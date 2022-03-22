Турецкий гений из ЦСКА, новички «Спартака» и «Динамо». Самые заметные футболисты марта в России

Неутомимые и неумолимые.
Даниил Уткин («Ахмат»)
Молодому мастеру стандартных положений немного не везет, ведь «Ахмат» проиграл «Рубину» и «Локомотиву» в матчах, где Уткин забивал со штрафных. А всего у полузащитника «Ахмата» уже пять голов прямыми ударами со штрафных в этом сезоне. И ведь не только по статичному мячу умеет бить, организаторскими способностями тоже не обделен. «Краснодар» воспитал сильного футболиста, а командировка в Грозный стала удачным решением и помогла запустить карьеру.
Эдуард Сперцян («Краснодар»)
Если не случится никаких форс-мажоров, в следующем сезоне в центре полузащиты «Краснодара» будут играть Уткин и Сперцян, а стандарты «быков» станут жестоким испытанием для соперников, ведь правая Эдуарда так же хороша, как левая Даниила. Многие думали, что оставшийся без тренеров и легионеров «Краснодар» обречен на страдания, но у южан 7 из 9 возможных очков в весенних матчах, а Сперцян забил 3 гола из 4.
Вильсон Изидор («Локомотив»)
У этого форварда не было голов на высшем уровне до перехода в «Локомотив», но в России забивает в каждом матче: поразил ворота «Химок», ЦСКА и «Ахмата», еще и ассист записал на свой счет. Итого, 4 результативных действия в 4 играх за «Локо». «Железнодорожники» привезли талантливого парня из «Монако» за скромные 3.5 миллиона евро.
Ян Кухта («Локомотив»)
Заслуживает внимания и другой форвард «Локомотива», на счету которого уже два победных гола в ярких матчах против «Химок» и «Ахмата». Ян Кухта полностью оправдывает ожидания, он добавил атаке «Локо» движения, агрессии и получает вознаграждения за свою настырность в виде важных голов. Трудолюбивый форвард с высоким уровнем вовлеченности в игру органично смотрится в РПЛ, где высоко ценится умение бороться и бойцовские качества.
Хорхе Карраскаль (ЦСКА)
Сомнений в классе Карраскаля не было изначально, опасения вызывала репутация и образ жизни Хорхе, прежде мешавший ему сосредоточиться на футболе. Но в ЦСКА колумбиец пока не дает волю своим тараканам, более того, прилежно работает на команду и оставил в стороне свойственный многим южноамериканцам и Карраскалю в частности футбольный эгоизм. ЦСКА собрал классную команду зимой, и Хорхе в ней — важнейшее звено. Не только создает, разгоняет и придумывает атаки «армейцев», но и черновой работой не брезгует.
Виталий Лисакович («Рубин»)
Ранняя красная карточка в матче с «Ростовом» немного смазала впечатления, но не отменила феноменальный дебют Лисаковича за новую команду. У Виталия 5 голов и ассист в четырех первых матчах за «Рубин» в РПЛ и Кубке России, белорусский нападающий оформил дубли в матчах против «Зенита» и «Ротора», а в победной игре с «Ахматом» у него 1+1. В «Локомотиве» Виталий всегда был на вторых ролях, но Леонид Слуцкий зимой попрощался с Деспотовичем и Игнатьевым, а Лисаковича сделал форвардом №1.
Данил Круговой («Зенит»)
О потенциале Данила знаем давно, у него и в прошлом году были достойные матчи, еще в ноябре Валерий Карпин звал его в сборную России. Но в начале 2022 года Круговой поднялся на новую ступеньку развития, здесь и сейчас имеем дело с лучшим левым защитником России. Причем с защитником атакующим, что в наших краях редкость. В четырех последних матчах Данил не уходил с поля без результативного действия: сделал ассист в матче с КАМАЗом, забил «Уфе» и «Крыльям Советов», помог отличиться Юри Альберто в игре с «Арсеналом».
Федор Смолов («Динамо»)
Интересно, что в топ лучших игроков ранней весны попали и бывшие, и нынешние форварды «Локомотива». Кухта и Изидор забивают за «железнодорожников», а у Смолова и Лисаковича в сумме уже 9 голов за новые клубы. Смолову хватило пяти матчей, чтобы забить за «Динамо» столько же, как и во время первого этапа карьеры в московском клубе (77 матчей). Федор забил «Химкам», «Нижнему Новгороду», «Арсеналу» и «Ростову», только «Спартак» не смог огорчить. И пусть половина голов с пенальти, проигнорировать такую результативность будет нечестно.
Шамар Николсон («Спартак»)
Новичок «Спартака» усадил Соболева в глубокий запас, и хотя команда Паоло Ваноли выглядит сырой и нестройной, ямайский форвард в числе тех футболистов, к кому нет вопросов. Шамар оформил хет-трик в кубковом матче против «Кубани», забил победный гол в матче с «Динамо», на блюдечке выложил мяч под удар Мартинсу в Нижнем Новгород. А в матче с «Краснодаром» остался без результативных действий по стечению обстоятельств и VAR-проверок.
Малком («Зенит»)
Когда Малком здоров и мотивирован, перед нами игрок высочайшего класса, потенциально лучший футболист РПЛ. У бразильца были разные фазы в «Зените», но в начале этого года чувствует себя отлично, что было заметно еще по февральским матчам против «Бетиса» в Лиге Европы. Ну, а после дубля в ворота «Арсенала» не было ни единого шанса проигнорировать Малкома, хотя дело не только и даже не столько в голах. Малком — лучший в «Зените» по продвижению мяча, и даже если в финальных фазах атак другие герои, Малком в большинстве матчей создает креативный фундамент для атак «Зенита».
Юсуф Языджи (ЦСКА)
Наверное, никто не будет спорить с тем, что Языджи — лучший футболист марта в российском футболе. А какие еще могут быть варианты, если турецкий супергерой делает 8 (6+2) результативных действий в первых пяти матчах за ЦСКА. На счету Юсуфа уже и победный гол в дерби со «Спартаком», и хет-трик в матче с «Рубином», и победный дубль из ассистов в кубковом матче с «Сочи». Голы в ворота «Локомотива» и «Нижнего Новгорода» тоже не забываем. Шикарный старт в ЦСКА сделал Языджи рекордсменом РПЛ.
Меня не интересуют другие, упомянутые автором игроки, спасибо за разъяснения.
Будь здрав мой старый Друг,
Меня не интересуют другие, упомянутые автором игроки, спасибо за разъяснения.
Будь здрав мой старый Друг,
левый защитник России" однозначно, т.к. Самошников не хуже, да и Терехов тоже. Что касается Малкома, то это тоже далеко не лучший футболист РПЛЮ т.к. сыграл всего 2-3 приличный мачта. Есть гораздо более достойные претенденты, например Языджи, Захарян,Кухта и др. Но чего не скажешь в угоду хозяину Матч ТВ. Всерьез это принимать не надо. Мы тоже футбол смотрим и разбираемся.
левый защитник России" однозначно, т.к. Самошников не хуже, да и Терехов тоже. Что касается Малкома, то это тоже далеко не лучший футболист РПЛЮ т.к. сыграл всего 2-3 приличный мачта. Есть гораздо более достойные претенденты, например Языджи, Захарян,Кухта и др. Но чего не скажешь в угоду хозяину Матч ТВ. Всерьез это принимать не надо. Мы тоже футбол смотрим и разбираемся.
Удачных игр ребятам.
Удачных игр ребятам.