«Спартак» против прямого конкурента и битва обрусевших «Рубина» и «Краснодара». Радости и интриги 24-го тура РПЛ

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вчера, 21:37

Футбольные выходные надвигаются.

«Нижний Новгород» — «Динамо»

1. Отставание «Динамо» от лидирующего «Зенита» составляет 3 очка, «бело-голубым» нельзя ошибаться, чтобы всерьез претендовать на титул. Кстати, матч первого круга с «Нижним Новгородом» привел к незапланированной потере очков: динамовцы забили быстрый гол, но дважды пропустили в концовке и потерпели неожиданное поражение 1:2.



2. 1 марта «Динамо» разгромило «Нижний Новгород» в матче 1/8 финала Кубка России — 3:0. Зато в РПЛ команда Александра Кержакова по весне играет отлично: проиграли только ЦСКА , пропустив роковой гол на 90+6 минуте, добились побед над «Уралом» и «Ростовом», сыграли вничью со «Спартаком» и «Уфой».

3. Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков в качестве футболиста провел 59 матчей за «Динамо» (23+7). Против «Динамо» Кержаков тоже любил играть: забил 14 голов в ворота «бело-голубых» в 21 матче за «Зенит».

«Химки» — ЦСКА

1. Ничья с «Уралом» в прошлом туре (2:2) прервала шестиматчевую победную серию ЦСКА в Российской Премьер-Лиге.

2. «Химки» набрали 7 очков в трех последних турах, две предыдущие игры принесли гостевые победы над «Уралом» (1:0) и «Рубином» (3:2). Тем удивительнее на фоне этих результатов слухи о том, что футболисты «Химок» собираются бойкотировать игру с ЦСКА из-за недовольства кадровыми решениями Сергея Юрана.

3. ЦСКА никогда не проигрывал «Химкам»: 4 матча между этими командами завершились вничью, 7 раз побеждали «армейцы».

«Рубин» — «Краснодар»

1. «Рубин» проиграл 6 из 7 последних матчей в РПЛ , но Слуцкий по-прежнему «готов работать в Казани вечно».

2. «Краснодар» — неудобный противник для «Рубина». «Быки» одержали три победы подряд над казанцами и выиграли 5 из 6 последних матчей.

3. «Рубин» и «Краснодар» — наиболее пострадавшие от ухода легионеров клубы РПЛ . «Краснодар» покинули 9 человек: Кайо, Рамирес, Ботхейм, Кордоба, Крыховяк, Кабелла, Классон, Вандерсон и Хуниор Алонсо. Из «Рубина» ушли 6 человек: Бегич, Уремович, Хван Ин Бом, Кварацхелия, Хакшабанович и Дрейер. 15 человек, которые могли сыграть в этом матче.

«Ахмат» — «Зенит»

1. «Зенит» в весенней части РПЛ выиграл все домашние матчи (у «Рубина», «Уфы» и «Арсенала») и сыграл вничью в обоих гостевых (с «Крыльями Советов» и «Сочи»).

2. В первых 20 турах сезона «Ахмат» одержал 10 побед и потерпел 10 поражений, ни разу ни с кем не поделил очки. Но два из трех последних матчей «Ахмата» завершились со счетом 0:0. Научились находить компромиссы.

3. Последнюю победу над «Зенитом» «Ахмат» одержал в Санкт-Петербурге 7-го мая 2017 года (1:0). Тот результат лишил «Зенит» математических шансов на первое место и позволил «Спартаку» де-юре стать чемпионом России. После того матча «Ахмат» не может обыграть «Зенит» на протяжении 10 встреч: 5 поражений и 5 ничьих.

«Урал» — «Крылья Советов»

1. «Урал» наравне с «Арсеналом», «Химками» и «Уфой» входит в четверку команд, которые замыкают турнирную таблицу РПЛ и отчаянно борются за выживание. По итогам 23 туров все у них всех одинаковое количество очков — по 21.

2. «Крылья Советов», в свою очередь, чувствуют себя комфортно, располагаясь в верхней части турнирной таблицы, правда в двух последних матчах самарцы потерпели поражения — от «Уфы» (1:2) и «Ростова» (0:1).

3. «Урал» под своим нынешним названием никогда не выигрывал у «Крыльев Советов» дома, причем в пяти матчах этих команд в Екатеринбурге фиксировались только два результата — ничья 1:1 (трижды) и победа «Крыльев» 1:3 (дважды).

«Уфа» — «Сочи»

1. Гамид Агаларов по-прежнему возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ , на счету форварда «Уфы» 15 голов. В двух предыдущих матчах Агаларов не уходил с поля без гола, причем забивал в концовках матчей: на 85-й минуте «Краснодару» (1:1) и на 87-й «Крыльям Советов» (2:1).

2. «Уфа» никогда не выигрывала у «Сочи»: в их очном противостоянии сначала было три ничьи, а потом две победы «Сочи» — 3:2 и 3:1. В первом круге в ворота «Уфы» забивали только южноамериканцы: колумбиец Кассьерра, эквадорец Нобоа и бразилец (пусть и с российским паспортом) Жоаозиньо. Ответ нашелся только у Гамида Агаларова.

3. Алексей Стукалов потерпел три поражения в трех матчах против Владимира Федотова.

«Спартак» — «Арсенал»

1. Матч первого круга между «Спартаком» и «Арсеналом» завершился со счетом 1:1. Эта ничья стала первой в противостоянии двух клубов, в предыдущих 13 встречах победитель обязательно определялся.

2. В августовском матче в Туле гол в ворота «Спартака» забил Даниил Хлусевич, который в московском матче может сыграть против бывшей команды за «красно-белых».

3. «Арсенал» ужасно играет на выезде: 20 поражений в 23 последних гостевых матчах РПЛ .

«Ростов» — «Локомотив»

1. «Ростов» набрал 7 из 12 возможных очков после возвращения Валерия Карпина на тренерский мостик. Такие результаты позволили подняться из опасной зоны на 11-е место в турнирной таблице РПЛ .

2. «Локомотив» одержал победы в 3 из 4 весенних матчах РПЛ . В предыдущем туре «железнодорожникам» хватило одного удара в створ, чтобы взять верх над «Спартаком» в снежном московском дерби.

3. Накануне матча с «Ростовом» стало известно, что тренерский штаб первой команды покидают Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин. А вообще в «Локомотиве» страшная кадровая текучка.