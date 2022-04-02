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Лёгкие группы для Англии и Месси, коварная — для Неймара и Бразилии, убийственная — для Японии

вчера, 14:59
Месси Лионель

«Победители» и «проигравшие» жеребьевки ЧМ-2022.

В пятницу вечером состоялась жеребьевка ЧМ-2022, очертания группового этапа турнира приобрели стройность, хотя трех последних участников мундиаля узнаем только в июне. Мы прошлись по группам, выявили главные узлы интриг, а теперь попробуем ответить на висящие в воздухе вопросы. Кому повезло и не повезло со жребием? Какими яркими афишами чемпионат мира в Катаре нас гарантированно побалует?

«Победители» жеребьевки ЧМ-2022: Англия, Франция, Аргентина

Не все квартеты ЧМ-2022 одинаково полезны для своих участников, и хотя по общему признанию «группы смерти» не обнаружено, при переходе на личности можно обнаружить тех, кто доволен жребием или мечтает о лучшей доле. Клан «победителей» возглавляет сборная Англии, считающаяся одним из претендентов на мировую корону и главным фаворитом группы «B».

Третий соперник англичан определится в июне (Шотландия, Уэльс или Украина), но они уже могут быть довольны тем, что вытащили США и Иран. Это едва ли не самое приятное сочетание соперников из второй и третьей корзин, на их месте могла быть связка Германия-Сенегал или Уругвай-Сербия. Сборная Ирана никогда не выходила в плей-офф чемпионатов мира, а американцы вошли в число участников мундиаля только благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

В число «победителей» автоматически записываем Нидерланды, Сенегал и Эквадор, которым достался самый желанный соперник из первой корзины — Катар. Отмечаем легкий жребий для действующих чемпионов мира французов: матч с Данией станет украшением групповой стадии, но два других соперника (Тунис и Австралия/ОАЭ/Перу) открывают дорогу в плей-офф. Кстати, помните группу команды Дешама на ЧМ-2018? Напоминаем: Дания, Австралия, Перу. 2 из 3 почти наверняка совпадут.

Добрым получился жребий и для сборной Аргентины, которая завершила предыдущий мундиаль после встречи с французами в 1/8 финала, но в России у Лео Месси и его команды были проблемы и на групповой стадии: ничья с исландцами, крупное поражение от хорватов. Группа ЧМ-2022 выглядит для аргентинцев совсем простой: традиционно «плюшевая» на чемпионатах мира Саудовская Аравия, самая слабая из представленных европейских сборных Польша и Мексика, у которой «альбиселесте» выиграли три из трех матчей на чемпионатах мира.

«Проигравшие» жеребьевки ЧМ-2022: Катар, Бразилия, Япония

Сборная Катара на правах организатора турнира попала в первую корзину при жеребьевке, что повышало шансы на благоприятный жребий. Катарцы могли вытащить из второй и третьей корзин США и Тунис, но им достались Нидерланды и Сенегал — едва ли не худшее сочетание. Да и Эквадор не подарок. Лишь однажды за последние 40 лет хозяева мундиаля не выходили из группы — ЮАР в 2010-м. Кажется, сборную Катара ждет та же печальная участь.

Испания и Германия попали друг на друга, но это не проблема для европейских грандов, так как их оппоненты (Япония и Коста-Рика/Новая Зеландия) не должны представлять значимую угрозу для команд, рассчитывающих побороться за мировую корону. А вот сборная Бразилии, вытащившая в соперники крепкие европейские команды, должна отнестись со всей серьезностью к Швейцарии и Сербии.

На ЧМ-2018 бразильцы встречались с этими сборными на групповой стадии, тогда была ничья и непростая победа, но сборные Швейцарии и Сербии точно прибавили за четыре года, в своих группах европейского отбора они обошли Италию и Португалию. А стала ли сильнее Бразилия с тех пор? Большой вопрос. Не «смертельная» группа для «пентакампеонов», но скрытая угроза ощущается.

Для японцев же угроза вполне явная, вернее, их даже две — Испания и Германия. Нужно было умудриться, чтобы попасть в такой переплет. Сборная Японии является постоянным участником чемпионатов мира с 1998 года, в плей-офф выходит строго через раз: на ЧМ-2002, ЧМ-2010 и ЧМ-2018 играли в 1/8 финала, а на ЧМ-1998, ЧМ-2006 и ЧМ-2014 занимали последние места в группах. Похоже, традиция будет продолжена — с таким-то жребием.

Топ-10 самых ожидаемых матчей групповой стадии ЧМ-2022

Помимо прочего, жеребьевка чемпионата мира гарантировала нам несколько замечательных футбольных противостояний уже на групповой стадии. Определяемся с ожиданиями. По мнению «Соккер.ру», десятка интереснейших матчей первого этапа ЧМ-2022 выглядит следующим образом:

10. Гана vs Уругвай (группа «H». 3-й тур, 2 декабря)

Вторая в истории официальная встреча Ганы и Уругвая, первая после «роковой руки Суареса» в четвертьфинале ЧМ-2010.

9. Аргентина vs Мексика (группа «C». 1-й тур, 26 ноября)

Американская классика чемпионатов мира. В XXI веке дважды встречались в 1/8 финала (ЧМ-2006 и ЧМ-2010), дважды побеждала Аргентина.

8. Сенегал vs Нидерланды (группа «A». 1-й тур, 21 ноября)

Чемпионы Африки против преобразившихся с возвращением на тренерский мостик Луи ван Гала голландцев. Очень разные и богатые на ярких исполнителей команды.

7. Англия vs США (группа «B». 2-й тур, 25 ноября)

После двух встреч в финальных турнирах чемпионатов мира у Англии 0 побед: на ЧМ-2010 сыграли вничью 1:1, а про суперсенсационную минимальную победу американцев в 1950-м даже фильм сняли — «Игра их жизни».

6. Польша vs Аргентина (группа «C». 3-й тур, 30 ноября)

Семикратный обладатель «Золотого мяча» против несостоявшегося обладателя «Золотого мяча».

5. Бразилия vs Сербия (группа «G». 1-й тур, 24 ноября)

Для талантливой, но неудачливой сборной Сербии это шанс заявить о себе на весь мир. Тадич, Влахович, Милинкович-Савич — это серьезная сила.

4. Бельгия vs Хорватия (группа «F». 3-й тур, 1 декабря)

«Серебряные» и «бронзовые» призеры ЧМ-2018 попали в одну группу. Модрич против Куртуа и Азара, Ковачич против Лукаку.

3. Франция vs Дания (группа «D». 2-й тур, 26 ноября)

Действующие чемпионы мира против команды, которая была близка к выходу в финал Евро-2020. Четвертая встреча Франции и Дании на чемпионатах мира за последнюю четверть века, в трех предыдущих случаях обменялись победами и сыграли вничью в «Лужниках».

2. Португалия vs Уругвай (группа «H». 2-й тур, 28 ноября)

Бруну Фернандеш и Криштиану Роналду против Эдинсона Кавани и Луиса Суареса. Именно Уругвай отправил португальцев домой с ЧМ-2018, выиграв 2:1 в 1/8 финала.

1. Испания vs Германия (группа «E». 2-й тур, 27 ноября)

Одни из сильнейших сборных планеты — исторически и на данный момент, будут претендовать на титул в Катаре. Испания становилась чемпионом мира в 2010 году, а Германия — в 2014-м.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 14:02
Такое ощущение, что в этот раз интересных пар намного меньше, чем было в 2006, 2010 или в 2014
Кratos
Кratos ответ Дух Самайна (раскрыть)
сегодня в 12:09
)))))))))))жестко
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 10:27
"Лёгких" групп на Мундиале быть не может. Средний уровень футбола в мире настолько вырос, что даже, казалось бы, записные аутсайдеры могут дать бой фаворитам и отобрать у них очки. Если кто-то забыл, то пусть вспомнит результат матча "Корея-Германия" (2:0).
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:09
Спасибо за материал.
Плевать, плевать на ЧМ2022
vova505
vova505
вчера в 17:59
Спасибо за информацию! :)
Дух Самайна
Дух Самайна ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:56
    Elliada
    Elliada ответ Дух Самайна (раскрыть)
    вчера в 17:54
    Ты еще не устал? На каждый мой комментарий сразу 3 ответа
    Дух Самайна
    Дух Самайна ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 17:43
    Так Меся сам закрыл вопрос ЗМ - 2 гола за сезон в Лиге 1 это супер достижение
    Дух Самайна
    Дух Самайна ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 17:42
    Ахаха, Левандовски растоптал твоего гномика 8:2, а в этом сезоне Меся сам себя растоптал - 2 гола за сезон в Лиге 1. Меся самый распиаренный игрок в истории, надеюсь, матч Польши с Аргентиной станет повторением матча Хорватии с Аргентиной и поляки победят 3:0 эту сборную со слабеньким капитанишкой
    Бубнин
    Бубнин
    вчера в 17:33
    Видимо, этот чемпионат пройдет в каком-то новом формате. Игры "звезда" на "звезду". Неймар против Сербии тд..
    "Семикратный обладатель «Золотого мяча» против несостоявшегося обладателя «Золотого мяча»" - вот особенно интересно будет посмотреть.
    Кratos
    Кratos
    вчера в 16:11, ред.
    Левандовски нокаутирует липового обладателя мяча)))
    Elliada
    Elliada
    вчера в 16:10
    Месси и Аргентина растопчет Польшу. И вопрос ЗМ закроется навсегда
    Bobon
    Bobon ответ Bensurr (раскрыть)
    вчера в 16:00
    Даже если и выйдет, толку от этого никакого. Попадут скорее всего на Францию или Данию. А это звиздец в любом случае.
    Alexander S 15
    Alexander S 15
    вчера в 15:42
    Интересно, почему в разделе "проигравшие жеребьевку" нет Португалии? Очень даже Уругвай и Гана могут им нервы потрепать
    Jake Fallop
    Jake Fallop
    вчера в 15:39
    Гелевая болванка как всегда все испортит... В воскресенье...
    Bensurr
    Bensurr
    вчера в 15:36
    Аргентина не выйдет из группы
    Анатолий Калашников
    Анатолий Калашников
    вчера в 15:33
    Я думаю перед 2018 вряд ли кто рассматривал Германию последней в группе .
    Как и в 2014 что Коста-Рика выиграет группу смерти .
    Я думаю что Перу Эквадор намного сильнее чем о них думают. .
    Да Японцев жаль , близки были выбить Бельгию.
    Не стал бы также переоценивать Голландию , ничего стрвшного сейчас в них нет.
    Ну и слишком в Канаду поверили. Я думаю что это 2 Египет.
    Шуму много а в итоге 3 порадения из 3х .

    Катар вряд ли расстромтся невыходу. Всё - таки уровень невысокий
    shlomo
    shlomo
    вчера в 15:04
    Спасибо за такую статью... легких игр и групп на ЧМ не бывает...:)))
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