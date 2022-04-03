«Зенит» хочет лично столкнуть «Спартак» в ФНЛ. Владельцы, арбитры и Ваноли помогут

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вчера, 10:23

До зоны стыковых матчей – шесть пунктов.

Ваноли не понимает, куда попал

Оказался ассистентом, а не главным тренером. А проблемные коллективы, как у москвичей, это всегда чувствуют. Разумеется, не стоит винить строго главных тренеров во всем, что происходит в ФК «Спартак», поскольку эта история древнее, чем Ваноли. Но Паоло пришел с таким настроем, как Руй Витория. Мол, тут великий клуб с запыленным музеем с трофеями, невероятно много денег, не худший в РПЛ состав. Новички, опять же, приехали зимой. В результате получили нечто в стиле Кононова после апрельского снегопада. Четыре матча в РПЛ , одна случайная победа – важно напомнить, что против «Динамо» подопечные Паоло реализовали 2 удара в створ из 2. Затем было два поражения в других дерби, а еще ничья против Кержакова. Ваноли не обыграл ни одного из соперников в РПЛ чисто, красиво и явно, в стиле опытных итальянских тренеров, которые сковывают и разрывают на контратаках. Это не значит, что «Спартак» всегда играл плохо. Лишь фиксируем, что новый тренер не Каррера, который собирал победы, чередуя их с веселыми разгромами, которые на конечный результат не повлияли. Ваноли не громят, но матч против «Локомотива» принес еще одно поражение, причем сопернику забил единственным ударом в створ. Так уступать в каком-то смысле даже унизительно.

У владельцев большие проблемы

Почему так часто слышите Салихову, а Федун отказывается отвечать на вопросы? Потому что Леонид Арнольдович сначала лечился, а теперь стремительно теряет капитал, как и Алекперов. Оба понятия не имеют, как к ним будут относиться в окрестностях Мавзолея в ближайшие полгода. У людей, считавших себя могущественными, рушится привычная жизнь. И хотя Зареме хватает сарказма, чтобы издеваться над слабостью других павших миллиардеров – стебала банкира Авена за смешные признания в неумении выжить без водителя и нанять адвоката, ее мысли заняты арбитрами, лимитом и «Зенитом». Чем угодно, кроме «Спартака». У семи нянек дите без глаза, поэтому зона стыковых матчей не исключена. Математический факт – до 15-го места всего шесть пунктов, а впереди семь туров, на кону 21 очко. Еще могут вытащить из колоды пиковую даму. Причем «Спартак» сам понимает трудность положения, судя по вполне адекватному заявлению клуба после снежного издевательского дерби.

Футболисты задумались об уходе

Когда национальная валюта съехала в два раза восемь лет назад, Комбаров и компания сразу побежали уточнять, как именно будут считать их зарплаты, по какому курсу? Контракты ведь заключались не в рублях. Сейчас все футболисты «Спартака» задали тот же вопрос. Не могут получить ответ, следовательно, завидуют Жиго и Айртону. В таких условиях думать о том, будет «Спартак» десятым, двенадцатым или тринадцатым, им сложнее. Все в команде понимают, что единственный шанс добавить ложку меда в бочку дегтя – выиграть Кубок страны. В турнире остались, поэтому тяжело будет переключаться на какие-то матчи РПЛ . Потеря мотивации – важный фактор на пути к катастрофе. Тихой, рутинной, незаметной катастрофе. Тут не выиграли, там проиграли – привет, «лучшая лига мира».

Весь сезон играют посредственно

Посредственно по меркам второго по бюджету клуба РПЛ , разумеется. Любопытную тему развивали отдельно, здесь лишь можно повторить ключевые выводы. По забитым мячам «Спартак» 11-й, но его еще могут обойти в этом туре. По точности пасов лишь шестой. Команда техничная, настырная, но вратари не спасают, командная игра слабая, реализация точных ударов ужасная, пропускают немало, качество моментов не такое, как их количество. По всему получается один их худших сезонов «Спартака» в истории. Даже в 2003 году было восемь побед после 23 туров, а сейчас лишь семь. Забили всего 24 мяча, снова худший показатель в истории чемпионатов России. Разница мячей отрицательная, поскольку Максименко и Селихов не спасают. Антирекорд по поражениям за сезон могут обновить без особого труда.

Арбитры давно не любят «Спартак»

Если суммировать за два сезона ошибки за и против команд, основываясь на вердиктах ЭСК РФС , то увидите, что «Локомотиву» и «Спартаку» грех жаловаться. Объяснимо, ведь «красно-белые» активно отстаивали свою позицию – и это правильно. Также был большой скандал после матча против «Сочи», и это сказалось на отношении Дюкова к вопросу судейства в матчах москвичей. Но еще со времен Карпина, который задолго до Слуцкого демонстрировал свое отношение к рефери, когда руководил и тренировал «красно-белых», между судейским корпусом и «Спартаком» холодная война. Сейчас, поскольку очевидно, что контрольные функции РФС и РПЛ не работают в новых условиях, странные ошибки вернутся. Не удалить Бека Бека – это одно. А вот если в последнем туре против «Химок» будет спорная результативная ошибка, которая приведет к поражению «Спартака», то это уже путевка в мир переходных матчей. И там тоже будут арбитры, которые могут повлиять на исход.

Календарь сложнее, чем кажется

Многие думают, что раз матчи против ЦСКА , «Динамо», «Краснодара» и «Локомотива» позади, то Ваноли станет легче. Так считают люди, которые смотрят только центральные поединки москвичей. «Спартак» давно живет с фобией середняков. Благодаря глупейшим поражениям и ничьим против тех, с кем хватало мастерства для победы, теряли шансы на путевки в Лигу чемпионов, на чемпионство, на возможность сохранить главного тренера подольше. Тедеско вчера грохнул в Дортмунде «Боруссию» со счетом 4:1, его «Лейпциг» уже четвертый. Отличный тренер, но надолго задерживаться в «Спартаке» смысла не увидел. Ваноли, кстати, тоже может планировать отъезд. В таких условиях кризисные «Арсенал» и «Рубин» — опасные соперники.