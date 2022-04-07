Хайкин против Моуриньо, Миранчук – против Тедеско. Не только матч «Барселоны» в четверговом меню еврокубков

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вчера, 13:35

Лиги Европы и Конференций не оставят голодными.

«Рома» попытается отомстить за поражение 1:6

Норвежский клуб «Будё-Глимт» размазал римлян на групповом раунде. Дальше прошли «Селтик» и АЗ (три победы и выездная ничья с голландцами), чтобы снова вернуться в Рим. Но сначала сыграют на родине, где российский голкипер Хайкин может стать главным действующим лицом. Моуриньо не из тех, кто прощает подобное унижение. Так что норвежцам будет сложно не уступить по сумме двух матчей. «Рома» не проигрывает в девяти поединках подряд, да и задачу выхода в финал Лиги Конференций никто не отменял. Хотя Жозе досталась непростая часть сетки – светит матч против «Лестера», формально именно «Рома» является фаворитом Лиги Конференций у букмекеров.

«Барселона» проверит себя на немецкой земле

Переходим к четвертьфиналам Лиги Европы. Для каталонцев далеко не все матчи в Германии складывались легко и просто, особенно против «Баварии». Но команда Хави в хорошей форме, победы над «Реалом» (с разгромным счетом, ведь за мадридцев не мог заступиться неудержимый Бензема) и «Севилье» воодушевили. С другой стороны, у каталонцев непростая кадровая ситуация. Дани Алвес не влез в заявку на Лигу Европы, хотя не раз побеждал в турнире и огорчился, что его вышвырнули. Депай, Люк де Йонг, Серхи, Фати и Умтити вне игры из-за травм или коронавируса, то есть резерв сократился. Зато в деле народ из оптимальной основы. Поэтому «Айнтрахту» нужно настраиваться так, как «Вильярреал». Торрес, Обамеянг и Педри пришли за голами и победой, но немцы сильнее, чем многие думают.

В Лондоне ждут поединок уровня Лиги чемпионов

«Лион» — сильная команда. Пускай восьмое место в Лиге 1 не смущает. Во французском чемпионате даже действующий король «Лилль» лишь на одну строчку выше. Да и до высоких мест «ткачи» еще могут добраться. А пока они смотрят на Лигу Европы, где проход «Вест Хэма» позволит сыграть с победителем пары «Барселоны». Но и Мойесу нужен этот полуфинал, ведь «молотобойцы» потеряли инициативу в борьбе за четвертое место в АПЛ . Дембеле против Антонио, Пакета против Боуэна. Команды не самые звездные по составу, но даже Ареола и Лопеш – голкиперы уровня группового раунда ЛЧ . А такие парни, как растущий Райс, еще и набиваются в состав грандов, играя в еврокубках.

Сказка «Рейнджерс» в еврокубках продолжается

Еще при тренере Джеррарде поверили в себя. В прошлом сезоне синий клуб из Глазго не только выиграл чемпионат Шотландии, о чем мечтали десять лет, но и вышли в плей-офф Лиги Европы, где неожиданно уступили «Славии». Теперь надо пройти «Брагу», тоже непростого соперника. Но начинают в гостях, так что шанс на реванш останется, если не допустят разгрома. Визитеры понимают, что победитель этой пары выйдет на команду Гасперини или Тедеско. «Рейнджерс», имея в составе великолепного правого латераля Тавернье и мощного форварда Морелоса, рассчитывает на суммарный успех. Хотя может начать с поражения в гостях, ведь «Брага» даже «Монако» дома не пощадила. Равная пара, непредсказуемая, как и многие рядом. Случайных участников восьмерок почти нет, многие команды готовились к этим приключениям годами.

«Фейеноорду» стоит опасаться опытности «Славии»

В гостях чехи могут проиграть, но это опасная команда, которая в прошлом году прошла «Лестер» и «Рейнджерс», и лишь на «Арсенале» оступились в шаге от полуфинала. Сейчас речь не о Лиге Европы, а о Лиге Конференций. И в этом случае встречаются знакомые соперника, которые играли в одном квартете. «Фейеноорд» обыграл чехов дома 2:1, в гостях была ничья 2:2. Нет повторения истории «Ромы», зато есть понимание соперника. «Славия» и их тренер Йиндрих Трпишовски заслужили попытать счастья в полуфинале, поэтому для них ближайшие два матча в ЛК – итог многолетней работы над созданием команды. Непросто предсказать, как сложатся оба поединка в дуэте, где соперники друг друга знают.

У «Марселя» шанс на еще один финал еврокубков

Руди Гарсия выводил «Олимпик» в финал Лиги Европы четыре года назад, но тогда Гризманн и Симеоне не оставили французам ни единого шанса, уверенно победили со счетом 0:3. За много лет до этого Аниго уступал Бенитесу в финале Кубка УЕФА 2004 года. Время от времени в «Марселе» просыпается зов финалов, а поскольку в составе есть Пайет, Ундер, Милик и Салиба, то могут себе позволить оставить того же Чалова без шанса на финал с «Базелем». «Марсель» сегодня сыграет против ПАОКа, и если пройдут дальше, то встретят победителя пары «Славии». В этой части сетки ЛЕ именно французы – «бумажные фавориты».

«Лестер» — очевидный фаворит Лиги Конференций

В отличие от «Ромы», которую Моуриньо только учит правильно реагировать на поражения, Роджерс с «лисами» пережил немало тревог и неудач за последние годы. Хотят, чтобы воздалось за страдания, поэтому с нетерпением ждут поединки против ПСВ , а потом мечтают встретиться с победителем пары как раз с участием Моуриньо. Получатся классные полуфиналы, но только если огромный список травмированных успеют подсократить, а Ихеаначо, Барнс, Мэддисон и Тилеманс справятся с непростой командой Роджера Шмидта. В новом сезоне с ПСВ будет работать Руд Ван Нистелрой, а пока немец расставляет ловушки для обороны Шмейхеля.

Тедеско досталась разозленная «Аталанта»

«Лейпциг» хлопнул в гостях «Боруссию» Д со счетом 1:4, и это далеко не единственный разгром от команды Тедеско в последнее время. Доменико не может обеспечить стабильный приток очков – хватало осечек, но ему не пришлось играть против «Спартака», сохранили силы на грозную «Аталанту». Миранчук может выйти на замену, а отыгрываться на немцах за поражение от «Наполи» будут Малиновский, Муриэль, Де Роон и Сапата. Классная вывеска, блестящий Нкунку, Андре Силва и Ольмо против такого же сложного тактически соперника. Столкнутся гибридные схемы «3-4-1-2», это один из самых интересных матчей насыщенной четверговой программы.