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Турецкий гений из ЦСКА, новички «Спартака» и «Динамо». Самые заметные футболисты марта в России

вчера, 13:20
Юсуф Языджи
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Смолов Федор
Смолов Федор
Нападающий
Малком
Малком
Нападающий
Круговой Данил
Круговой Данил
Защитник

Неутомимые и неумолимые.

Даниил Уткин («Ахмат»)

Молодому мастеру стандартных положений немного не везет, ведь «Ахмат» проиграл «Рубину» и «Локомотиву» в матчах, где Уткин забивал со штрафных. А всего у полузащитника «Ахмата» уже пять голов прямыми ударами со штрафных в этом сезоне. И ведь не только по статичному мячу умеет бить, организаторскими способностями тоже не обделен. «Краснодар» воспитал сильного футболиста, а командировка в Грозный стала удачным решением и помогла запустить карьеру.

Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Если не случится никаких форс-мажоров, в следующем сезоне в центре полузащиты «Краснодара» будут играть Уткин и Сперцян, а стандарты «быков» станут жестоким испытанием для соперников, ведь правая Эдуарда так же хороша, как левая Даниила. Многие думали, что оставшийся без тренеров и легионеров «Краснодар» обречен на страдания, но у южан 7 из 9 возможных очков в весенних матчах, а Сперцян забил 3 гола из 4.

Вильсон Изидор («Локомотив»)

У этого форварда не было голов на высшем уровне до перехода в «Локомотив», но в России забивает в каждом матче: поразил ворота «Химок», ЦСКА и «Ахмата», еще и ассист записал на свой счет. Итого, 4 результативных действия в 4 играх за «Локо». «Железнодорожники» привезли талантливого парня из «Монако» за скромные 3.5 миллиона евро.

Ян Кухта («Локомотив»)

Заслуживает внимания и другой форвард «Локомотива», на счету которого уже два победных гола в ярких матчах против «Химок» и «Ахмата». Ян Кухта полностью оправдывает ожидания, он добавил атаке «Локо» движения, агрессии и получает вознаграждения за свою настырность в виде важных голов. Трудолюбивый форвард с высоким уровнем вовлеченности в игру органично смотрится в РПЛ, где высоко ценится умение бороться и бойцовские качества.

Хорхе Карраскаль (ЦСКА)

Сомнений в классе Карраскаля не было изначально, опасения вызывала репутация и образ жизни Хорхе, прежде мешавший ему сосредоточиться на футболе. Но в ЦСКА колумбиец пока не дает волю своим тараканам, более того, прилежно работает на команду и оставил в стороне свойственный многим южноамериканцам и Карраскалю в частности футбольный эгоизм. ЦСКА собрал классную команду зимой, и Хорхе в ней — важнейшее звено. Не только создает, разгоняет и придумывает атаки «армейцев», но и черновой работой не брезгует.

Виталий Лисакович («Рубин»)

Ранняя красная карточка в матче с «Ростовом» немного смазала впечатления, но не отменила феноменальный дебют Лисаковича за новую команду. У Виталия 5 голов и ассист в четырех первых матчах за «Рубин» в РПЛ и Кубке России, белорусский нападающий оформил дубли в матчах против «Зенита» и «Ротора», а в победной игре с «Ахматом» у него 1+1. В «Локомотиве» Виталий всегда был на вторых ролях, но Леонид Слуцкий зимой попрощался с Деспотовичем и Игнатьевым, а Лисаковича сделал форвардом №1.

Данил Круговой («Зенит»)

О потенциале Данила знаем давно, у него и в прошлом году были достойные матчи, еще в ноябре Валерий Карпин звал его в сборную России. Но в начале 2022 года Круговой поднялся на новую ступеньку развития, здесь и сейчас имеем дело с лучшим левым защитником России. Причем с защитником атакующим, что в наших краях редкость. В четырех последних матчах Данил не уходил с поля без результативного действия: сделал ассист в матче с КАМАЗом, забил «Уфе» и «Крыльям Советов», помог отличиться Юри Альберто в игре с «Арсеналом».

Федор Смолов («Динамо»)

Интересно, что в топ лучших игроков ранней весны попали и бывшие, и нынешние форварды «Локомотива». Кухта и Изидор забивают за «железнодорожников», а у Смолова и Лисаковича в сумме уже 9 голов за новые клубы. Смолову хватило пяти матчей, чтобы забить за «Динамо» столько же, как и во время первого этапа карьеры в московском клубе (77 матчей). Федор забил «Химкам», «Нижнему Новгороду», «Арсеналу» и «Ростову», только «Спартак» не смог огорчить. И пусть половина голов с пенальти, проигнорировать такую результативность будет нечестно.

Шамар Николсон («Спартак»)

Новичок «Спартака» усадил Соболева в глубокий запас, и хотя команда Паоло Ваноли выглядит сырой и нестройной, ямайский форвард в числе тех футболистов, к кому нет вопросов. Шамар оформил хет-трик в кубковом матче против «Кубани», забил победный гол в матче с «Динамо», на блюдечке выложил мяч под удар Мартинсу в Нижнем Новгород. А в матче с «Краснодаром» остался без результативных действий по стечению обстоятельств и VAR-проверок.

Малком («Зенит»)

Когда Малком здоров и мотивирован, перед нами игрок высочайшего класса, потенциально лучший футболист РПЛ. У бразильца были разные фазы в «Зените», но в начале этого года чувствует себя отлично, что было заметно еще по февральским матчам против «Бетиса» в Лиге Европы. Ну, а после дубля в ворота «Арсенала» не было ни единого шанса проигнорировать Малкома, хотя дело не только и даже не столько в голах. Малком — лучший в «Зените» по продвижению мяча, и даже если в финальных фазах атак другие герои, Малком в большинстве матчей создает креативный фундамент для атак «Зенита».

Юсуф Языджи (ЦСКА)

Наверное, никто не будет спорить с тем, что Языджи — лучший футболист марта в российском футболе. А какие еще могут быть варианты, если турецкий супергерой делает 8 (6+2) результативных действий в первых пяти матчах за ЦСКА. На счету Юсуфа уже и победный гол в дерби со «Спартаком», и хет-трик в матче с «Рубином», и победный дубль из ассистов в кубковом матче с «Сочи». Голы в ворота «Локомотива» и «Нижнего Новгорода» тоже не забываем. Шикарный старт в ЦСКА сделал Языджи рекордсменом РПЛ.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:45
Разного уровня игроки...
BDA81
BDA81
вчера в 14:29
Вот в кое веки соглашусь про Кругового самым умным и все знающим Кандоуровым. Это посредственый игрок, а вот про новобранцев я сейчас не буду ни чего говорить. Все мы знаем что год-два и почти все леги начинают сдуваться. Время покажет . У Яна пока стартовый запал,но ва Франций он быстро как то сдулся, Карасскаль помоему более стресоустоичив и надеюсь более долгоиграющий в РПЛ.
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 14:10
Эдик - лучший!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:04
.
Меня не интересуют другие, упомянутые автором игроки, спасибо за разъяснения.
Будь здрав мой старый Друг,
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 13:52
Весьма сомнительные пассажи автора относительно Кругового и Малкома, что легко объяснимо статусом Газпрома в стране и РПЛ. Но Круговой не "лучший
левый защитник России" однозначно, т.к. Самошников не хуже, да и Терехов тоже. Что касается Малкома, то это тоже далеко не лучший футболист РПЛЮ т.к. сыграл всего 2-3 приличный мачта. Есть гораздо более достойные претенденты, например Языджи, Захарян,Кухта и др. Но чего не скажешь в угоду хозяину Матч ТВ. Всерьез это принимать не надо. Мы тоже футбол смотрим и разбираемся.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:40
Согласен с автором по поводу Юсуфа Языджи и Хорхе Карраскаля ( остальные номинанты статьи мне не интересны ). Давно селекция ЦСКА так удачно ни работала. Все новобранцы пришлись ко двору и сразу начали феерить в основе.
Удачных игр ребятам.
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