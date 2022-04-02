Лёгкие группы для Англии и Месси, коварная — для Неймара и Бразилии, убийственная — для Японии

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вчера, 14:59

«Победители» и «проигравшие» жеребьевки ЧМ -2022.

В пятницу вечером состоялась жеребьевка ЧМ -2022, очертания группового этапа турнира приобрели стройность, хотя трех последних участников мундиаля узнаем только в июне. Мы прошлись по группам, выявили главные узлы интриг, а теперь попробуем ответить на висящие в воздухе вопросы. Кому повезло и не повезло со жребием? Какими яркими афишами чемпионат мира в Катаре нас гарантированно побалует?

«Победители» жеребьевки ЧМ -2022: Англия, Франция, Аргентина

Не все квартеты ЧМ -2022 одинаково полезны для своих участников, и хотя по общему признанию «группы смерти» не обнаружено, при переходе на личности можно обнаружить тех, кто доволен жребием или мечтает о лучшей доле. Клан «победителей» возглавляет сборная Англии, считающаяся одним из претендентов на мировую корону и главным фаворитом группы «B».

Третий соперник англичан определится в июне (Шотландия, Уэльс или Украина), но они уже могут быть довольны тем, что вытащили США и Иран. Это едва ли не самое приятное сочетание соперников из второй и третьей корзин, на их месте могла быть связка Германия-Сенегал или Уругвай-Сербия. Сборная Ирана никогда не выходила в плей-офф чемпионатов мира, а американцы вошли в число участников мундиаля только благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

В число «победителей» автоматически записываем Нидерланды, Сенегал и Эквадор, которым достался самый желанный соперник из первой корзины — Катар. Отмечаем легкий жребий для действующих чемпионов мира французов: матч с Данией станет украшением групповой стадии, но два других соперника (Тунис и Австралия/ ОАЭ /Перу) открывают дорогу в плей-офф. Кстати, помните группу команды Дешама на ЧМ -2018? Напоминаем: Дания, Австралия, Перу. 2 из 3 почти наверняка совпадут.

Добрым получился жребий и для сборной Аргентины, которая завершила предыдущий мундиаль после встречи с французами в 1/8 финала, но в России у Лео Месси и его команды были проблемы и на групповой стадии: ничья с исландцами, крупное поражение от хорватов. Группа ЧМ -2022 выглядит для аргентинцев совсем простой: традиционно «плюшевая» на чемпионатах мира Саудовская Аравия, самая слабая из представленных европейских сборных Польша и Мексика, у которой «альбиселесте» выиграли три из трех матчей на чемпионатах мира.

«Проигравшие» жеребьевки ЧМ -2022: Катар, Бразилия, Япония

Сборная Катара на правах организатора турнира попала в первую корзину при жеребьевке, что повышало шансы на благоприятный жребий. Катарцы могли вытащить из второй и третьей корзин США и Тунис, но им достались Нидерланды и Сенегал — едва ли не худшее сочетание. Да и Эквадор не подарок. Лишь однажды за последние 40 лет хозяева мундиаля не выходили из группы — ЮАР в 2010-м. Кажется, сборную Катара ждет та же печальная участь.

Испания и Германия попали друг на друга, но это не проблема для европейских грандов, так как их оппоненты (Япония и Коста-Рика/Новая Зеландия) не должны представлять значимую угрозу для команд, рассчитывающих побороться за мировую корону. А вот сборная Бразилии, вытащившая в соперники крепкие европейские команды, должна отнестись со всей серьезностью к Швейцарии и Сербии.

На ЧМ -2018 бразильцы встречались с этими сборными на групповой стадии, тогда была ничья и непростая победа, но сборные Швейцарии и Сербии точно прибавили за четыре года, в своих группах европейского отбора они обошли Италию и Португалию. А стала ли сильнее Бразилия с тех пор? Большой вопрос. Не «смертельная» группа для «пентакампеонов», но скрытая угроза ощущается.

Для японцев же угроза вполне явная, вернее, их даже две — Испания и Германия. Нужно было умудриться, чтобы попасть в такой переплет. Сборная Японии является постоянным участником чемпионатов мира с 1998 года, в плей-офф выходит строго через раз: на ЧМ -2002, ЧМ -2010 и ЧМ -2018 играли в 1/8 финала, а на ЧМ -1998, ЧМ -2006 и ЧМ -2014 занимали последние места в группах. Похоже, традиция будет продолжена — с таким-то жребием.

Топ-10 самых ожидаемых матчей групповой стадии ЧМ -2022

Помимо прочего, жеребьевка чемпионата мира гарантировала нам несколько замечательных футбольных противостояний уже на групповой стадии. Определяемся с ожиданиями. По мнению «Соккер.ру», десятка интереснейших матчей первого этапа ЧМ -2022 выглядит следующим образом:

10. Гана vs Уругвай (группа «H». 3-й тур, 2 декабря)

Вторая в истории официальная встреча Ганы и Уругвая, первая после «роковой руки Суареса» в четвертьфинале ЧМ -2010.

9. Аргентина vs Мексика (группа «C». 1-й тур, 26 ноября)

Американская классика чемпионатов мира. В XXI веке дважды встречались в 1/8 финала ( ЧМ -2006 и ЧМ -2010), дважды побеждала Аргентина.

8. Сенегал vs Нидерланды (группа «A». 1-й тур, 21 ноября)

Чемпионы Африки против преобразившихся с возвращением на тренерский мостик Луи ван Гала голландцев. Очень разные и богатые на ярких исполнителей команды.

7. Англия vs США (группа «B». 2-й тур, 25 ноября)

После двух встреч в финальных турнирах чемпионатов мира у Англии 0 побед: на ЧМ -2010 сыграли вничью 1:1, а про суперсенсационную минимальную победу американцев в 1950-м даже фильм сняли — «Игра их жизни».

6. Польша vs Аргентина (группа «C». 3-й тур, 30 ноября)

Семикратный обладатель «Золотого мяча» против несостоявшегося обладателя «Золотого мяча».

5. Бразилия vs Сербия (группа «G». 1-й тур, 24 ноября)

Для талантливой, но неудачливой сборной Сербии это шанс заявить о себе на весь мир. Тадич, Влахович, Милинкович-Савич — это серьезная сила.

4. Бельгия vs Хорватия (группа «F». 3-й тур, 1 декабря)

«Серебряные» и «бронзовые» призеры ЧМ -2018 попали в одну группу. Модрич против Куртуа и Азара, Ковачич против Лукаку.

3. Франция vs Дания (группа «D». 2-й тур, 26 ноября)

Действующие чемпионы мира против команды, которая была близка к выходу в финал Евро-2020. Четвертая встреча Франции и Дании на чемпионатах мира за последнюю четверть века, в трех предыдущих случаях обменялись победами и сыграли вничью в «Лужниках».

2. Португалия vs Уругвай (группа «H». 2-й тур, 28 ноября)

Бруну Фернандеш и Криштиану Роналду против Эдинсона Кавани и Луиса Суареса. Именно Уругвай отправил португальцев домой с ЧМ -2018, выиграв 2:1 в 1/8 финала.

1. Испания vs Германия (группа «E». 2-й тур, 27 ноября)

Одни из сильнейших сборных планеты — исторически и на данный момент, будут претендовать на титул в Катаре. Испания становилась чемпионом мира в 2010 году, а Германия — в 2014-м.