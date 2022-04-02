Лёгкие группы для Англии и Месси, коварная — для Неймара и Бразилии, убийственная — для Японии

«Победители» и «проигравшие» жеребьевки ЧМ-2022.
В пятницу вечером состоялась жеребьевка ЧМ-2022, очертания группового этапа турнира приобрели стройность, хотя трех последних участников мундиаля узнаем только в июне. Мы прошлись по группам, выявили главные узлы интриг, а теперь попробуем ответить на висящие в воздухе вопросы. Кому повезло и не повезло со жребием? Какими яркими афишами чемпионат мира в Катаре нас гарантированно побалует?
«Победители» жеребьевки ЧМ-2022: Англия, Франция, Аргентина
Не все квартеты ЧМ-2022 одинаково полезны для своих участников, и хотя по общему признанию «группы смерти» не обнаружено, при переходе на личности можно обнаружить тех, кто доволен жребием или мечтает о лучшей доле. Клан «победителей» возглавляет сборная Англии, считающаяся одним из претендентов на мировую корону и главным фаворитом группы «B».
Третий соперник англичан определится в июне (Шотландия, Уэльс или Украина), но они уже могут быть довольны тем, что вытащили США и Иран. Это едва ли не самое приятное сочетание соперников из второй и третьей корзин, на их месте могла быть связка Германия-Сенегал или Уругвай-Сербия. Сборная Ирана никогда не выходила в плей-офф чемпионатов мира, а американцы вошли в число участников мундиаля только благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.
В число «победителей» автоматически записываем Нидерланды, Сенегал и Эквадор, которым достался самый желанный соперник из первой корзины — Катар. Отмечаем легкий жребий для действующих чемпионов мира французов: матч с Данией станет украшением групповой стадии, но два других соперника (Тунис и Австралия/ОАЭ/Перу) открывают дорогу в плей-офф. Кстати, помните группу команды Дешама на ЧМ-2018? Напоминаем: Дания, Австралия, Перу. 2 из 3 почти наверняка совпадут.
Добрым получился жребий и для сборной Аргентины, которая завершила предыдущий мундиаль после встречи с французами в 1/8 финала, но в России у Лео Месси и его команды были проблемы и на групповой стадии: ничья с исландцами, крупное поражение от хорватов. Группа ЧМ-2022 выглядит для аргентинцев совсем простой: традиционно «плюшевая» на чемпионатах мира Саудовская Аравия, самая слабая из представленных европейских сборных Польша и Мексика, у которой «альбиселесте» выиграли три из трех матчей на чемпионатах мира.
«Проигравшие» жеребьевки ЧМ-2022: Катар, Бразилия, Япония
Сборная Катара на правах организатора турнира попала в первую корзину при жеребьевке, что повышало шансы на благоприятный жребий. Катарцы могли вытащить из второй и третьей корзин США и Тунис, но им достались Нидерланды и Сенегал — едва ли не худшее сочетание. Да и Эквадор не подарок. Лишь однажды за последние 40 лет хозяева мундиаля не выходили из группы — ЮАР в 2010-м. Кажется, сборную Катара ждет та же печальная участь.
Испания и Германия попали друг на друга, но это не проблема для европейских грандов, так как их оппоненты (Япония и Коста-Рика/Новая Зеландия) не должны представлять значимую угрозу для команд, рассчитывающих побороться за мировую корону. А вот сборная Бразилии, вытащившая в соперники крепкие европейские команды, должна отнестись со всей серьезностью к Швейцарии и Сербии.
На ЧМ-2018 бразильцы встречались с этими сборными на групповой стадии, тогда была ничья и непростая победа, но сборные Швейцарии и Сербии точно прибавили за четыре года, в своих группах европейского отбора они обошли Италию и Португалию. А стала ли сильнее Бразилия с тех пор? Большой вопрос. Не «смертельная» группа для «пентакампеонов», но скрытая угроза ощущается.
Для японцев же угроза вполне явная, вернее, их даже две — Испания и Германия. Нужно было умудриться, чтобы попасть в такой переплет. Сборная Японии является постоянным участником чемпионатов мира с 1998 года, в плей-офф выходит строго через раз: на ЧМ-2002, ЧМ-2010 и ЧМ-2018 играли в 1/8 финала, а на ЧМ-1998, ЧМ-2006 и ЧМ-2014 занимали последние места в группах. Похоже, традиция будет продолжена — с таким-то жребием.
Топ-10 самых ожидаемых матчей групповой стадии ЧМ-2022
Помимо прочего, жеребьевка чемпионата мира гарантировала нам несколько замечательных футбольных противостояний уже на групповой стадии. Определяемся с ожиданиями. По мнению «Соккер.ру», десятка интереснейших матчей первого этапа ЧМ-2022 выглядит следующим образом:
10. Гана vs Уругвай (группа «H». 3-й тур, 2 декабря)
Вторая в истории официальная встреча Ганы и Уругвая, первая после «роковой руки Суареса» в четвертьфинале ЧМ-2010.
9. Аргентина vs Мексика (группа «C». 1-й тур, 26 ноября)
Американская классика чемпионатов мира. В XXI веке дважды встречались в 1/8 финала (ЧМ-2006 и ЧМ-2010), дважды побеждала Аргентина.
8. Сенегал vs Нидерланды (группа «A». 1-й тур, 21 ноября)
Чемпионы Африки против преобразившихся с возвращением на тренерский мостик Луи ван Гала голландцев. Очень разные и богатые на ярких исполнителей команды.
7. Англия vs США (группа «B». 2-й тур, 25 ноября)
После двух встреч в финальных турнирах чемпионатов мира у Англии 0 побед: на ЧМ-2010 сыграли вничью 1:1, а про суперсенсационную минимальную победу американцев в 1950-м даже фильм сняли — «Игра их жизни».
6. Польша vs Аргентина (группа «C». 3-й тур, 30 ноября)
Семикратный обладатель «Золотого мяча» против несостоявшегося обладателя «Золотого мяча».
5. Бразилия vs Сербия (группа «G». 1-й тур, 24 ноября)
Для талантливой, но неудачливой сборной Сербии это шанс заявить о себе на весь мир. Тадич, Влахович, Милинкович-Савич — это серьезная сила.
4. Бельгия vs Хорватия (группа «F». 3-й тур, 1 декабря)
«Серебряные» и «бронзовые» призеры ЧМ-2018 попали в одну группу. Модрич против Куртуа и Азара, Ковачич против Лукаку.
3. Франция vs Дания (группа «D». 2-й тур, 26 ноября)
Действующие чемпионы мира против команды, которая была близка к выходу в финал Евро-2020. Четвертая встреча Франции и Дании на чемпионатах мира за последнюю четверть века, в трех предыдущих случаях обменялись победами и сыграли вничью в «Лужниках».
2. Португалия vs Уругвай (группа «H». 2-й тур, 28 ноября)
Бруну Фернандеш и Криштиану Роналду против Эдинсона Кавани и Луиса Суареса. Именно Уругвай отправил португальцев домой с ЧМ-2018, выиграв 2:1 в 1/8 финала.
1. Испания vs Германия (группа «E». 2-й тур, 27 ноября)
Одни из сильнейших сборных планеты — исторически и на данный момент, будут претендовать на титул в Катаре. Испания становилась чемпионом мира в 2010 году, а Германия — в 2014-м.
Плевать, плевать на ЧМ2022
Плевать, плевать на ЧМ2022
"Семикратный обладатель «Золотого мяча» против несостоявшегося обладателя «Золотого мяча»" - вот особенно интересно будет посмотреть.
"Семикратный обладатель «Золотого мяча» против несостоявшегося обладателя «Золотого мяча»" - вот особенно интересно будет посмотреть.
Как и в 2014 что Коста-Рика выиграет группу смерти .
Я думаю что Перу Эквадор намного сильнее чем о них думают. .
Да Японцев жаль , близки были выбить Бельгию.
Не стал бы также переоценивать Голландию , ничего стрвшного сейчас в них нет.
Ну и слишком в Канаду поверили. Я думаю что это 2 Египет.
Шуму много а в итоге 3 порадения из 3х .
Катар вряд ли расстромтся невыходу. Всё - таки уровень невысокий
Как и в 2014 что Коста-Рика выиграет группу смерти .
Я думаю что Перу Эквадор намного сильнее чем о них думают. .
Да Японцев жаль , близки были выбить Бельгию.
Не стал бы также переоценивать Голландию , ничего стрвшного сейчас в них нет.
Ну и слишком в Канаду поверили. Я думаю что это 2 Египет.
Шуму много а в итоге 3 порадения из 3х .
Катар вряд ли расстромтся невыходу. Всё - таки уровень невысокий