Soccer.ru
ГлавнаяБлогиКомандный духПревью, анонсы, раскладыЛига чемпионов 2021/2022

«Тренеришка» против «Баварии» и наследники Рикельме. Скромный «Вильярреал» снова в четвертьфинале ЛЧ

вчера, 16:56
Эмери

Эмери мечтает огорчить Нагельсманна.

Вильярреаль – знаменитая футбольная «деревня»

В испанском городке проживает всего пятьдесят тысяч человек. А вот стадион «Вильярреала» — главная местная достопримечательность, рассчитан на 23 500 зрителей. «Желтая субмарина» дарит смысл существования прилегающим населенным пунктам. Победители Лиги Европы живут футболом, чему рады. Непросто найти столь маленький населенный пункт в Европе со столь замечательной командой.

До 1998 года «Вильярреал» плавал в низших лигах, как и подобает «деревенской» команде без денег и спонсоров. Разумеется, они поднялись выше не благодаря святому духу, а с помощью большого капитала. В 1997 году Фернандо Роиг, владелец огромного завода по производству керамической плитки, решил порадовать земляков и выкупить «Вильярреал». У клуба были долги, не было имущества, а активных фанатов нашлось пару тысяч.

Администрация Вильярреала раздавала бесплатные абонементы пенсионерам, но на матчи никто не приходил. Роиг оказался везучим, его клуб быстро выпрыгнул из Сегунды. Стало проще заманивать зрителей матчами против «Валенсии», «Реала» и «Барселоны», и футболистов классных в маленький город навезли. Поскольку речь о бизнесмене, который любит свой родной край – вроде Галицкого в Краснодаре, то Роиг также вкладывал деньги в местных игроков. У «Вильярреала» теперь немало воспитанников в основе.

Не так много, как у «Атлетика» или «Реала Сосьедад» по очевидным причинам – у басков сознательная ставка на местных ребят. Но в городе на 50 тысяч человек умеют сохранить интерес к клубному патриотизму. Прямо сейчас за «Вильярреал» выступают воспитанники Пау Торрес, Морено, Пино, Чуквезе, Педраса, Тригерос, Гомес и Гаспар. Восемь выпускников академии, из которых минимум половину ждем в основе против «Баварии».

Крутая история, ведь за четверть столетия частный предприниматель построил на свои деньги настоящий честный клуб. Футболисты постоянно общаются с фанатами. Ездят к пенсионерам и болеющим, прямо как звезды «Баварии» по деревням вокруг Мюнхена, а потом видят знакомые лица на трибунах. «Вильярреал» играет для своих, что всегда помогает. Хотя буквально десять лет назад Роиг просчитался, перебрал с расходами на футбол, которые не сумел отбить с помощью контрактов. «Вильярреал» прошел «очищение» Сегундой, вернулся, окреп и появился на европейской футбольной карте в очередной раз.

«Вильярреал» Пеллегрини сыграл в полуфинале ЛЧ

Сорин, Сенна, Таккинарди, Хосе Мари, Форлен и Рикельме – крутая была команда! «Бавария» сегодня, скорее всего, разнесет новый состав испанцев. В этой паре очевиден фаворит, а Унаи Эмери лишь мечтает, чтобы второй матч в Мюнхене не превратился в формальность. Но в 2006-м под руководством чилийца Мануэля Пеллегрини, для которого «Вильярреал» стал первым европейским клубом в карьере, скромная команда тоже не котировалась прогнозистами, а сумела выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

На групповом этапе не допустили ни одного поражения. Запомнились крайне упрямой командой, которая завоевала четыре мировые и две победы в квартете с «Манчестер Юнайтед» (англичане заняли последнее место в группе), «Лиллем» и «Бенфикой». Затем в плей-офф испанцы снова ставили на упрямство, забивая в гостях. Так прошли «Рейнджерс» и «Интер» с Тольдо, Матерацци, Дзанетти, Камбьяссо, Фигу и Вероном. Оба раза испанцы выиграли благодаря мячам на выезде, которые по новым правилам больше не учитываются.

А затем была решающая битва. В лондонском полуфинале «Арсенал» выиграл 1:0 (забил Коло Туре), а в ответном поединке Валентин Иванов назначил в самом конце пенальти в ворота Леманна при счете 0:0. Рикельме плакал вместе с фанатами на трибунах после промаха, Йенс затащил «канониров» в финал против «Барселоны» Роналдиньо и Райкаарда. Еще один испанский финал ЛЧ не состоялся, но спустя шестнадцать лет Пау Торрес, который смотрел игру против «канониров» со стадиона, будучи девятилетним ребенком, завел «Вильярреал» в четвертьфинал, забив «Ювентусу» один из трех мячей в Турине.

Унаи Эмери опаснее, чем может показаться Нагельсманну

Если в чем «Бавария» плоха, так это в адекватной оценке незнакомых соперников. Сколько раз Гвардиола вылетал из Лиги чемпионов с немцами, сколько раз сильный и прекрасно готовый состав «Баварии» разминался с финалами. В данном случае речь о путевке в четверку лучших команд турнира. Нагельсманн смотрит, как соперник проигрывает «Осасуне», «Кадису» и «Леванте», и может недооценить испанцев.

«Вильярреал» в неважном состоянии, даже победа над «Ювентусом» получилась сенсационной. Скорее всего, казус «Манчестер Юнайтед» немцы не допустят. Хотя бы потому, что «Бавария» — чемпион, а не команда, которая боится сыграть на победу в финале. Но немцы на пороге перестройки, чем Морено, Парехо и Пино могут воспользоваться. Вспомните, какой путь прошел «Вильярреал» — у него не было легких соперников.

Обыгрывали в гостях «Аталанту». Побеждали «Янг Бойз», и только МЮ сумел дважды отомстить испанцам, что не сильно англичанам помогло. «Вильярреалу» не нужно играть от себя, как делают «Манчестер Сити» или «Бавария». Но у футболистов команды, которая постоянно общается с фанатами и видит родственников на трибунах, особый настрой, особенно в домашних поединках. «Вильярреал» за весь сезон проиграл лишь два домашних поединка, оба прошлой осенью. Но успех «Осасуны» и «Барселоны» повторить непросто.

Не сомневаемся в грозности «Баварии» — это один из очевидных фаворитов Лиги чемпионов. Но они имеют дело с клубом, который один благодарный своей земле человек строил двадцать четыре года. О тренере, которого зря недооценили в «Спартаке», и о футболистах хитрой испанской школы. Год назад на старте плей-офф Лиги Европы вряд ли многие ставили именно на «Вильярреал». Да, шутили, что Эмери приманивает кубки УЕФА. Вспоминали, что у испанского клуба вообще-то было три неудачных полуфинала второго еврокубка в истории.

Но затем «Зальцбург» и два «Динамо» — из Киева и Загреба, пропустили Эмери в полуфинал, где его клуб получил историческую возможность поквитаться с «Арсеналом». Лондонцы не сумели отыграться после поражения в первом матче, а историю «Манчестер Юнайтед» в поединке в Гданьске помните. В серии пенальти забили все футболисты испанского клуба, а Де Хеа промахнулся.

Хайкин против Моуриньо, Миранчук – против Тедеско. Не только матч «Барселоны» в четверговом меню еврокубков
Сегодня, 13:35Вадим Багров в блоге Смотри ширеКомментарии2
«Реал» ни разу не проходил «Челси» в еврокубках. Футбольные суеверия на стороне Тухеля
Вчера, 10:38Вадим Багров в блоге СтолкновенияКомментарии7
Чемпионы Англии и Испании сойдутся в ЛЧ. «Ман Сити» — фаворит, но «Атлетико» предложит фирменную страсть
05 апреляАлександр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии5
Везучий «Ливерпуль» снова едет в Португалию. «Бенфике» нужно чудо в дуэли с командой Клоппа
05 апреляАлександр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии8
Лёгкие группы для Англии и Месси, коварная — для Неймара и Бразилии, убийственная — для Японии
02 апреляАлександр Чистяков в блоге Смотри ширеКомментарии15
Московское дерби середняков. Тренеры-дебютанты Ваноли и Комппер проэкзаменуют друг друга
02 апреляАлександр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии3
Сортировать
Все комментарии
neukomm
neukomm
вчера в 22:00
Где сейчас Эмери и где "игрочишка"? Пока Дзюбиньо еще играет, о нем уже все меньше вспоминают. Как закончит карьеру, сразу забудут. Слишком уж много негативного от него исходило, хотя и бывали яркие вспышки, но, увы. А "тренеришка", возможно, когда-нибудь и возьмет Лигу чемпионов, а вот Рукаку уже никогда.
vova505
vova505
вчера в 20:49
Очень интересная информация! Большое спасибо!
Трогательно! Но, все же "болею" за Баварию! :)
futbol liiverpool
futbol liiverpool ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 19:29, ред.
Конечно нет, победа в лиге чемпионов делает тренера топовым, но не всегда, это зависит от тог как это случилось, чаще всего в лч побеждают самые сильнейшие, и победа ди матео это редкое исключение, но если ты реально великий тренер то тебя обязательно позовут в клуб у которого есть возможность выиграть лч, но без лч топ тренеры есть почетинно например, если он не покинет псж, то, думаю, у псж великолепные шансы выиграть лч , если конечно и мбаппе останется, в сыгранности прибавят, лишних может уберут, прессинг наработают лучше, ведь вспомните почетинно же строил Тоттенхэм засчет сыграности игроков и их взаимопонимания, это тот тренер которому точно нужно дать время, но хочет ли он сам остаться в псж.
DXTK
DXTK
вчера в 18:51
Если я не ошибаюсь Эмери тренируя Севилью так и не смог преодолеть групповой барьер......раз три подряд ЛЕ взял, а вот с Вилльяреалом после победы в прошлом году преодолел наконец групповую стадию, и вышел в 1/4........... еще я заметил тренируя середняков испании он обыгрывал гранды ..........с Севильей в финале побеждал Ливерпуль, а с Вилльяреаллом в финале Манчестер Юнайтед......а уже в 1/8 ЛЧ этого розыгрыша выбил Ювентус............. и давайте взглянем тренируя ПСЖ вылетал от Барселоны в камбеке, а с Арсеналом проигрывал финал Челси........Эмери категорически не подходит большим клубам зато он может показать свой тренерский потенциал в скромных клубах, тут скорей всего игроки не воспренимали его в серьез, когда в малых его слушают...... или ему просто не везет с грандами.........Эмери сегодня еврокубковый титулованый тренер - 4 трофея пускай и все в ЛЕ, но их наличие говорит само за себя........ столько же 4 трофея скажем у Моуриньо........ 2 ЛЧ и 2 ЛЕ........... имею ввиду количество....... правда не знаю сможет ли Эмери когда то стать ТОП тренером выиграв ЛЧ........... я считаю так.....что те кто брал ушастого являются ТОП тренерами..........а у кого данного трофея нет те просто отличные тренеры без приставки ТОП.......... я не много отойду от темы и задамся таким вопросом........ скажем Валерия Лобановского можно считать великим тренером.......или он все же великий Топ тренер..........но у него нету кубка чемпинов........... или победы в кубке чемпионов не означает гениальности ведь скажем Ди Матео с Челси брал ушастого, но не состоялся даже как хороший тренер........... ЛЧ является ли она определяющим фактором........... или уже при наличии 4 еврокубков с двумя разными командами. Эмери........можно преписать слово ТОП......... или топы те кто тренируют большие клубы гребут трофеи........ титулы и тд...
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 18:42
Уважаю Эмери .Сыграть по результату один из лучших тренеров.
Как же грамотно его команды силы раскладывают
Roger Young
Roger Young
вчера в 18:05
Думаю 3-0 в пользу немцев без вариантов.
BIOMUTANT
BIOMUTANT
вчера в 17:26
Уважение вызывают такие команды.Скромные,не богатые,но бьются до конца.ПСЖ и МС тратят миллиарды, Вилльяреал пару десятков миллионов, но и те и другие играют в ЛЧ и не побеждают…

В этом и прелесть футбола,когда средние по бюджету и классу игроков команда сражается с гегемонами.И ведь не просто на прогулку вышли, а выбили Ювентус.Бавария конечно пройдет дальше,но если субмарина сыграет в хороший футбол, то это будет красиво.
shlomo
shlomo
вчера в 17:12
В этом поединке далеко не все так однозначно, как может показаться при беглом взгляде на вывеску игры. Вилья уже доказал, что пробился в данную стадию турнира абсолютно заслуженно и под руководством Эмери, опытного еврокубкового специалиста, он способен добиться еще большего. Сейчас дела у "желтой субмарины" обстоят не слишком хорошо, команда проиграла два матча подряд аутсайдерам своей лиги и даже не забивала, но настрой на Баварию должен быть иным.
Впрочем, мюнхенцы все равно должны давить классом и хотя бы не проиграть перед ответным домашним поединком. В состав гостей возвращаются два важных игрока и в последних матчах команда добивалась уверенных разгромных побед. Конечно, оборона Баварии по-прежнему не позволяет поверить в полноценное доминирование фаворита, однако не уступить на выезде баварцы способны.
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 17:03
Эмери хороший тренер. В Спартаке и в Арсенале не получилось у него, потому что в этих клубах проблема была не в тренере!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 