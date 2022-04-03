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«Зенит» хочет лично столкнуть «Спартак» в ФНЛ. Владельцы, арбитры и Ваноли помогут

вчера, 10:23
Ваноли Паоло

До зоны стыковых матчей – шесть пунктов.

Ваноли не понимает, куда попал

Оказался ассистентом, а не главным тренером. А проблемные коллективы, как у москвичей, это всегда чувствуют. Разумеется, не стоит винить строго главных тренеров во всем, что происходит в ФК «Спартак», поскольку эта история древнее, чем Ваноли. Но Паоло пришел с таким настроем, как Руй Витория. Мол, тут великий клуб с запыленным музеем с трофеями, невероятно много денег, не худший в РПЛ состав. Новички, опять же, приехали зимой. В результате получили нечто в стиле Кононова после апрельского снегопада. Четыре матча в РПЛ, одна случайная победа – важно напомнить, что против «Динамо» подопечные Паоло реализовали 2 удара в створ из 2. Затем было два поражения в других дерби, а еще ничья против Кержакова. Ваноли не обыграл ни одного из соперников в РПЛ чисто, красиво и явно, в стиле опытных итальянских тренеров, которые сковывают и разрывают на контратаках. Это не значит, что «Спартак» всегда играл плохо. Лишь фиксируем, что новый тренер не Каррера, который собирал победы, чередуя их с веселыми разгромами, которые на конечный результат не повлияли. Ваноли не громят, но матч против «Локомотива» принес еще одно поражение, причем сопернику забил единственным ударом в створ. Так уступать в каком-то смысле даже унизительно.

У владельцев большие проблемы

Почему так часто слышите Салихову, а Федун отказывается отвечать на вопросы? Потому что Леонид Арнольдович сначала лечился, а теперь стремительно теряет капитал, как и Алекперов. Оба понятия не имеют, как к ним будут относиться в окрестностях Мавзолея в ближайшие полгода. У людей, считавших себя могущественными, рушится привычная жизнь. И хотя Зареме хватает сарказма, чтобы издеваться над слабостью других павших миллиардеров – стебала банкира Авена за смешные признания в неумении выжить без водителя и нанять адвоката, ее мысли заняты арбитрами, лимитом и «Зенитом». Чем угодно, кроме «Спартака». У семи нянек дите без глаза, поэтому зона стыковых матчей не исключена. Математический факт – до 15-го места всего шесть пунктов, а впереди семь туров, на кону 21 очко. Еще могут вытащить из колоды пиковую даму. Причем «Спартак» сам понимает трудность положения, судя по вполне адекватному заявлению клуба после снежного издевательского дерби.

Футболисты задумались об уходе

Когда национальная валюта съехала в два раза восемь лет назад, Комбаров и компания сразу побежали уточнять, как именно будут считать их зарплаты, по какому курсу? Контракты ведь заключались не в рублях. Сейчас все футболисты «Спартака» задали тот же вопрос. Не могут получить ответ, следовательно, завидуют Жиго и Айртону. В таких условиях думать о том, будет «Спартак» десятым, двенадцатым или тринадцатым, им сложнее. Все в команде понимают, что единственный шанс добавить ложку меда в бочку дегтя – выиграть Кубок страны. В турнире остались, поэтому тяжело будет переключаться на какие-то матчи РПЛ. Потеря мотивации – важный фактор на пути к катастрофе. Тихой, рутинной, незаметной катастрофе. Тут не выиграли, там проиграли – привет, «лучшая лига мира».

Весь сезон играют посредственно

Посредственно по меркам второго по бюджету клуба РПЛ, разумеется. Любопытную тему развивали отдельно, здесь лишь можно повторить ключевые выводы. По забитым мячам «Спартак» 11-й, но его еще могут обойти в этом туре. По точности пасов лишь шестой. Команда техничная, настырная, но вратари не спасают, командная игра слабая, реализация точных ударов ужасная, пропускают немало, качество моментов не такое, как их количество. По всему получается один их худших сезонов «Спартака» в истории. Даже в 2003 году было восемь побед после 23 туров, а сейчас лишь семь. Забили всего 24 мяча, снова худший показатель в истории чемпионатов России. Разница мячей отрицательная, поскольку Максименко и Селихов не спасают. Антирекорд по поражениям за сезон могут обновить без особого труда.

Арбитры давно не любят «Спартак»

Если суммировать за два сезона ошибки за и против команд, основываясь на вердиктах ЭСК РФС, то увидите, что «Локомотиву» и «Спартаку» грех жаловаться. Объяснимо, ведь «красно-белые» активно отстаивали свою позицию – и это правильно. Также был большой скандал после матча против «Сочи», и это сказалось на отношении Дюкова к вопросу судейства в матчах москвичей. Но еще со времен Карпина, который задолго до Слуцкого демонстрировал свое отношение к рефери, когда руководил и тренировал «красно-белых», между судейским корпусом и «Спартаком» холодная война. Сейчас, поскольку очевидно, что контрольные функции РФС и РПЛ не работают в новых условиях, странные ошибки вернутся. Не удалить Бека Бека – это одно. А вот если в последнем туре против «Химок» будет спорная результативная ошибка, которая приведет к поражению «Спартака», то это уже путевка в мир переходных матчей. И там тоже будут арбитры, которые могут повлиять на исход.

Календарь сложнее, чем кажется

Многие думают, что раз матчи против ЦСКА, «Динамо», «Краснодара» и «Локомотива» позади, то Ваноли станет легче. Так считают люди, которые смотрят только центральные поединки москвичей. «Спартак» давно живет с фобией середняков. Благодаря глупейшим поражениям и ничьим против тех, с кем хватало мастерства для победы, теряли шансы на путевки в Лигу чемпионов, на чемпионство, на возможность сохранить главного тренера подольше. Тедеско вчера грохнул в Дортмунде «Боруссию» со счетом 4:1, его «Лейпциг» уже четвертый. Отличный тренер, но надолго задерживаться в «Спартаке» смысла не увидел. Ваноли, кстати, тоже может планировать отъезд. В таких условиях кризисные «Арсенал» и «Рубин» — опасные соперники.

Не говоря о «Ростове» на выезде, ведь там вернулся Карпин. «Крылья Советов» умеют опасно атаковать, «Урал» упрямо держится в защите. Есть еще «Химки» с Глушаковым в последнем туре, у них борьба за выживание выйдет на пик, ведь вряд ли кто-то из аутсайдеров покинет лигу досрочно, слишком плотная борьба и примерно равные силы. Наконец, в 29-м матче чемпионата Ваноли ждет в гости Семака, и это отдельный разговор. «Зенит» к тому времени может защитить титул, но это не значит, что не будет задачи навредить «Спартаку» любой ценой. Если «Рубин», «Ростов» и кто-то из замыкающей четверки соберется с силами, то поражение от петербуржцев может значить для Федуна отправку если не в ФНЛ – хотя и такое с великими клубами случалось, вспомните вылет «Динамо», то в зону стыковых матчей. То, что пару месяцев назад казалось невозможным, сейчас – реальность.

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Все комментарии
морозз
морозз
вчера в 21:07
Спартака не будет и что? - наш чемпионат давно уже в трясине, во всех спортивных и не только структурах сидят парни с Невы! Вот в чём проблема и она глобальна!
Persenchik
Persenchik
вчера в 20:09
Главная напасть сегодняшнего Спартака - это катастрофическое невезение. Включаем математику - это сейчас модно. Далеко заходить не надо. Три матча. Краснодар, Нижний Новгород и Локомотив. Во всех трёх матчах Спартак наиграл на победы. Три умножить на три = девять. Девять очков Спартак лишился из- за мизерных положений вне игры, пенальти Промеса плюс различные мелочи. 27+9=36. Выводы очевидны. Спартак играл нормально, но удача куда то испарилась. 🤨
ABir
ABir
вчера в 19:43
Вся статья про если бы и кабы. У многих команд финансовое положение ещё похуже Спартака, у многих владельцев клубов и спонсоров может не получится в ближайшее время платить контрактные зарплаты не только иностранным, но и отечественным игрокам. А если следовать логике автора про если, то и Спартак в предпоследнем туре может хлопнуть дверью и подставить подножку расслабившемуся Зениту
tigrok
tigrok
вчера в 18:53
А я соглашусь с заголовком. Просто у главного болельщика Зенита есть идея сделать Зенит самым популярным клубом России. Несколько лет назад ОН уже назвал Зенит самым популярным клубом России. Но жизнь показала, что Спартак по-прежнему самый популярный. Вот теперь вся футбольная индустрия в России работает над этой задачей.
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 18:14
У коняшек похоже у новичков запал кончился))
vovan32
vovan32
вчера в 16:47
Сезон не провален, а позорен... С таким бюджетом и так разочаровывать самую преданную армию болельщиков, это позорище.. И позорище в первую очередь для руководства. На месте болельщиков, я считаю надо просто отказаться от клуба... Иначе эти балбесы в руководстве ничего не поймут.. Для них клуб как игрушка.. Сегодня один поиграет, завтра другая... То в мальчика оденут, то в девочку.. Всегда был за Спартак, но сейчас просто стыдно болеть за него... И это совсем не из-за игроков.
trimetil
trimetil
вчера в 14:58
В следующем сезоне, в ФНЛ, у Спартака будет новый тренер, бывший спартаковец, со спартаковским духом, который мечтает поднять Спартак на прежний уровень. Кто? Любой игрок из 90-х. Мостовой, например, правда у него лицензии нет, но присутствует огромное желание.
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 12:52
Исправили, спасибо!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 12:50
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 12:49
    Потому что Леонид Викторович......
    Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1309144/vanoli-paolo-zenit 03.04.2022
    Леонид Викторович это Слуцкий, а Федун Леонид Арнольдович.
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
    вчера в 12:45
    Заголовок явно для разжигания ненависти болельщиков Спартака к Зениту)
    Данил Бритвин
    Данил Бритвин ответ 112910415 (раскрыть)
    вчера в 12:44
    Исправили, спасибо!
    санек002
    санек002 ответ санек002 (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 12:39
      ВАЙПЕР
      ВАЙПЕР
      вчера в 12:38
      Мда, больно нужен спартак Зениту
      старина
      старина ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
      вчера в 12:38
      Не доживешь
      112910415
      112910415
      вчера в 12:35
      что-то не задался сезон
      112910415
      112910415
      вчера в 12:31
      у них борьба за выживание выйдет пик,
      Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1309144/vanoli-paolo-zenit 03.04.2022
      112910415
      112910415
      вчера в 12:28
      «Крылья Советов» умеют опасной атаковать
      Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1309144/vanoli-paolo-zenit 03.04.2022
      ИГРОЧИШКА
      ИГРОЧИШКА
      вчера в 12:16
      Бред конечно,какой ФНЛ для Спартака,то что сезон провален это понятно,но ФНЛ это конечно фантастика
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 12:15
      Да, действительно совсем не понятный заголовок к данной статье.
      Ну а по Спартаку хочется сказать уже коротко , просто сам футбол для руководства Спартака и их приближенных уходит на второй план . Складывается ощущение что всё руководство клуба поддалось влиянию подруги Федуна, Заремы Салиховой , для которой сам футбольный мир ей нужен ради огромной аудитории которой Спартаку уж точно не занимать , создавать вокруг себя красивой, - ХАЙП !!! Эти постоянные разборки , закуски со всеми кто хоть как-то высказался в сторону Спартака. Вечные перетрубации , выборы новых главных тренеров , игроков, менеджерского состава по каким-то гороскопам , гаданиям на кофейной гуще и т.д . Ну что это , если не хайп Салиховой ?! И при этом мне лично становится просто по людски жалко всех болельщиков и главных тренеров которые погрузились во все эти непонятные для них истории. И когда это всё изменится в лучшую сторону, я думаю что незнают даже в руководстве клуба. Потому что именно из-за непонимания своих же личных действий , клуб находится там где и находится ! Как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра !
      Сп62
      Сп62
      вчера в 11:52
      Вылететь трудно, но при желании можно. Если руководство Спартака упорно не подписывает контракт с лучшим игроком команды, на какой моральный климат в коллективе можно рассчитывать.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 11:37
      Просто юбилей по разному встречают и отмечают. Федун выбрал такой нестандартный вариант. Хозяин барин.
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
      вчера в 11:28
      Зенит абсолютно лишний в заголовке. СпаМ и без Зенита уверенной дорогой идёт в ФНЛ, тяжёлые времена для него, вряд ли что поможет. В добрый путь)))).
      старина
      старина
      вчера в 11:28
      Вылететь не вылетим,но при подобном подходе в ближайший сезон это вполне реально.
      Over 9000
      Over 9000
      вчера в 11:04
        shlomo
        shlomo
        вчера в 10:34, ред.
        Спасибо за статью... Для начала. Причем тут Зенит и Спартак? Они на сегодняшний день решают абсолютно разные задачи. И зачем Зениту нужно Спартак отправлять в ФНЛ????? Абсурд, а не заголовок. Ну а со Спартаком ничего не происходит. на данный момент он в своем нормальном состоянии. Лично я уже не жду от Спартака никакого прорыва в этом сезоне. У команды чувствуются ограничения как в составе (в отличие от нового ЦСКА, где все новички заиграли в старте), так и в тренерских идеях. На первых порах Ваноли не показал себя гениальным конструктором, и совершенно нет уверенности, что в следующих турах красно-белые вдруг обретут новые стилистические черты. Поэтому, полагаю, они едва ли поднимутся в таблице намного выше. Жаль, ведь российскому футболу нужен более весёлый и уверенный в себе Спартак.
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        вчера в 10:24
        Всё у Спартака будет хорошо,дайте тренеру поработать!
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