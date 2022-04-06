«Реал» ни разу не проходил «Челси» в еврокубках. Футбольные суеверия на стороне Тухеля

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вчера, 10:38

А вот колоссальный опыт – за Анчелотти.

О «Челси»

- Эриксен и «Брентфорд» вынесли лондонцев на «Стэмфорд Бридж» в матче АПЛ . Счет 1:4 ошарашил Тухеля, он не ждал, что скромный соперник сотворит с его защитой подобное. Играли в четыре защитника, но сегодня ветеранов могут разбавить Джеймсом и вернутся к «3-4-2-1», эту схему команда понимает лучше. Не исключено, что Тухель обманывает, что не пытался подстроиться под модель Анчелотти, ведь его эксперимент потерпел неудачу.

- До разгрома у «аристократов», которым временно запрещено пользоваться их состоянием, было шесть побед подряд в разных турнирах. Также они лишь в серии пенальти уступили «Ливерпулю», поэтому предпоследнее поражение в основное время встретили аж в начале года, на выезде против «Манчестер Сити». Пусть не смущают приключения на выходных в АПЛ , «Челси» упрямый и успешный коллектив, который знает себе цену.

- С молниеносным Чилуэллом в основе левый фланг стал бы веселее. Но Бен травмирован. Теперь Марко Алонсо встретит клуб, с которым связаны несколько поколений его семьи. Посмотрим, как Анчелотти спланирует игру через свой правый фланг, но этот край будет важным. Зиеш и Маунт могут меняться местами, Карвахалю не двадцать лет, как и Модричу. Интересно увидеть, как Тухель выстроит против них свой футбол.

- В Лиге чемпионов за «Челси» больше всех забили Вернер (3 мяча) и Пулишич (2), но сегодня их может не быть на поле. В центре атаки ложную девятку способен сыграть Хаверц, а хорватский американец вряд ли подходит для основы лучше, чем Маунт или Зиеш. Но выбор у Тухеля в атаке имеется, ведь не забывайте о слоне в посудной лавке – Лукаку потерял место в основе, но класс Ромелу позволяет ударно выйти на замену в решающий момент.

- Жоржиньо и Канте – ключевые футболисты «Челси» для сегодняшнего матча. Винисиуса и Бензема нельзя допускать в тыл. Там у Тухеля играют возрастные защитники Рюдигер, Силва и Аспиликуэта (это если Кристиансен не появится в роли третьего центрального). Следовательно, качество высокого прессинга от атакующей группы «Челси», итальянца и француза определит в этой игре многое. «Челси» не так хорош в контроле мяча, как ПСЖ , а «Реал» хитрый – в гостях может сыграть осторожно.

Ориентировочный состав «Челси» (3-4-2-1): Менди – Аспиликуэта (Кристенсен), Силва, Рюдигер – Джеймс (Аспиликуэта), Канте, Жоржиньо, Алосон – Маунт, Зиеш – Хаверц (Вернер).

О «Реале»

- «Реал» проиграл всего один матч из последних семи, но это был разгром на «Сантьяго Бернабеу» от «Барселоны» со счетом 0:4. Не «Брентфорд», конечно, но тоже неплохой соперник. И хотя прогресс команды Хави не позволил каталонцам существенно сократить расстояние до «Реала» в Ла Лиге – максимум подберутся на девять пунктов, по настрою мадридцев тот результат ударил.

- Игра против «Сельты» получилась нервной, с моментами у ворот Куртуа. Бензема трижды бил пенальти (два раза точно). Анчелотти снова можно упрекнуть в сознательном отказе от поисков новых ходов, ведь он использовал схему «4-3-3» без малейших нововведений и изменений. Насколько эффективно «старая гвардия» готова к сложнейшей игре против злого «Челси»? Ответ ждем в ночь со среды на четверг.

- Аритмичность в игре «Реала» — вспомните колоссальную разницу между ними в Париже и Мадриде в ответной игре против ПСЖ , объясняется для начала возрастом команды. Потом особенностями главного тренера. Также кубковой природой «Мадрида», которая и позволяла столько раз добираться до решающих стадий еврокубков. Иногда «Реал» выглядит невероятно слабо, но это его особенность, а не вечная характеристика.

- Карим Бензема – один из лучших игроков мира прямо сейчас. Опытный француз забил 8 голов и сделал 1 ассист в Лиге чемпионов (провел 7 поединков), а еще добавил 24 мяча и 11 голевых передач в 26 играх Ла Лиги. Невероятная форма форварда – десять точных ударов и четыре правильные передачи в шести последних играх, дарит «Реалу» надежду, что оборона Менди упустит или Карима, или одного из тех, кому он ассистирует.

- Схему «Реала» все знают, изменения в составе касаются разве что правого фланга – выбор между Васкесом и Карвахалем, между Асенсио и Родриго. На замену могут появиться хавбеки, вроде Вальверде или Камавинги, а дальше все зависит от выбранной стратегии. Сидеть в защите всем составом тоже могут, но важно не заиграться, как против «Барселоны». От темпа «Челси» сегодня зависит не все, но многое. Как и от формы Куртуа, бывшего игрока лондонцев.

Ориентировочный состав «Реала» (4-3-3): Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди – Модрич, Каземиро, Кроос – Асенсио, Бензема, Винисиус.

О противостоянии

- «Реал» ни разу в истории не проходил «Челси» в еврокубках. В 1971 году они встретились в финале Кубка Обладателей Кубков. В первой игре была ничья 1:1 в Греции, и по тогдашнему регламенту назначили переигровку. Через пару дней в ответном поединке «Челси» огорчил именитого соперника – в первом тайме англичане забили дважды, а после перерыва «Реал» ответил лишь одним мячом.

- Спустя десятилетия был финал Суперкубка УЕФА , в котором «Челси» забил единственный мяч в Монте-Карло – в конце игры Густаво Пойет позволил интернациональной команде Виалли с итальянским акцентом и единственным англичанином на поле – капитаном Денисом Уайзом, огорчить Гуса Хиддинка и звездный состав «Реала» с Йерро, Роберто Карлосом, Зеедорфом, Редондо, Раулем и Миятовичем.

- В прошлом году «Челси» и «Реал» разыграли путевку в финал Лиги чемпионов. Детали тех матчей многие не успели забыть. Канте проявил себя. В Мадриде была ничья 1:1, а в ответном поединке в Лондоне Тухель нашел подход к «Реалу». Неслучайно его активно сватают в другой большой клуб. Год назад дома «Челси» полностью отдали мяч. И хотя у испанцев были точные удары, с ними справился Менди. А вот Куртуа пропустил от Вернера и Маунта. В том поединке «Челси» успешно отрепетировал тактику на финал против «Манчестер Сити».

Прогноз «Соккер.ру»: «Реал» часто пропускает хотя бы разок, а Бензема опасен для любой защиты. Ставим на обмен голами, который завершится ничьей. Хотя и подмывает предложить, что одна из сторон неожиданно разгромит другую. Для начала учтите, что в «Челси» не понимают, не прикончат ли клуб санкции.

Плюс вчера всё прошло предсказуемо, а Лига чемпионов не любит такие серии два дня подряд, это ведь дорогой ресторан. Но соперники настроены на сложный матч и, скорее всего, разыграют спектакль по сценарию между минимальной победой того, кто будет с мячом чаще, и ничьей с голами.