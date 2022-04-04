Чилуэлл перетягивал канат с тигром, в авто Роналдиньо ворвался фанат. Как прошли выходные футбольных звёзд

Очередной обзор активности футболистов в социальных сетях.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин — заботливый отец.
Голкипер «Ливерпуля» Лориус Кариус насладился отдыхом на пляже в окружении девушек.
К легендарному Роналдиньо в автомобиль ворвался фанат. Полицейские среагировали почти моментально.
А вот такой забег совершил болельщик ради Лионеля Месси.
Девушка дня. Спутница игрока «Реала» Луки Йовича.
Защитник «Челси» Бенжамин Чилуэлл решил посоревноваться в перетягивании каната с тигром. Футболист продолжает восстанавливаться после травмы.
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски завел себе нового питомца.
Нападающий «Виссел Кобе» Боян Кркич посетил чайную церемонию.
Легендарные Кафу и Лотар Маттеус поиздевались над спящим, но не менее легендарным Али Даеи.
Стиляги дня. Серж Гнабри из «Баварии» и Джесси Лингард из МЮ.
Форвард ПСЖ Неймар показал новый танец, хотя танцем это назвать довольно сложно.
Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье сделал новое тату.
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо посетил Ватикан.
Защитник ПСЖ Серхио Рамос отметил 36-летие в компании своей жены. Возможно, это будет единственный день рождения в Париже, поскольку клуб уже нашел ему замену.
Всем хорошей недели! Болейте за своих!