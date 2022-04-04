Soccer.ru
ГлавнаяБлогиМодный разговорВокруг футбола

Чилуэлл перетягивал канат с тигром, в авто Роналдиньо ворвался фанат. Как прошли выходные футбольных звёзд

вчера, 11:15
Роналдиньо
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Неймар
Неймар
Нападающий
Рамос Серхио
Рамос Серхио
Защитник

Очередной обзор активности футболистов в социальных сетях.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин — заботливый отец.

Голкипер «Ливерпуля» Лориус Кариус насладился отдыхом на пляже в окружении девушек.

К легендарному Роналдиньо в автомобиль ворвался фанат. Полицейские среагировали почти моментально.

А вот такой забег совершил болельщик ради Лионеля Месси.

Девушка дня. Спутница игрока «Реала» Луки Йовича.

Защитник «Челси» Бенжамин Чилуэлл решил посоревноваться в перетягивании каната с тигром. Футболист продолжает восстанавливаться после травмы.

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски завел себе нового питомца.

Нападающий «Виссел Кобе» Боян Кркич посетил чайную церемонию.

Легендарные Кафу и Лотар Маттеус поиздевались над спящим, но не менее легендарным Али Даеи.

Стиляги дня. Серж Гнабри из «Баварии» и Джесси Лингард из МЮ.

Форвард ПСЖ Неймар показал новый танец, хотя танцем это назвать довольно сложно.

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье сделал новое тату.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо посетил Ватикан.

Защитник ПСЖ Серхио Рамос отметил 36-летие в компании своей жены. Возможно, это будет единственный день рождения в Париже, поскольку клуб уже нашел ему замену.

Всем хорошей недели! Болейте за своих!

Экс-игрок РПЛ бросил вызов бойцу MMA
Вчера, 14:25
В Катаре презентовали маскота ЧМ-22
01 апреля Фото
Айртон определился с игровым номером во «Фламенго»
31 марта
Салах промахнулся, итальянцы снова не попали. Суперкоманда, которая точно пропустит ЧМ-2022
30 мартаАлександр Чистяков в блоге Символические антисборныеКомментарии9
Ибрагимович прокатился в Ferrari, Адриано удивил своим внешним видом. Лучшее из Сети
29 мартаЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии5
Маскотом сборной Испании стал 4-месячный щенок
28 марта Фото
Сортировать
Все комментарии
shur
shur
сегодня в 10:31
...Неймар пародировал Месси на поле...! Получилось!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 17:06
Телочек ловить у Кариуса лучше получается чем мячики
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 14:01
Кркич точно играет ещё
monah-10
monah-10
вчера в 11:51
Крайнее видео конечно улет... Фанаты не только человеки....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:23
Есть классные фотки,улыбнуло!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 