«Сочи» — «Зенит». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Сочи» — «Зенит», который состоится 3 апреля 2022 года

«Сочи»

«Сочи» хорошо провел первую половину нынешнего сезона РПЛ , однако в двух последних матчах смог набрать всего один балл. Коллектив занимает четвертое место и набрал 38 очков, отставая от ближайшего соперника на четыре пункта. Команду ждет очень сложный поединок с чемпионом России, однако фактор домашнего поля и мастерство футболистов позволяет ей побороться за очки и создать проблемы сопернику. Разница мячей «Сочи» (35:24), что говорит о хорошей атакующей линии коллектива.

20 марта «Сочи» неожиданно проиграл «Крыльям Советов» (2:3), а 13 числа сыграл вничью с «Химками» (0:0). Оба матча прошли в рамках РПЛ .

«Зенит»

Чемпион России является лидером турнирной таблицы, однако отрыв от прямых конкурентов не является большим, что говорит о нервной концовке чемпионата для питерского клуба. «Зенит» набрал 48 очков и опережает ближайшего соперника на пять пунктов, поэтому болельщики ждут победы в сложном выездном матче с командой из первой пятерки турнирной таблицы. «Зенит» пропустил 23 мяча, что является лучшим результатом в чемпионате и постарается оставить свои ворота «сухими» в этом матче.

19 марта «Зенит» уверенно переиграл на своем поле «Арсенал» из Тулы (3:0), а 13 числа команда сыграла вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сочи» – 4.61

Ничья – 3.86

Победит «Зенит» – 1.746

Статистика

«Зенит» проиграл один из десяти последних встреч во всех турнирах, а «Сочи» уступил в трех поединках

«Сочи» проиграл два последних домашних матча в чемпионате и кубке страны

«Зенит» выиграл пять из шести последних встреч с «Сочи»

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют» и тотал больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Зенита», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.746. Клуб из Санкт-Петербурга показывает уверенную игру и ему вполне по силам одержать выездную победу, чтобы как минимум сохранить отрыв от преследователей.