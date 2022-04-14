«Он лучше Влаховича». «Сассуоло» продлил контракт со Скамаккой, но его уход неизбежен

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вчера, 08:10

Претендентов достаточно.

13 апреля «Сассуоло» на официальном сайте объявил о продлении контракта со вторым бомбардиром команды Джанлукой Скамаккой, забившим в текущем сезоне 13 голов в 32 матчах. Новое соглашение с 23-летним нападающим рассчитано до лета 2026 года, оклад футболиста, по данным СМИ , вырос в два раза — с 400 тысяч евро в год до 800.

Абсолютно логичный и ожидаемый шаг от клуба, игрока которого второй сезон отправляют в топ-клубы. Переподписанный долгосрочный договор всегда служит средством для вытягивания из покупателя лишних миллионов. А «покупателей» Скамакки уже накопилось.

Воспитанник «Ромы» регулярно получает высокие оценки за свою игру, его сильными сторонами являются борьба в воздухе, что при росте в 196 см вполне ожидаемо, и голевое чутье, парень часто предлагает себя для ассистов и хорошо завершает атаки. При этом сам обладает неплохой длинной передачей. Явными минусами можно назвать слабый контроль мяча и частые, не всегда оправданные фолы. По игре Джанлуки видно, что тренерской установкой для него является побыстрее расставаться с мячом, либо для паса, либо для удара. Чем-то Скамакка напоминает Артёма Дзюбу, однако итальянец более скоростной, проворный и техничный. При идеальном развитии событий станет «новым Иброй».

Бывший хавбек, а ныне футбольный эксперт Массимо Мауро в январе предложил «Ювентусу» подписать именно Скамакку, а не Влаховича:

Я бы сделал ставку на молодого игрока, при этом готового взять на себя ответственность – на такого, как Скамакка, я предпочту его Влаховичу. Он силен физически, отлично прогрессирует и хорошо играет в контратаках. Мое мнение, что Скамакка идеально подходит для «Ювентуса» Аллегри.

В итоге выбор «Юве», как мы знаем, все же пал на серба, что, возможно, порадовало других претендентов. Однако туринцы вряд ли забыли про Джанлуку, так как летом могут расстаться с Альваро Моратой.

«Милан»

Наверное, самый упоминаемый клуб из числа потенциальных покупателей Скамакки. Более того, итальянская пресса утверждает, что «россонери» хотят забрать у «Сассуоло» сразу двух главных бомбардиров, помимо Джанлуки, стату за черно-зеленых набивает и Доменико Берарди, наколотивший 14 голов.

La Gazzetta dello Sport утверждает, что представители «Милана» намерены встретиться с генеральным директором «Сассуоло» Джованни Карневали с целью обсудить переход двух футболистов.

Отмечается, что за Берарди «Милан» предлагает 15 млн евро, а за Скамакку 30 млн. При этом в клубе уверены, что закроют сделку по обоим игрокам.

При этом запрос по Скамакке делал и «Интер», однако «нерадзурри» готовы лишь арендовать игрока с правом выкупа, что не устраивает «Сассуоло».

«Ливерпуль»

Об интересе мерсисайдцев к Джанлуке сообщил Calciomercato. По данным этого источника, в английском клубе понимают, что им тяжело будет конкурировать с «Миланом», при этом они готовы сделать предложение.

Летом «Ливерпуль», скорее всего, покинет Дивок Ориги, поэтому Скамакку рассматривают в качестве замены. Как может вписаться в выстроенную атаку «красных» форвард типа Джанлуки сказать сложно. Вряд ли у Клоппа ему светят частые старты, и вопрос в том, готов ли на такую роль сам футболист.

«Боруссия» Дортмунд

В этом случае все лежит на поверхности. Немецкая пресса, а возможно, и сама «Боруссия», видит в Скамакке замену Эрлингу Холанду. Трансферная стоимость итальянца на Transfermarkt оценивается в 30 млн евро, но на деле может достигнуть и 50. Политика «шмелей» редко позволяет подобные траты, скорее клуб снова сделает ставку на молодого таланта, купленного за гораздо меньшую сумму, однако исключения всегда имеют место быть.

Амбиции

В Федерации футбола Италии уже выражали недовольство тем, что топ-клубы Серии А не покупают итальянских игроков, предпочитая легионеров. Причиной отказа от своих становятся огромные ценники за молодых игроков, которые провели от силы 1-2 хороших сезона.

Стоит ли вписывать Скамакку в ряды переоцененных не скажет никто. Однако терзающие менеджеров мысли о том, что сегодняшние 40-50 млн евро за игрока через год при молниеносном прогрессе превратятся в 70-80, никуда не денутся. Особенно, когда игрок ставит максимальные цели и вдохновляется лучшими:

Ибрагимович — икона для меня. То, что он делает в своем возрасте, как тащит команду, мотивирует и завораживает. Я думаю про себя: если может он, почему не могу я? Я смотрел видео с Иброй и понял, что в нашей игре есть некоторые сходства. Хотел бы я в следующем сезоне тренироваться с Ибрагимовичем в «Милане»? Молодому игроку всегда нужно учиться у своих товарищей по команде и перенимать всякие хитрости. Быть дублером 38-летнего чемпиона, который не может играть в каждом матче, или быть запасным в каком-то другом месте — это совершенно разные вещи.

Скамакка способен решать сам, однако в топ-клубе для топ-задач при его амплуа нужны умные ассистенты. Переход в итальянский клуб уберет сразу несколько проблем, сыграться с соотечественниками или легионерами, знающими и привыкшими к Серии А, явно проще. Уход за рубеж добавит головной боли и по многим другим причинам, однако всеми нюансами и вариантами располагает лишь сам Скамакка, ему и выбирать.