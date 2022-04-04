«Ньюкасл» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:47

«Ньюкасл»

На счету «Ньюкасла» 31 балл и текущее 15-е место в чемпионате Англии. По итогам 30 сыгранных матчей клуб одержал семь побед, при 13 поражениях и 10 ничейных поединках.

При этом футболисты «Ньюкасла» допустили три проигрыша подряд в АПЛ , последовательно уступив «Тоттенхэму» (1:5), «Эвертону» (0:1) и «Челси» (0:1).

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» базируется на восьмом месте рейтинга, имея 49 баллов. В текущем розыгрыше АПЛ клуб выиграл 15 поединок, четыре раза сыграл вничью, при 12 поражениях в чемпионате.

Стоит выделить, что «Вулверхэмптон» одержал 3 победы в 4 прошлых матчах лиги, одолев следующих соперников: «Астон Вилла» (2:1), «Эвертон» (1:0) и «Уотфорд» (4:0), а единственное поражение в данной серии команда допустила в домашней игре против «Лидса» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ньюкасл» — 2.280

Ничья – 3.260

Победит «Вулверхэмптон» — 3.610

Статистика

«Вулверхэмптон» сыграл на ТМ(2,5) гола в 17 из прошлых 20 гостевых матчей АПЛ

«Ньюкасл» побеждал в 3 последних домашних матчах чемпионата

Соперники сыграли вничью 1:1 в 4 из прошлых 5 очных матчей

Прогноз

Сыграть ставку ТМ(2,5) гола букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.628. Такой исход «Ньюкасл» и «Вулверхэмптон» стабильно обеспечивают в очных противостояниях.