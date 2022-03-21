Квинси не смог исполнить пенальти, а «Рубин» был очень плох. Антисборная 22-го тура РПЛ 

1647881704

вчера, 19:55

Не день этих парней.

Вратарь

Юрий Дюпин («Рубин»)

Трудно выбрать другого вратаря, если в прошедшем туре есть тот, кто пропустил шесть голов. Дюпин скорее не выручал, чем ошибался, но голкиперы — самокритичный народ, есть даже поговорка о том, что нет мяча, который невозможно отбить, а работа над сэйвами начинается задолго до процесса реакции на удар. Дюпин не смог отбить шесть мячей — это много даже при обилии моментов у ЦСКА . На исход матча Юрий повлиять не мог, но в хороший для него день «Рубин» пропустил бы на пару голов меньше.

Защитники

Артем Сокол («Арсенал»)

Номинально центральный защитник играл на правом фланге со всеми вытекающими из этого последствиями. Возникало ощущение, что оппоненты из «Зенита» действуют на принципиально иных скоростях, Сокол не был могучим орлом на фоне Кругового, Мостового и других желающих просочиться к воротам через его зону. Показательно отсутствие у Артема отборов в ситуациях «один в один», а также 48% точных передач.

Сильвие Бегич («Рубин»)

Паузы на матчи сборных не хватит, чтобы разобрать все ошибки центра обороны «Рубина» в матче с ЦСКА . Бегич и Тальби ошибались и вместе, и по отдельности, были похожи скорее на сценический дуэт, выступающий в комедийном жанре, нежели на пару футболистов, призванных обеспечивать тыловую надежность и сохранность ворот. У ЦСКА больше 20 ударов, 15 из которых нанесены из штрафной. Оборона «Рубина» отсутствовала как класс, а Бегич еще и матч до конца не доиграл, получил вторую желтую карточку за фол на пенальти.

Монтассар Тальби («Рубин»)

Бегич хотя бы несколько раз уверенно играл на втором этаже, хорвата задергали шустрые «армейцы», но Тальби не такой габаритный, вроде бы должен был страховать партнера, но сам утонул в позиционных ошибках, из-за чего расстроился и совсем бросил играть несколько раньше финального свистка.

Андрей Семенов («Ахмат»)

«Ахмат» опровергает конфликт, но главный тренер Талалаев и капитан Семенов разошлись в оценке игрового эпизода, который привел к победному голу «Локомотива», даже если сделали это в корректной форме. Семенов действительно упустил Кухту, какой бы ни была объективная причина (столкновение с партнером), да и в целом провел матч не слишком уверенно.

Сергей Терехов («Сочи»)

«Сочи» продолжает терять очки, на этот раз не удалось их взять в матче с «Крыльями Советов», которые являются самым неудобным противником в непродолжительной истории «Сочи» (4 поражения в 4 официальных матчах). Подвел команду футболист сборной России Сергей Терехов, получивший две желтые карточки в течение 10 минут: первую — за фол на чужой половине поля, вторую — за попадание локтем в лицо сопернику в верховом единоборстве.

Полузащитники

Ибрагим Цаллагов («Сочи»)

Матч против «Крыльев Советов» в очередной раз подтвердил прописную истину: «Сочи» с Нобоа и без него — две разные команды. Центр поля без Кристиана выглядит осиротевшим, а тут еще и Артур Юсупов был отправлен в группу атаки. Цаллагов и Ангбан с быстрыми атаками «Крыльев» не справились, волжане прорезали центр поля с завидным постоянством.

Роман Зобнин («Спартак»)

Было немного странно видеть Зобнина на скамейке запасных в матчах с «Динамо» и «Краснодаром», но игра против «Нижнего Новгорода» показала, что Паоло Ваноли зачехлил опытного хавбека неслучайно. На этот раз Роман сыграл с первых минут и отметился холостой беготней и пугающим количеством брака. Километров намотал много, а пользы «Спартаку» принес очень мало. Потенциально сильный футболист в странной форме.

Александр Ломовицкий («Рубин»)

Для Ломовицкого, как для воспитанника «Спартака», матчи против ЦСКА всегда особенные. Как-то он забил победный мяч в ворота «армейцев» за тульский «Арсенал», но в матче за «Рубин» чрезмерное рвение подвело Александра и вылилось в две желтые карточки в первом тайме. Для команды, проигрывающей на тот момент 1:4, это стало контрольным выстрелом в неудачном матче.

Нападающие

Квинси Промес («Спартак»)

Квинси намекнул на возвращение своей лучшей версии шикарным голом в матче с «Динамо», но в играх против «Краснодара» и «Нижнего Новгорода» снова суетился, неоправданно много брал на себя и грешил неточностями. Разница лишь в том, что в ворота «Краснодара» голландец забил с пенальти, а в игре с «Нижним Новгородом» испортил одиннадцатиметровый двумя касаниями во время исполнения. Нужно очень постараться, чтобы допустить такую техническую ошибку. Промесу удалось, и «Спартак» во второй раз за сезон остался без победы в матче с командой Кержакова.

Константин Тюкавин («Динамо»)

Отставание «Динамо» от «Зенита» снова выросло до 5 очков после того, как «бело-голубые» допустили осечку в матче с «Ростовом». Счет по ударам 13:3, а по голам — 1:1. «Динамо» подвела атака и в частности Тюкавин, который ничем не запомнился за час игры. Зато отправился в сборную вместо приболевшего одноклубника Смолова.

Тренер

Леонид Слуцкий («Рубин»)

После поражения от «Ростова» в предыдущем туре Леонид Викторович набросился на судей и полторы минут прославлял Виталия Мешкова, и хотя матч против ЦСКА тоже изобиловал радикальными и не всегда понятными решениями арбитров, Слуцкий после финального свистка не стал зачитывать очередной дисс на судей: