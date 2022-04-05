Чемпионы Англии и Испании сойдутся в ЛЧ. «Ман Сити» — фаворит, но «Атлетико» предложит фирменную страсть

1649172234

вчера, 18:23

Схватка антиподов.

Топ-афиша четвертьфинала Лиги чемпионов

Жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов и сетка плей-офф вплоть до финала выглядит многообещающе, однако сформировавшиеся на этой стадии пары абсолютно разные по сути. «Ливерпуль» против «Бенфики» и «Бавария» против «Вильярреала» — классика сражений тяжеловесных фаворитов с дерзкими андердогами. Матчи «Реала» и «Челси» выглядят главным блюдом в четвертьфинальном меню, здесь прогнозы в принципе не уместны.

«Манчестер Сити» против «Атлетико» — нечто среднее между двумя крайними вариантами. С одной стороны, в этой паре есть фаворит в лице «Сити», но в соперниках у «горожан» не выскочка, а опытная команда с харизматичным тренером, которая за последние 10 лет добилась больше успехов в Лиге чемпионов. Да, «Атлетико» пережил по ходу сезона кризис стиля, но Симеоне выправил ситуацию, а успех в противостоянии с «Манчестер Юнайтед» в 1/8-й ЛЧ окрылил «матрасников». Похоже, они снова готовы грызть землю ради мечты.

Важно знать о «Манчестер Сити»

1. Имеем дело с действующими чемпионами Англии, да и вообще лучшей английской командой последних лет: «горожане» под руководством Хосепа Гвардиолы выиграли 3 из 4 последних розыгрышей АПЛ , уступив титул «Ливерпулю» только в сезоне 2019/20. В текущей кампании «Сити» снова претендует на победу в Премьер-Лиге.

2. В прошлом сезоне «Манчестер Сити» был как никогда близок к первой в истории победе в Лиге чемпионов, однако судьбу финального матча с «Челси» решил единственный гол Кая Хаверца — 1:0 в пользу «синих». Хосеп Гвардиола перемудрил со схемой и с составом, Тухель одержал тренерскую победу в английском финале.

3. «Манчестер Сити» и «Атлетико» прежде не встречались в официальных матчах, но и у Гвардиолы с Симеоне довольно бедная история тренерских дуэлей: всего лишь три матча, две победы Хосепа, один успех Диего. Все победы строго с перевесом в один мяч, причем Гвардиола побеждал с «Барселоной» и «Баварией» 2:1, а Симеоне выиграл 1:0 у мюнхенской команды Пепа. В полуфинале Лиги чемпионов 2015/16 «Атлетико» прошел «Баварию» благодаря правилу гостевого гола, которое с этого сезона не действует.

4. Персона, крепко связывающая «Манчестер Сити» и «Атлетико» — Серхио Агуэро. Прежде, чем стать легендой английского клуба (260 голов в 390 матчах), аргентинец забил 101 мяч в 234 играх за «Атлетико». А сейчас за «Сити» играет полузащитник Родри, который перешел из мадридского клуба в 2019 году за 70 миллионов евро.

5. Согласно оценке «Трансфермаркта», у «Манчестер Сити» сейчас самый дорогой состав в мировом футболе — 959.3 млн евро. «Атлетико» оценивается в 660.5 млн евро (9-е место в мире).

Важно знать об «Атлетико»

1. В соперниках у лучшей команды Англии действующий чемпион Испании. В сезоне 2020/21 «Атлетико» финишировал выше «Реала» и «Барселоны», завоевав свой 11-й титул в Примере и второй при Диего Симеоне.

2. Диего Симеоне дважды выводил «Атлетико» в финалы Лиги чемпионов (2014 и 2016), в обоих случаях «матрасники» проигрывали «Реалу», а в следующих сезонах стали летать ниже. В четырех предыдущих розыгрышах «Атлетико» в лучшем случае доходил до четвертьфинала, а в прошлом сезоне мадридцы не смогли преодолеть первый раунд плей-офф, уступив «Челси». Таким образом, у «Ман Сити» и «Атлетико» общий обидчик.

3. В 1/8 финала «Атлетико» оказался сильнее «Манчестер Юнайтед» (1:1; 1:0), а так как ответный матч того противостояния состоялся на «Олд Траффорд», сегодня «матрасники» вторую подряд игру в Лиге чемпионов проведут на выезде в Манчестере. Редчайший для турнира случай, возможно, даже уникальный.

4. «Атлетико» хватило 9 забитых голов, чтобы войти в восьмерку сильнейших команд Лиги чемпионов 2021/22. Это худший результат среди четвертьфиналистов. «Манчестер Сити» забил 23 мяча, и это второй результат после «Баварии» (30).

5. «Атлетико» подошел к первому матчу с «Манчестер Сити» с шестиматчевой победной серией, а последнее поражение «матрасники» потерпели 16 февраля от «Леванте» (0:1).

Составы и тактика

«Манчестер Сити» владеет мячом в каждом матче Лиги чемпионов в среднем 60.2% игрового времени. «Атлетико» — 41%. Эта банальная статистика дает исчерпывающее понимание игровой картины: «Ман Сити» будет искать счастья в позиционных атаках, «Атлетико» будет рассчитывать на короткие агрессивные отрезки в началах таймов, а также на контратаки и стандарты. Атакующая команда против контратакующей — это классика, а тут у нас еще и тренеры, которые являются одними из лучших, если не лучшими каждый в своем жанре. Гвардиола и Симеоне — футбольные антиподы, и сегодня нас ждет столкновение их непохожих философий.

Оборона «Манчестер Сити» осталась без двух основных футболистов: Рубен Диаш травмирован, Кайл Уокер отбывает дисквалификацию. Это шанс для «Атлетико», ведь «горожанам» нужны идеальные перестроения на скорости, которые будут затруднены в отсутствие Уокера и особенно Диаша.

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» (4-3-3): Эдерсон — Канселу, Стоунз, Ляпорт, Зинченко — Родри, Б. Силва, Де Брюйне — Грилиш, Марез, Фоден.

У «Атлетико» тоже есть дисквалифицированный футболист — Янник Феррейра-Карраско, но куда весомее потеря Хосе Хименеса, получившего травму в субботнем матче против «Алавеса». Заменить уругвайца могут Эрмосо или Фелипе, кроме того, Диего Симеоне предстоит поломать голову над стартовым сочетанием форвардов. Набравший форму Фелиш сыграет с первых минут, но кто рядом с ним — Суарес или Гризманн?

Ориентировочный состав «Атлетико» (4-4-2): Облак — Врсалько, Савич, Фелипе, Рейнилдо — Льоренте, Кондогбиа, Коке, Лемар — Фелиш, Суарес (Гризманн).