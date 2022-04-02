«Локомотив» нанёс первый удар в створ ворот «Спартака» на 85-й минуте. Этого хватило для победы в снежном дерби

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вчера, 23:21

Когда футбол взял выходной, но справились и без него.

Стартовый свисток задержался на час

Второго апреля на Москву обрушился по-настоящему зимний снегопад, который по традиции стал сюрпризом для коммунальных служб и Российской Премьер-лиги. Где-то в прекрасном светлом будущем лучшие умы человечества найдут возможность заранее узнавать о таких казусах природы, назовут это «прогнозом погоды» и смогут с его помощью принимать важные и своевременные решения.

Например, зная за сутки до события о том, что обильный снегопад обрушится на Москву с вероятностью 99%, можно было перенести центральный матч тура футбольного чемпионата между «Локомотивом» и «Спартаком». Конечно, будут и те, кто пострадает от этого решения — болельщики, приехавшие издалека и спланировавшие свой визит в столицу с точностью до минуты, но подавляющее большинство заинтересованных лиц приняли бы с пониманием решение перенести игру, узнай они об этом хотя бы сегодня утром.

Вместо этого было принято решение действовать без учета погодных условий, что привело к переносу стартового свистка на час вперед — с 19:30 на 20:30. Работники стадиона не успели привести поле в порядок к назначенному часу, на газоне лежали сугробы, которые судорожно убирали с помощью лучших помощников рабочего человека — лопат. Если уж игра должна была состояться в любую погоду, то почему не начали уборку заранее?

Это вопрос, на который никто не даст внятный ответ, ведь «Локомотив» и «Спартак» начали «белое дерби» на снегу и под снегом, но с часовым опозданием. А если нет разницы, зачем было держать людей на трибунах в столь неблагоприятных условиях лишний час? И ради чего? Ради сомнительного зрелища, которое им по объективным причинам было сложно разглядеть за пеленой снега. Ну, надо — так надо.

Два момента у Бакаева и отмененный гол Промеса в первом тайме

Плохо, когда матч решили проводить, но футбол не пришел. Конечно же, никакой заслуживающей внимания игры в таких погодных условиях в принципе быть не могло. Остается лишь констатировать, что в первом тайме «Спартак» лучше подстроился под обстоятельства: в то время как «Локомотив» пытался контролировать мяч, играть в средний и короткий пас, «Спартак» упростил игру до длинных передач за спину защитникам и забросов.

Такая тактика принесла свои плоды, в круговерти метели команда Паоло Ваноли создавала моменты и была близка к голу. Зелимхан Бакаев опасно пробил в створ ворот на первых минутах, потом он еще пытался издалека поразить покинутые Худяковым ворота, но вратарь успел вернуться в створ и справился с ударом. Перед самым перерывом «Спартак» даже забил: Бакаев вывел Промеса на ударную позицию, Квинси пропихнул в ворота мяч, влетевший туда вместе с пытавшимся спасти свою команду Мампасси.

«Спартак» радовался недолго: после просмотра VAR было решено гол отменить из-за офсайда у Квинси Промеса. Здесь есть интересный нюанс. Еще до матча было объявлено, что на дерби не будут действовать офсайдные линии, потому что снег помешал нанести калибровочные отметки, которые используются видеоарбитрами при определении положений «вне игры». Лайнсмен флажок не поднял в эпизоде с голом Промеса, но VAR оценил положение голландца «на глаз» и принял решение в пользу «Локомотива».

Протокол VAR нарушен не был, там вообще ничего не сказано про линии, а что не запрещено, то разрешено. Пользуясь тем же методом, «на глаз», офсайд у Квинси был. Но к видеоарбитрам есть вопрос по карточке Бека-Бека на 25-й минуте. Полузащитник «Локо» сыграл шипами в голень Мартинсу, получил от Карасева предупреждение, но VAR не стал вмешиваться, хотя все формальные предпосылки для рассмотрения эпизода на предмет удаления были. В третьем туре подряд у «Спартака» будут претензии к судьям, причем в матчах против «Краснодара» и «Нижнего Новгорода» ЭСК признала ошибки арбитров.

«Локомотиву» хватило одного удара в створ для победы

В перерыве снегопад сменил гнев на милость, во втором тайме мы увидели зеленое поле, но футбола больше не стало. Были всплески у «Спартака», который в целом действовал острее, но выиграть суждено было «Локомотиву», включившемуся на пять минут в концовке. Сначала Кухта упустил верный момент, а потом Изидор забил с передачи того самого правомерно или нет прощенного Бека-Бека. Удар Вильсона на 85-й минуте стал первым точным ударом по воротам «Спартака», который ближе подбирался к голу по ходу матча, но снова проиграл. У Паоло Ваноли очень неудачливая команда.

Статистический уголок

Удары (в створ): 7 (1) — 7 (5)

При одинаковом и очень небогатом общем количестве ударов «Спартак» пять раз побеспокоил Даниила Худякова, и юный вратарь ответил пятью сэйвами, в то время как вернувшийся в ворота «Спартака» Максименко не справился с единственным ударом по своим воротам.

Владение мячом: 49.8% — 51.2%

В первом тайме мяч был чаще у «Локомотива», после перерыва владение перешло к «Спартаку». В итоге пришли к почти абсолютному равенству.

Точность передач: 58% — 58%

Показатель, который наиболее красноречиво отражает качество предложенной зрителям игры. Футболисты каждой из команд выполнили 58% точных передач. Редко встретишь такую катастрофическую статистику в профессиональном футболе. Понятное дело, вмешались внешние факторы, но в том-то и дело, что играть в такую погоду не имеет смысла, ведь в жертву приносится сам футбол. Хотя Юрий Сёмин, например, считает иначе.