«Нижний Новгород» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Динамо» Москва, который состоится 9 апреля 2022 года
«Нижний Новгород»
Команда проводит только первый сезон в главном чемпионате страны и на данный момент пытается сохранить себе место еще на один футбольный год. «Нижний Новгороод» перед стартом очередного тура занимает девятое место с 27 очками и проиграл всего одну из последних пяти поединков. Матч с одним из лидеров чемпионата обещает быть очень напряженным и неуступчивым и привлечет внимание многих болельщиков по всей стране.
2 апреля «Нижний Новгород» обыграл «Ростов» на выезде (2:1), а 19 числа разошелся с миром со «Спартаком» на своем поле (1:1).
«Динамо» Москва
«Динамо» остается в гонке за чемпионство и даже смогло сократить отрыв от лидера. Клуб занимает второе место с 46 очками и отставание от «Зенита» составляет всего три пункта. Чтобы продолжать борьбу за золотые медали РПЛ, коллектив обязан набирать максимум очков в оставшихся турах и рассчитывать на осечку клуба из Санкт-Петербурга. Также у динамовцев хорошая разница забитых и пропущенных мячей в РПЛ (42:24) и в этом туре команда постарается ее улучшить.
03 апреля «Динамо» Москва одолело на выезде «Краснодар» (1:0), а 20 марта не смогло обыграть «Ростов» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Нижний Новгород» – 6.8
- Ничья – 3.98
- Победит «Динамо» Москва – 1.53
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Нижнего Новгорода» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Динамо» Москва проиграло только один матч из последних десяти во всех турнирах
- На своем стадионе «Нижний Новгород» не знает поражений уже пять поединков подряд
- В матче первого круга между клубами сильнее оказалось «Динамо» (3:0).
Прогноз
Поставить на победу «Динамо» Москва, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.53. Футболисты находятся в хороших физических кондициях и имеют неплохие шансы побороться за историческое чемпионство для клуба. Прогнозируем успех гостей в этом противостоянии.