«Тренеришка» против «Баварии» и наследники Рикельме. Скромный «Вильярреал» снова в четвертьфинале ЛЧ

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вчера, 16:56

Эмери мечтает огорчить Нагельсманна.

Вильярреаль – знаменитая футбольная «деревня»

В испанском городке проживает всего пятьдесят тысяч человек. А вот стадион «Вильярреала» — главная местная достопримечательность, рассчитан на 23 500 зрителей. «Желтая субмарина» дарит смысл существования прилегающим населенным пунктам. Победители Лиги Европы живут футболом, чему рады. Непросто найти столь маленький населенный пункт в Европе со столь замечательной командой.

До 1998 года «Вильярреал» плавал в низших лигах, как и подобает «деревенской» команде без денег и спонсоров. Разумеется, они поднялись выше не благодаря святому духу, а с помощью большого капитала. В 1997 году Фернандо Роиг, владелец огромного завода по производству керамической плитки, решил порадовать земляков и выкупить «Вильярреал». У клуба были долги, не было имущества, а активных фанатов нашлось пару тысяч.

Администрация Вильярреала раздавала бесплатные абонементы пенсионерам, но на матчи никто не приходил. Роиг оказался везучим, его клуб быстро выпрыгнул из Сегунды. Стало проще заманивать зрителей матчами против «Валенсии», «Реала» и «Барселоны», и футболистов классных в маленький город навезли. Поскольку речь о бизнесмене, который любит свой родной край – вроде Галицкого в Краснодаре, то Роиг также вкладывал деньги в местных игроков. У «Вильярреала» теперь немало воспитанников в основе.

Не так много, как у «Атлетика» или «Реала Сосьедад» по очевидным причинам – у басков сознательная ставка на местных ребят. Но в городе на 50 тысяч человек умеют сохранить интерес к клубному патриотизму. Прямо сейчас за «Вильярреал» выступают воспитанники Пау Торрес, Морено, Пино, Чуквезе, Педраса, Тригерос, Гомес и Гаспар. Восемь выпускников академии, из которых минимум половину ждем в основе против «Баварии».

Крутая история, ведь за четверть столетия частный предприниматель построил на свои деньги настоящий честный клуб. Футболисты постоянно общаются с фанатами. Ездят к пенсионерам и болеющим, прямо как звезды «Баварии» по деревням вокруг Мюнхена, а потом видят знакомые лица на трибунах. «Вильярреал» играет для своих, что всегда помогает. Хотя буквально десять лет назад Роиг просчитался, перебрал с расходами на футбол, которые не сумел отбить с помощью контрактов. «Вильярреал» прошел «очищение» Сегундой, вернулся, окреп и появился на европейской футбольной карте в очередной раз.

«Вильярреал» Пеллегрини сыграл в полуфинале ЛЧ

Сорин, Сенна, Таккинарди, Хосе Мари, Форлен и Рикельме – крутая была команда! «Бавария» сегодня, скорее всего, разнесет новый состав испанцев. В этой паре очевиден фаворит, а Унаи Эмери лишь мечтает, чтобы второй матч в Мюнхене не превратился в формальность. Но в 2006-м под руководством чилийца Мануэля Пеллегрини, для которого «Вильярреал» стал первым европейским клубом в карьере, скромная команда тоже не котировалась прогнозистами, а сумела выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

На групповом этапе не допустили ни одного поражения. Запомнились крайне упрямой командой, которая завоевала четыре мировые и две победы в квартете с «Манчестер Юнайтед» (англичане заняли последнее место в группе), «Лиллем» и «Бенфикой». Затем в плей-офф испанцы снова ставили на упрямство, забивая в гостях. Так прошли «Рейнджерс» и «Интер» с Тольдо, Матерацци, Дзанетти, Камбьяссо, Фигу и Вероном. Оба раза испанцы выиграли благодаря мячам на выезде, которые по новым правилам больше не учитываются.

А затем была решающая битва. В лондонском полуфинале «Арсенал» выиграл 1:0 (забил Коло Туре), а в ответном поединке Валентин Иванов назначил в самом конце пенальти в ворота Леманна при счете 0:0. Рикельме плакал вместе с фанатами на трибунах после промаха, Йенс затащил «канониров» в финал против «Барселоны» Роналдиньо и Райкаарда. Еще один испанский финал ЛЧ не состоялся, но спустя шестнадцать лет Пау Торрес, который смотрел игру против «канониров» со стадиона, будучи девятилетним ребенком, завел «Вильярреал» в четвертьфинал, забив «Ювентусу» один из трех мячей в Турине.

Унаи Эмери опаснее, чем может показаться Нагельсманну

Если в чем «Бавария» плоха, так это в адекватной оценке незнакомых соперников. Сколько раз Гвардиола вылетал из Лиги чемпионов с немцами, сколько раз сильный и прекрасно готовый состав «Баварии» разминался с финалами. В данном случае речь о путевке в четверку лучших команд турнира. Нагельсманн смотрит, как соперник проигрывает «Осасуне», «Кадису» и «Леванте», и может недооценить испанцев.

«Вильярреал» в неважном состоянии, даже победа над «Ювентусом» получилась сенсационной. Скорее всего, казус «Манчестер Юнайтед» немцы не допустят. Хотя бы потому, что «Бавария» — чемпион, а не команда, которая боится сыграть на победу в финале. Но немцы на пороге перестройки, чем Морено, Парехо и Пино могут воспользоваться. Вспомните, какой путь прошел «Вильярреал» — у него не было легких соперников.

Обыгрывали в гостях «Аталанту». Побеждали «Янг Бойз», и только МЮ сумел дважды отомстить испанцам, что не сильно англичанам помогло. «Вильярреалу» не нужно играть от себя, как делают «Манчестер Сити» или «Бавария». Но у футболистов команды, которая постоянно общается с фанатами и видит родственников на трибунах, особый настрой, особенно в домашних поединках. «Вильярреал» за весь сезон проиграл лишь два домашних поединка, оба прошлой осенью. Но успех «Осасуны» и «Барселоны» повторить непросто.

Не сомневаемся в грозности «Баварии» — это один из очевидных фаворитов Лиги чемпионов. Но они имеют дело с клубом, который один благодарный своей земле человек строил двадцать четыре года. О тренере, которого зря недооценили в «Спартаке», и о футболистах хитрой испанской школы. Год назад на старте плей-офф Лиги Европы вряд ли многие ставили именно на «Вильярреал». Да, шутили, что Эмери приманивает кубки УЕФА . Вспоминали, что у испанского клуба вообще-то было три неудачных полуфинала второго еврокубка в истории.

Но затем «Зальцбург» и два «Динамо» — из Киева и Загреба, пропустили Эмери в полуфинал, где его клуб получил историческую возможность поквитаться с «Арсеналом». Лондонцы не сумели отыграться после поражения в первом матче, а историю «Манчестер Юнайтед» в поединке в Гданьске помните. В серии пенальти забили все футболисты испанского клуба, а Де Хеа промахнулся.