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Везучий «Ливерпуль» снова едет в Португалию. «Бенфике» нужно чудо в дуэли с командой Клоппа

вчера, 13:02
Юрген Клопп

Лига чемпионов вступает в решающую фазу.

Стартует концентрированная Лига чемпионов

Один розыгрыш Лиги чемпионов растянут почти на год. Например, текущая кампания началась 8 июня 2021 года, а закончится 28 мая 2022-го. Конечно, турнир неоднороден и на разных отрезках собирает разную аудиторию. Сначала три месяца отборочных испытаний, которые становятся интересны широкому кругу зрителей только на поздних этапах, затем три месяца группового этапа, который невозможно охватить целиком — болельщики следят за своими командами и выбирают самые интересные матчи из обширного меню.

После двухмесячной зимней паузы наступает стадия плей-офф, ставки поднимаются, однако в 1/8 финала все еще возможны пары с минимальной интригой из-за неравенства соперников. Но в четвертьфинале слабаков точно нет, ведь каждая команда уже прошла группу и выбила одного соперника в играх на вылет. В этой точке сезона стартует «концентрированная» Лига чемпионов, которую любители футбола смотрят в полном объеме. Вот бы еще УЕФА разбивал матчи на два слота в интересах телезрителей…

Сегодня претендентов на победу в Лиге чемпионов еще 8, а меньше чем через два месяца останется только один клуб с кубком наперевес. Судьба «ушастого» решится в оставшихся 13 матчах, это вершина турнира, ведь позади остались 205 встреч, которые вели нас к весенним разборкам между сильнейшими клубами Европы за право называться лучшим в сезоне 2021/22. «Ливерпуль», «Бенфика», «Манчестер Сити», «Атлетико», «Реал», «Челси», «Бавария» или «Вильярреал» — кто-то из них обретет вожделенный титул.

«Бенфика» vs «Ливерпуль». Навстречу друг другу

- На групповой стадии «Ливерпуль» показал стопроцентный результат (6 побед в 6 матчах) в группе с «Атлетико», «Порту» и «Миланом». В 1/8 финала «красные» оказались сильнее «Интера»: выиграли 2:0 на выезде, уступили 0:1 дома.

- «Бенфика» стартовала в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда, по пути в основную сетку лиссабонцы убрали со своего пути «Спартак» и ПСВ. В группе «Бенфика» заняла второе место после «Баварии», опередив «Барселону» и киевское «Динамо». В противостоянии с «Аяксом» в 1/8 финала «орлы» считались андердогами, но им удалось дважды отыграться по ходу домашнего матча (2:2), а путевку в четвертьфинал «Бенфике» принес гол Дарвина Нуньеса, забитый на 77-й минуте в Амстердаме.

- Во время жеребьевки четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов «Бенфика» (пожалуй, наравне с «Вильярреалом») считалась лакомым кусочком для признанных грандов, желающих отложить встречи друг с другом до полуфинала и финала. Счастливый жребий (впрочем, об этом лучше судить по итогам стадии) вытащил «Ливерпуль», избежавший в четвертьфинале дуэлей с «Ман Сити», «Реалом», «Атлетико», «Баварией» и «Челси».

«Бенфика» vs «Ливерпуль». Лицом к лицу

- «Ливерпуль» сыграл с обоими клубами из Милана по ходу текущего розыгрыша Лиги чемпионов, а теперь во второй раз отправляется в Португалию. На групповой стадии «красные» дважды разобрались с «Порту» — 2:0 и 5:1.

- Предыдущие домашние матчи португальских клубов против английских в этом розыгрыше Лиги чемпионов неизменно оборачивались пятью пропущенными мячами для хозяев: «Ливерпуль» на групповой стадии разгромил «Порту» (5:1), а «Манчестер Сити» не оставил шансов «Спортингу» в 1/8 финала (5:0). Справится ли «Бенфика» с этим испытанием?

- «Ливерпуль» Юргена Клоппа в Лиге чемпионов останавливали только мадридские клубы: дважды это делал «Реал» (в финале и четвертьфинале), один раз «Атлетико» (1/8 финала). Сезон 2018/19, в котором «красные» не встретили на своем пути представителей испанской столицы, завершился завоеванием Кубка чемпионов.

- Интересно, что «Ливерпуль» и «Бенфика» встречаются исключительно в плей-офф еврокубков, но не выше четвертьфинальной стадии. Из пяти двухматчевых противостояний «Ливерпуль» выиграл четыре, при этом команды ни разу не сыграли вничью в 10 встречах: «Бенфика» одержала четыре победы, «Ливерпуль» был сильнее в шести встречах.

Составы и тактика

- Лукас Вериссимо и Родриго Пиньо не сыграют против «Ливерпуля» из-за травм.

- Адель Таарабт в последний раз выходил на поле 15-го марта (против «Аякса»), в прошедший уикенд он остался вне заявки на матч с «Брагой». Участие полузащитника в матче Лиги чемпионов под вопросом.

- Ожидается, что Дарвин Нуньес выйдет в стартовом составе. В пятничном матче с «Брагой» уругвайский форвард вышел на поле в перерыве и отметился голом и ассистом во втором тайме.

- У опытной португальской команды совсем не искушенный тренер: 44-летний Нельсон Вериссимо работает на посту главного тренера «Бенфики» чуть больше трех месяцев. Для него это первый опыт на высшем уровне.

Ориентировочный состав «Бенфики» (4-2-3-1):

Влаходимос — Жилберто, Отаменди, Вертонген, Гримальдо — Вайгль, Мейте — Эвертон, Рафа Силва, Рамос — Нуньес.

- Юрген Клопп может рассчитывать на всех своих футболистов.

- Получивший рассечение на голове в матче с «Уотфордом» Жоэль Матип доступен для выхода в стартовом составе сегодня.

- Трент Александер-Арнольд, оставшийся в запасе в матче с «Уотфордом», должен вернуться в стартовый состав.

- Наверняка будут перестановки и в линии атаки. Ожидается, что с первых минут сыграют Садио Мане и Луис Диас, который хорошо знаком с «Бенфикой». Колумбиец — бывший игрок «Порту».

Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3):

Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Фабиньо, Хендерсон, Тьяго — Салах, Мане, Диас.

Прогноз «Соккер.ру»:

«Бенфика» уже может гордиться этой еврокубковой кампанией, по ходу которой «орлы» превзошли «Барселону» и «Аякс», но «Ливерпуль» не по зубам «орлам». Вряд ли пропустят дома пять мячей от английского клуба, как «Порту» и Спортинг», но уверенная победа «Ливерпуля» в два мяча читается.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:30
3-1 в пользу Ливерпуля думаю
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:30
Ливерпулю надо подойти к играм с португальцами серьёзно, без пижонства и тогда красные должны без особых проблем проходить дальше!
monah-10
monah-10
вчера в 16:34, ред.
Этот соперник ни для сенсаций, здесь и так понятно. Если Бенфика не выйдет на 2 игры и получит два технаря по 3-0, можно сказать легко отделается. Если серьезно, вряд ли Ливер больше трех Бенфики отгрузят, играть по ситуации будут, впереди МС в чемпе, а в ответке будут исходить, что получится сегодня получится хорошо, в ответке отдохнут, нет напрягутся и пять вколотят. Как-то так.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 14:04
Тут конечно у Бенфики шансов мало, но давайте не будем забывать о сенсациях и о фразе "это был просто не наш день". Тем более Бенфика всегда славилась техничной игрой и не умеющей сидеть в "автобусе" в своей штрафной.
Думаю будет красочный матч и возможно Бенфика даже победит, но если рассматривать двух матчевую дуэль, то дальше скорее всего пройдёт Ливерпуль. Но давайте не забывать, что это футбол и прогнозы это только прогнозы, а всё решается на поле.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 13:56
Нуньеш вот ради чего надо смотреть.
Где же окажется летом интересно
shlomo
shlomo
вчера в 13:32
Спасибо за статью...Зимой руководство Бенфики приняло решение сменить наставника. Тренерский мостик занял Нелсон Вериссимо. Бенфика не лучшим образом выступает в чемпионате Португалии, где уровень соперников далеко не так высок, как в ЛЧ и сильно отстаёт от борющихся за золотые медали Спортинга и Порту.
А вот у Ливера смены главного тренера не было и пока не предвидится. Под руководством Клоппа мерсисайдцы во всех шести матчах группового этапа ЛЧ одержали результативные победы да и в чемпионате Англии Ливерпуль тоже выступает умопомрачительно.
Бенфика только благодаря большой удаче обыграла Аякс. Вряд ли сумеет совершить ещё одну сенсацию. Несмотря на смену главного тренера, в чемпионате Португалии выступает сомнительно и нередко терпит поражения, в особенности от крепких команд. Ливерпуль находится в потрясающем тонусе благодаря соперничеству с Ман Сити и преуспевает во всех соревнованиях. Демонстрирует отличную результативность и имеет надёжную оборону. На групповом этапе ЛЧ уже показал класс, пора сделать то же самое в четвертьфинале. Думается, гости одержат уверенную победу.
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 13:31, ред.
Высокая скорость и интенсивность, залог успеха. Главное не потерять концентрацию и не смотреть свысока. Бенфика всё таки хороший кубковый боец. Но скорее всего в одном матче из двух будет разгром
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:26
Чуда не случится!
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