«Нижний Новгород» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Динамо» Москва, который состоится 9 апреля 2022 года

«Нижний Новгород»

Команда проводит только первый сезон в главном чемпионате страны и на данный момент пытается сохранить себе место еще на один футбольный год. «Нижний Новгороод» перед стартом очередного тура занимает девятое место с 27 очками и проиграл всего одну из последних пяти поединков. Матч с одним из лидеров чемпионата обещает быть очень напряженным и неуступчивым и привлечет внимание многих болельщиков по всей стране.

2 апреля «Нижний Новгород» обыграл «Ростов» на выезде (2:1), а 19 числа разошелся с миром со «Спартаком» на своем поле (1:1).

«Динамо» Москва

«Динамо» остается в гонке за чемпионство и даже смогло сократить отрыв от лидера. Клуб занимает второе место с 46 очками и отставание от «Зенита» составляет всего три пункта. Чтобы продолжать борьбу за золотые медали РПЛ , коллектив обязан набирать максимум очков в оставшихся турах и рассчитывать на осечку клуба из Санкт-Петербурга. Также у динамовцев хорошая разница забитых и пропущенных мячей в РПЛ (42:24) и в этом туре команда постарается ее улучшить.

03 апреля «Динамо» Москва одолело на выезде «Краснодар» (1:0), а 20 марта не смогло обыграть «Ростов» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Нижний Новгород» – 6.8

Ничья – 3.98

Победит «Динамо» Москва – 1.53

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Нижнего Новгорода» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Динамо» Москва проиграло только один матч из последних десяти во всех турнирах

На своем стадионе «Нижний Новгород» не знает поражений уже пять поединков подряд

В матче первого круга между клубами сильнее оказалось «Динамо» (3:0).

Прогноз

Поставить на победу «Динамо» Москва, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.53. Футболисты находятся в хороших физических кондициях и имеют неплохие шансы побороться за историческое чемпионство для клуба. Прогнозируем успех гостей в этом противостоянии.