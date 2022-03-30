Мане и Сенегал снова обыграли Салаха, а Купер не вылез из шкуры неудачника. Все участники ЧМ-2022 от Африки

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вчера, 13:29

Стойте. А вы проходите.

Сенегал* — Египет — 0:1; 1:0 (3:1 по пенальти)

История имеет свойство повторяться дважды: первый раз в виде трагедии, а второй раз в виде фарса. В начале этого года сборная Египта и Мохамед Салах имели возможность убедиться в этом. В феврале Сенегал и Египет встречались в финале Кубка Африканских Наций. После 120 минут на табло горели нетронутые нули, а в серии пенальти Садио Мане нанес решающий удар, сделавший сенегальцев чемпионами Африки.

В двухматчевой битве за право сыграть на ЧМ -2014 тоже дошло до серии пенальти, ведь команды обменялись голами на четвертых минутах каждого из матчей. Что еще любопытнее, многие источники обозначают оба взятия ворот как автоголы: Салиу Сисс забил в свои ворота, Хамди Фати ответил тем же. Как бы то ни было, решающий удар в серии пенальти снова на счету Садио Мане. А что же его партнер по «Ливерпулю» Мохамед Салах?

В финале Кубка Африки лидер сборной Египта должен был бить пятым, но очередь до него не дошла. Перед новой «лотереей» тренерский штаб египтян принял это в расчет и отправил Салаха к «точке» первым. Итог — удар выше ворот. Вообще, серия началась с четырех промахов: капитан сборной Сенегала Кулибали пробил в перекладину, с ударом Салиу Сисса справился вратарь, а египтяне дважды не попали в створ. Редко такое встретишь в наши дни.

Нужно сказать, что Салаху и его товарищам на протяжении всего матча и особенно по ходу серии пенальти активно светили в глаза лазерными указками. И это было очень похоже не на спланированную акцию, а просто на идиотское поведение отдельных болельщиков. Во всяком случае, КАФ стоило бы провести расследование всех обстоятельств.

Чтобы попасть лазерным лучом в глаз человеку с десятков метров, нужна недюжинная концентрация, которая не совместима с эмоциональным просмотром футбольного матча и поддержкой своей команды. Это задачка для хладнокровных. Есть видео с трибуны, на котором молодой человек замер в форме морской фигуры №5 с лазерной указкой в вытянутой руке. Он точно более за свою сборную или все-таки на задании?

Алжир — Камерун* — 1:0; 1:2 (дополнительное время)

После гостевой победы сборной Алжира над Камеруном казалось, что Марез и Ко не упустят свою путевку в Катар, однако «неукротимые львы» не собирались сдаваться. Гол Эрика Чупо-Мотинга в гостях перевел выяснение отношений в дополнительное время, где случилась поздняя драма. На 118-й минуте Ахмед Туба забил гол, который почти вывел Алжир на чемпионат мира. «Почти», потому что Карл Токо Экамби принес Камеруну победу в матче и путевку в Катар на 120+4 минуте. В Африке правило выездного гола никто не отменял, и в данном случае оно сработало в пользу Камеруна.

В стартовом составе сборной Камеруна на ответный матч вышел полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа. Этот парень родился в Камеруне, но с 9 лет жил в России, является воспитанником «Локомотива» и ЦСКА , в сезоне 2018/19 играл за «Анжи». Ондуа неоднократно заявлял, что мечтает играть за сборную России, ради своей мечты несколько раз отказывал Камеруну, не стал оправдываться и после того, как принял предложение «неукротимых львов»:

Я этнический камерунец, но в девять лет вместе с родителями переехал в Москву и с тех пор моя жизнь связана с Россией. Говорю и пишу на русском, у меня русская жена, в нашей семье мы общаемся исключительно на русском языке. К тому же я гражданин России. С самого маленького возраста я мечтал играть за сборную России: смотрел матчи, болел за Россию на больших турнирах. К тому же Россия как страна дала мне больше всего – профессией футболиста я овладел именно там. Всегда открыто говорил, что сборная России – мой приоритет. Однако мне уже 26 лет, время идет, а обратной связи со сборной я так и не получил. От попадания в сборную Камеруна я испытываю огромную радость. Но параллельно пропускаю через себя мысль, что мечта сыграть за Россию теперь вряд ли исполнится.

Поддержите Гаэля Ондуа персонально на ЧМ -2022?

Нигерия — Гана* — 0:0; 1:1

Еще одна пара, в которой важную роль сыграло правило выездного гола. Нигерия рассчитывала на успех в противостоянии с Ганой после нулевой ничьей на выезде, но быстрый гол Томаса Партея в ворота «суперорлов» оказался роковым. Уильям Эконг оперативно ответил с пенальти, но больше нигерийцы забить не смогли, в результате чего расстались с возможностью попасть на четвертый чемпионат мира кряду. А вот Гана возвращается в число участников мундиаля после пропуска ЧМ -2018 в России. Негодование нигерийских болельщиков вылилось в массовые беспорядки

Тунис* — Мали — 1:0; 0:0

Судьбу противостояния Туниса и Мали решил в первом матче Мусса Сиссако. Малийский защитник забил в свои ворота в концовке первого тайма домашнего матча, а через несколько минут получил прямую красную карточку. Дома Тунис мастерски засушил игру. Настолько, что рассказать об ответном матче толком нечего: команды нанесли в общей сложности 7 ударов по воротам (3:4 в пользу Мали), одно попадание в створ на двоих (у Туниса).

Марокко* — ДР Конго — 1:1; 4:1

Сборная ДР Конго сохраняла надежды на благоприятный исход после домашней ничьей с Марокко, но в родных стенах Хакими и Ко не оставили шансов команде Эктора Купера — 4:1, причем конголезцы забили гол престижа уже при счете 4:0. Очередной повод напомнить о многочисленных «почти получилось», возможно, самого невезучего тренера в истории футбола. За свою почти тридцатилетнюю карьеру аргентинский специалист выиграл два трофея, вернее один трофей дважды — Суперкубок Испании с «Мальоркой» (1998) и «Валенсией» (1999). А вот сколько раз он останавливался в шаге:

- Серебряный призер чемпионата Аргентины 1994 («Уракан»)

- Финалист Кубка Испании 1997/98 («Мальорка»)

- Финалист Кубка Обладателей Кубков 1998/99 («Мальорка»)

- Финалист Лиги чемпионов 1999/2000 и 2000/01 («Валенсия»)

- Серебряный призер чемпионата Италии 2001/02, 2002/03 («Интер»)

- Финалист Кубка Греции 2010 («Арис»)

- Финалист Кубка Африканских Наций 2017 (сборная Египта)