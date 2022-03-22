Турецкий гений из ЦСКА, новички «Спартака» и «Динамо». Самые заметные футболисты марта в России

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вчера, 13:20

Неутомимые и неумолимые.

Даниил Уткин («Ахмат»)

Молодому мастеру стандартных положений немного не везет, ведь «Ахмат» проиграл «Рубину» и «Локомотиву» в матчах, где Уткин забивал со штрафных. А всего у полузащитника «Ахмата» уже пять голов прямыми ударами со штрафных в этом сезоне. И ведь не только по статичному мячу умеет бить, организаторскими способностями тоже не обделен. «Краснодар» воспитал сильного футболиста, а командировка в Грозный стала удачным решением и помогла запустить карьеру.

Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Если не случится никаких форс-мажоров, в следующем сезоне в центре полузащиты «Краснодара» будут играть Уткин и Сперцян, а стандарты «быков» станут жестоким испытанием для соперников, ведь правая Эдуарда так же хороша, как левая Даниила. Многие думали, что оставшийся без тренеров и легионеров «Краснодар» обречен на страдания, но у южан 7 из 9 возможных очков в весенних матчах, а Сперцян забил 3 гола из 4.

Вильсон Изидор («Локомотив»)

У этого форварда не было голов на высшем уровне до перехода в «Локомотив», но в России забивает в каждом матче: поразил ворота «Химок», ЦСКА и «Ахмата», еще и ассист записал на свой счет. Итого, 4 результативных действия в 4 играх за «Локо». «Железнодорожники» привезли талантливого парня из «Монако» за скромные 3.5 миллиона евро.

Ян Кухта («Локомотив»)

Заслуживает внимания и другой форвард «Локомотива», на счету которого уже два победных гола в ярких матчах против «Химок» и «Ахмата». Ян Кухта полностью оправдывает ожидания, он добавил атаке «Локо» движения, агрессии и получает вознаграждения за свою настырность в виде важных голов. Трудолюбивый форвард с высоким уровнем вовлеченности в игру органично смотрится в РПЛ , где высоко ценится умение бороться и бойцовские качества.

Хорхе Карраскаль ( ЦСКА )

Сомнений в классе Карраскаля не было изначально, опасения вызывала репутация и образ жизни Хорхе, прежде мешавший ему сосредоточиться на футболе. Но в ЦСКА колумбиец пока не дает волю своим тараканам, более того, прилежно работает на команду и оставил в стороне свойственный многим южноамериканцам и Карраскалю в частности футбольный эгоизм. ЦСКА собрал классную команду зимой, и Хорхе в ней — важнейшее звено. Не только создает, разгоняет и придумывает атаки «армейцев», но и черновой работой не брезгует.

Виталий Лисакович («Рубин»)

Ранняя красная карточка в матче с «Ростовом» немного смазала впечатления, но не отменила феноменальный дебют Лисаковича за новую команду. У Виталия 5 голов и ассист в четырех первых матчах за «Рубин» в РПЛ и Кубке России, белорусский нападающий оформил дубли в матчах против «Зенита» и «Ротора», а в победной игре с «Ахматом» у него 1+1. В «Локомотиве» Виталий всегда был на вторых ролях, но Леонид Слуцкий зимой попрощался с Деспотовичем и Игнатьевым, а Лисаковича сделал форвардом №1.

Данил Круговой («Зенит»)

О потенциале Данила знаем давно, у него и в прошлом году были достойные матчи, еще в ноябре Валерий Карпин звал его в сборную России. Но в начале 2022 года Круговой поднялся на новую ступеньку развития, здесь и сейчас имеем дело с лучшим левым защитником России. Причем с защитником атакующим, что в наших краях редкость. В четырех последних матчах Данил не уходил с поля без результативного действия: сделал ассист в матче с КАМАЗом, забил «Уфе» и «Крыльям Советов», помог отличиться Юри Альберто в игре с «Арсеналом».

Федор Смолов («Динамо»)

Интересно, что в топ лучших игроков ранней весны попали и бывшие, и нынешние форварды «Локомотива». Кухта и Изидор забивают за «железнодорожников», а у Смолова и Лисаковича в сумме уже 9 голов за новые клубы. Смолову хватило пяти матчей, чтобы забить за «Динамо» столько же, как и во время первого этапа карьеры в московском клубе (77 матчей). Федор забил «Химкам», «Нижнему Новгороду», «Арсеналу» и «Ростову», только «Спартак» не смог огорчить. И пусть половина голов с пенальти, проигнорировать такую результативность будет нечестно.

Шамар Николсон («Спартак»)

Новичок «Спартака» усадил Соболева в глубокий запас, и хотя команда Паоло Ваноли выглядит сырой и нестройной, ямайский форвард в числе тех футболистов, к кому нет вопросов. Шамар оформил хет-трик в кубковом матче против «Кубани», забил победный гол в матче с «Динамо», на блюдечке выложил мяч под удар Мартинсу в Нижнем Новгород. А в матче с «Краснодаром» остался без результативных действий по стечению обстоятельств и VAR -проверок.

Малком («Зенит»)

Когда Малком здоров и мотивирован, перед нами игрок высочайшего класса, потенциально лучший футболист РПЛ . У бразильца были разные фазы в «Зените», но в начале этого года чувствует себя отлично, что было заметно еще по февральским матчам против «Бетиса» в Лиге Европы. Ну, а после дубля в ворота «Арсенала» не было ни единого шанса проигнорировать Малкома, хотя дело не только и даже не столько в голах. Малком — лучший в «Зените» по продвижению мяча, и даже если в финальных фазах атак другие герои, Малком в большинстве матчей создает креативный фундамент для атак «Зенита».

Юсуф Языджи ( ЦСКА )