу пора провести ряд крутых атак, а Осипенко и Мелехину – надежно сыграть в защите.

«Локомотив» — «Спартак»

1. Изюминка тура, московское дерби, в котором Комппер попытается обыграть Ваноли – два бывших ассистента отправились в сложное плаванье. Хотя настрой разный, ведь у «Спартака» 1 победа в 5 играх, а у «Локомотива» целых три.

2. Поражение от ЦСКА на последних секундах не отменяет попытки «Локомотива» найти свою игру в атаке. Кухта, Изидор, Керк и Жемалетдинов – перспективный квартет. А дальше все зависит от организации защиты, где есть слабые звенья.

3. «Спартак» всегда в центре внимания, но футбольное наполнение пока слабее, чем информационный фон. Непонятная опорная зона, слабая реализация, нестабильность отдельных игроков, потеря Айртона – у Ваноли хватает головной боли. Но нужно брать три очка в ничейном в последние годы дерби.

«Краснодар» — «Динамо»

1. Еще один крутой поединок. Но если к Шварцу вернулись легионеры, вроде Шиманьски, то «быкам» нужна подпитка иностранцами из второго состава, ведь силы у ограниченной обоймы заканчиваются.

2. «Динамо» по-прежнему нужна серия побед, чтобы сохранять математические шансы на чемпионство. Без поражения от «Спартака» и ничьей против «Ростова» могли набрать на пять пунктов больше. В таком случае было бы два лидера с 48 очками.

3. У команды Шварца четыре подряд победы над «горожанами» — неудобный соперник. И эти успехи случились, когда Кабелла и его коллеги рубились за клуб Галицкого. Сейчас состав поменялся, а соперник не ослабел.

ЦСКА — «Урал»

1. У Березуцкого шесть подряд побед в РПЛ , также прошли «Сочи» в Кубке страны. «Армейцы» в ударе, и разгром «Рубина» со счетом 6:1 связан не только с ошибками соперника. Языджи разыгрался, другие новички тоже постоянно помогают.

2. Важно отметить накануне матча, что встречаются две успешные линии защиты. ЦСКА пропустил меньше всех (18 мячей), а «Урал» идет третьим (22 ошибки защиты). Потеря Адамова повлияла, но Шалимов ставит на оборону.

3. ЦСКА – фаворит, но коварные ничьи в этом противостоянии изредка проскакивали. Уральцы спасаются от вылета и мечтают покинуть зону стыковых поединков, поэтому в Москве может быть вязкий и сложный матч. Но есть хорошие новости – травма Языджи, полученная в сборной, оказалась несерьезной, должен сыграть.

«Сочи» — «Зенит»

1. Трудно сказать, какие сейчас отношения между российскими миллиардерами. Поэтому Ротенберг, чей «Сочи» в первом круге нанес «Зениту» поражение, может настроить Федотова и команду на еще один бой. Сейчас все не так, как было еще год назад.

2. «Зениту» нужны три очка, но на грани ничьих они тоже время от времени бродят. «Сочи» оступился дважды подряд, но до этого были победы, команда состоит из опытных и крепких мастеров. Они раскисли, когда поняли, что второе место не приведет к гимну Лиги чемпионов на стадионе «Фишт», но драться на поле умеют.

3. Правы все, кто видят «Зенит» чемпионом, если они сохранят ключевых легионеров. Но важен также фактор мотивации и внутреннего психологического состояния футболистов. Если все бразильцы, Барриос, Ловрен и так далее сейчас «на чемоданах», то это скажется прямо сейчас.

Никакими словами, что все идет по плану, не отменить тревогу, сейчас поселившуюся в умах всех легионеров лиги, которую отстранили от еврокубков. Зато на дворе этап сезона, когда проходных матчей нет, ведь в таких условиях приободрить может только победа.