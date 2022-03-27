Миллионер-бухгалтер на подержанном автомобиле. Самый скромный чемпион мира в истории футбола

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вчера, 20:34

В отпуск отправился в деревню, откуда родом его родители.

Из нищеты и огромной семьи иммигрантов

На Канте произвел впечатление чемпионат мира во Франции. И радовал его не только футбол. В фан-зонах в Париже болельщики оставляли много мусора. Маленький семилетний Нголо болел за возможного тренера ПСЖ , Бартеза и Тюрама, а основным его занятием в столь юном возрасте был сбор пластика для переработки. Канте помогал родителям, ведь в семье были, кроме него, еще три брата и сестра.

Старшая по имени Наима умерла от сердечного приступа в 2018-м. А за двадцать лет до этого она с Нголо собирала и сортировала мусор. Родители убирали улицы и кафе, а маленький Канте отправлялся на поиски пластика, чтобы заработать денег на еду и одежду. Сначала в футбол играл строго на улице и во дворе, поскольку стеснялся проситься в школьные команды.

Лишь одна из учительниц убедила родителей отдать парня в футбольную секцию. Канте любил игру Роналдо и Роналдиньо, а судьба уготовала ему роль в середине поля. Через много лет Канте начнут сравнивать с Макелеле, бывшим хавбеком сборной Франции и «Челси». Однако самому Нголо больше нравится параллель с Лассана Диарра. Бывший хавбек «Локомотива» стилистически сильнее похож на полузащитника, который старается не только разрушать.

А ведь в детстве Канте был таким маленьким, что его вечно браковали в футбольных школах – не верили, что хватит физики для профессионального футбола. Все фотографии той поры доказывают, что Нголо отставал по габаритам, а когда его клуб выиграл трофей на детском турнире, то Канте оказался за спинами напарников. Спустя много лет история повторилась, ведь только вмешательство партнеров по сборной Франции позволило ему добраться до кубка мира, стеснялся пойти к нему в первых рядах.

Играл в низших лигах и выучился на бухгалтера

Опытным болельщикам «Ювентуса» знакома история Алессандро Дель Пьеро. Воспитанник «Падовы» рано понял, что может стать успешным профессиональным футболистом, но мама заставила получить диплом по специальности бухгалтерский учет. Не уверены, что Дель Пьеро разбирается в финансах, а вот Канте усердно учился на бухгалтера, и даже помнит многие профессиональные вещи. Он, в отличие от будущей легенды «Ювентуса», не подавал больших надежд в футболе.

В знаменитой академии «Клерфонтен», где учились Анелька, Анри, Ротен, Диаби, Матюиди и Мбаппе, в игре маленького полузащитника не увидели ничего необычного, дали от ворот поворот. Пришлось пробираться на вершину в рекордных рейтингах АПЛ через низшие лиги. История похожа на ту, что у Мареза – алжирец тоже из низов во Франции оказался в «Лестере», где вместе с Канте добрался до вершины в АПЛ . Сенсационный успех, а через год Нголо уже тащил к титулу «Челси».

Понятно, что иногда таких скромных людей, как Канте, обижают в спортивных секциях или классах. А вот про Нголо таких историй не нашли, и сам не жаловался. Его наоборот все звали в компанию, считали молчаливым, но улыбчивым и обаятельным. Как-то в «Кане» напарник позвал его на празднование дня рождения в ресторан. Канте растеряно вручил ему коробку конфет в качестве подарка, поскольку раньше его никто не звал на такие вечеринки. Редкий человек для современного мира, тем и прекрасный.

Чего стоит только приход на свадьбу дочери фаната «Челси». Канте получил травму, не поехал в расположение сборной и пришел на празднование человека, с которым подружился после встречи в ресторане. Иногда кажется, что народ немножко злоупотребляет «безотказностью» Канте. Поэтому его родственникам надо быть внимательным к тем, кто будет просить у него, например, деньги на «спасение жизни» или «развитие невероятного бизнеса». Надеемся, в «Челси» присматривают за теми, кто вертится вокруг Канте. Нельзя, чтобы такого человека обидели или обманули.

Ездил на скутере и электричках, равнодушен к роскоши

Во Франции любят вспоминать, как Канте, будучи профессиональным футболистом, постоянно приезжал на тренировки на скутере. Понятно, что шуток по этому поводу в команде было много, поэтому его буквально заставили купить первый автомобиль. Разумеется, с Канте должны работать профессиональные психологи, чтобы ему было проще, например, найти жену в будущем. Это ведь редчайший в истории чемпион мира по футболу без девушки или супруги.

У парня патологическая застенчивость, такое состояние не сыграть нарочно. Есть проблемы с реакцией на чужие эмоции. Видно каждый раз, когда Нголо встречается с незнакомцами и не может им ни в чем отказать. Даже когда разбил свой крошечный подержанный «Mini Cooper» в небольшой аварии, то сначала был сердитым на себя за само происшествие, а потом показался растерянным, как ребенок, и не отказал никому в фотографиях.

Это как знаменитая история, когда в мечети Нголо встретил фанат «Челси» и пригласил к себе домой, а француз не смог отказаться. Да и реакцию Канте на коронавирус помним – испугался невероятно, прошло немало времени, пока француз успокоился. Кстати, после той автомобильной аварии Канте «исправил» автомобиль скотчем. Все-таки «Челси» стоило нанять ему помощника, который лучше справляется с подобными бытовыми мелочами.

Со временем Канте привык к вниманию. Разумеется, сейчас у него есть и дорогие вещи, и хорошее жилье. На шутки напарников тоже реагирует проще, чем в «Лестере». Но в нем живет много страхов и комплексов «маленького человека». Он мог не стать большим футболистом и чемпионом всего на свете, мог оказаться обычным бухгалтером из Парижа. Кроме близких знакомых, никто не знал о скромности, кротости и какой-то детской нежности этого невысокого мужичка.

Но в этом случае мечты сбылись, а скромность лишь украшает. Канте получил небольшой отпуск во время паузы на матчи сборных, но решил потратить его на путешествие в Мали. Проведал родную деревню родителей. Похоже, может взять пример с Садио Мане, который строил и школу, и больницу на малой родине. Афишировать благотворительность такой человек не станет, но сельские ребята из Мали с ним активно фотографировались. Так все и узнали, где Канте проводит «отпуск».

Нголо не так давно опоздал на тренировку сборной Франции, ведь решил добираться на электричке. Говорят, что хороший человек не профессия, но это одна из самых глупых поговорок. Оставаться человечным – большой труд. Особенно если у тебя миллионные доходы, ты чемпион мира и герой плей-офф Лиги чемпионов. Кстати, по манере формулировать мысли и выбору решений на поле видно, что у Канте довольно высокий интеллект. Он четко понимает, когда Дешам или напарники его подкалывают скромностью, и классно отвечает на вопросы журналистов. Но Нголо таким стеснительным родился, поэтому редко говорит «нет». Только для соперников делает исключения – пройти его сложно, Тухель очень ценит французского хавбека.