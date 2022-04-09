В АПЛ снова противостояние уровня Фергюсон vs Венгер. В тренерской дуэли решится судьба титула

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вчера, 21:50

Гвардиола против Клоппа – новая футбольная классика.

На данный момент полное равенство

Команды испанца и немца виделись между собой 22 раза. По девять побед у того и другого, а еще четырежды были ничьи. Среди мировых есть итоговый успех «горожан» в финале Суперкубка Англии по пенальти. Но вряд ли Гвардиола может засчитать себе абсолютный успех в борьбе против «Боруссии» Д и «Ливерпуля» под руководством Юргена Клоппа на основании «лотереи». Пока равенство, хотя сражались между собой в двух солидных лигах, и даже в Лиге чемпионов.

Даже по забитым мячам, пусть у «Баварии» вроде как было в Бундеслиге преимущество над «Боруссией» Д в силу статуса и выдающегося состава, разница небольшая – 41:37. В Англии между собой впервые встретились в декабре 2016 года. И хотя тогда у Клоппа не было привычного состава, «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Но дальше появилась важная деталь — в последнее время «красные» разучились обыгрывать подопечных Гвардиолы.

В октябре сыграли 2:2 на «Энфилд Роуд». До этого «Манчестер Сити» забивал по четыре гола и в гостях, и дома, причем в рамках АПЛ . Не удивительно, что именно «Манчестер Сити» — действующий чемпион Англии, ведь умело расправлялся с главным преследователем. Зато сейчас имеем дело с двумя командами, которые значительно оторвались от «Челси», «Тоттенхэма» и «Арсенала» в таблице. Между лидерами всего один пункт разницы, мелочь к середине апреля.

«Ливерпулю» хватит выездной победы для преимущества на два очка. А вот еще один, десятый в истории успех Гвардиолы против команды Клоппа может отбросить «красных» и позволить «Манчестер Сити» обрести силы на финальный рывок к защите титула. Не стоит забывать, что у «Ливерпуля» одно чемпионство в истории, везучими в АПЛ себя назвать не могут. Тогда как «горожане» обожают сравнивать с землей соперников, которые не умеют играть по схеме «5-5-0», как «Атлетико».

Испанец и немец – системные тренеры

Хосеп Валентинович был звездой футбола. Клопп являлся героем «Майнца» и Бундеслиги 2, где поиграл и в атаке, и в защите. Но полузащитник Хосеп выступал за сборную Испании, играл в Кубке чемпионов, а Юрген до таких высот и почета на родине не добрался. Зато они оба эмоциональные и разговорчивые. Правда, Гвардиола меньше болтает на английском языке, чем на испанском или каталонском. Зато, если расспрашивать его о футболе, всегда найдет минутку для размышлений.

Любят свою работу. Системные дядьки, которые мыслят масштабно. Они не живут прошлым. Не любят, когда предлагают загадывать на будущее, в их планах уход из АПЛ через пару лет, о чем говорили публично. Для Гвардиолы и Клоппа самое главное происходит здесь и сейчас. Такие люди меняют мир, а влияние на современный футбол у испанца и немца колоссальное. Клопп харизматичнее, зато у него нет тренеров-последователей, как у философа Хосепа.

Гвардиолу многие наследуют, а Хави, Артета или тен Хаг у него открыто учились. Клопп только готовит себе замену в «Ливерпуле», зато его идеи часто копируют. Например, фирменные атаки флангами через латералей. Многие изучают тактическое развитие Трента, ведь плеймейкеры с фланга это не только фишка Гвардиолы. Также впечатляет сочетание троих нападающих «Ливерпуля», из которых центральный – донор для инсайдов, а не реципиент.

В защите у испанца и немца похожий подход. Даже голкиперов выбрали бразильских. Хотя разница есть. Для Хосепа было важно, чтобы вратарь играл ногами, как Эдерсон, а Юрген подобрал стража ворот, которого можно спутать с вратарем из Бундеслиги – не случайно у Алиссона фамилия Беккер, и корни как раз немецкие. Гвардиола очевидно «футбольный гик», а Клопп – «умный хулиган». Но оба в списке самых крутых наставников планеты последнего десятилетия. Причем важно отметить, что немец собрал «Ливерпуль» за меньшие деньги, чем испанец свою машину.

Юрген Клопп не любит визиты на «Этихад»

У Клоппа всего одна победа над «горожанами» в Манчестере с «Ливерпулем» за все годы в Англии. Случилась она в апреле 2018-го, когда в ответном поединке четвертьфинала Лиги чемпионов Салах и Фирмино ответили на гол Жезуса уже на второй минуте матча. Но в рамках АПЛ в гостях у Гвардиолы «красные» при Клоппе пока не побеждали ни разу. И это важные знания накануне сложнейшего для двух команд поединка, на таком уровне даже стены остаются важным фактором.

Нынешний лидер АПЛ силен, как знаем по подвигам «Манчестер Сити» в атаке и в защите. Чего стоит только спасение Джона Стоунза, когда для гола не хватило 1.12 см, чтобы сработала автоматическая система определения гола. Клопп был на расстоянии сантиметра от чемпионства в 2019-м году, ведь в итоге Гвардиола опередил давнего соперника на один пункт. Если бы Стоунз не спас, то «Ливерпуль» получил три очка вместо одного, а «Манчестер Сити», следовательно, потерял один пункт. Команды стоят друг друга.

Сейчас у них предварительный «финал» АПЛ , но впереди возможен еще и матч за кубок чемпионов, ведь в разных частях сетки и после первых матчей сохраняют хорошие шансы на выходы в полуфинал. Гвардиола и Клопп в хорошей тренерской форме, и снова готовятся порадовать мир своим, теперь уже классическим, противостоянием. Неслучайно вспоминали знаменитую дуэль Фергюсона с Венгером. Традиционный бой МЮ и «Арсенала» в АПЛ поменяли на новую классику – Клоппа против Гвардиолы.

Хотя сэр Алекс Фергюсон до сих пор зарабатывает миллионы, поскольку продает книги, читает лекции и немножко подрабатывает в МЮ , основной капитал сколотил как раз в противостоянии с «Арсеналом» в АПЛ и с «Барселоной» в ЛЧ . Важно отметить, что это команды стиля Гвардиолы. И хотя «Ливерпуль» точно не аналог тех «дьяволов», Клопп не отказался бы, чтобы его центральные защитники и вратарь играли так, как Ван дер Сар, Видич и Фердинанд. Особенно против такого опасного соперника, как «Манчестер Сити».

В серии сэра Алекса против мсье Арсена было 49 матчей. На счету шотландца 23 победы, на счету француза – 16, а еще было десять мировых. В дуэли Гвардиолы и Клоппа пока такого перевеса у одной из сторон нет. Но кто сегодня наберет три очка – тот выйдет вперед в таблице. Возможно, Хосепу немножко облегчит задачу понимание, что мировая сохранит за ним первую строчку, но Юргену ничего не нужно объяснять своей команде. Если найдется победитель, то его шансы на титул вырастут не резко, но существенно.