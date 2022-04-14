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«Он лучше Влаховича». «Сассуоло» продлил контракт со Скамаккой, но его уход неизбежен

вчера, 08:10
Джанлука Скамакка

Претендентов достаточно.

13 апреля «Сассуоло» на официальном сайте объявил о продлении контракта со вторым бомбардиром команды Джанлукой Скамаккой, забившим в текущем сезоне 13 голов в 32 матчах. Новое соглашение с 23-летним нападающим рассчитано до лета 2026 года, оклад футболиста, по данным СМИ, вырос в два раза — с 400 тысяч евро в год до 800.

Абсолютно логичный и ожидаемый шаг от клуба, игрока которого второй сезон отправляют в топ-клубы. Переподписанный долгосрочный договор всегда служит средством для вытягивания из покупателя лишних миллионов. А «покупателей» Скамакки уже накопилось.

Воспитанник «Ромы» регулярно получает высокие оценки за свою игру, его сильными сторонами являются борьба в воздухе, что при росте в 196 см вполне ожидаемо, и голевое чутье, парень часто предлагает себя для ассистов и хорошо завершает атаки. При этом сам обладает неплохой длинной передачей. Явными минусами можно назвать слабый контроль мяча и частые, не всегда оправданные фолы. По игре Джанлуки видно, что тренерской установкой для него является побыстрее расставаться с мячом, либо для паса, либо для удара. Чем-то Скамакка напоминает Артёма Дзюбу, однако итальянец более скоростной, проворный и техничный. При идеальном развитии событий станет «новым Иброй».

Бывший хавбек, а ныне футбольный эксперт Массимо Мауро в январе предложил «Ювентусу» подписать именно Скамакку, а не Влаховича:

Я бы сделал ставку на молодого игрока, при этом готового взять на себя ответственность – на такого, как Скамакка, я предпочту его Влаховичу.

Он силен физически, отлично прогрессирует и хорошо играет в контратаках. Мое мнение, что Скамакка идеально подходит для «Ювентуса» Аллегри.

В итоге выбор «Юве», как мы знаем, все же пал на серба, что, возможно, порадовало других претендентов. Однако туринцы вряд ли забыли про Джанлуку, так как летом могут расстаться с Альваро Моратой.

«Милан»

Наверное, самый упоминаемый клуб из числа потенциальных покупателей Скамакки. Более того, итальянская пресса утверждает, что «россонери» хотят забрать у «Сассуоло» сразу двух главных бомбардиров, помимо Джанлуки, стату за черно-зеленых набивает и Доменико Берарди, наколотивший 14 голов.

La Gazzetta dello Sport утверждает, что представители «Милана» намерены встретиться с генеральным директором «Сассуоло» Джованни Карневали с целью обсудить переход двух футболистов.

Отмечается, что за Берарди «Милан» предлагает 15 млн евро, а за Скамакку 30 млн. При этом в клубе уверены, что закроют сделку по обоим игрокам.

При этом запрос по Скамакке делал и «Интер», однако «нерадзурри» готовы лишь арендовать игрока с правом выкупа, что не устраивает «Сассуоло».

«Ливерпуль»

Об интересе мерсисайдцев к Джанлуке сообщил Calciomercato. По данным этого источника, в английском клубе понимают, что им тяжело будет конкурировать с «Миланом», при этом они готовы сделать предложение.

Летом «Ливерпуль», скорее всего, покинет Дивок Ориги, поэтому Скамакку рассматривают в качестве замены. Как может вписаться в выстроенную атаку «красных» форвард типа Джанлуки сказать сложно. Вряд ли у Клоппа ему светят частые старты, и вопрос в том, готов ли на такую роль сам футболист.

«Боруссия» Дортмунд

В этом случае все лежит на поверхности. Немецкая пресса, а возможно, и сама «Боруссия», видит в Скамакке замену Эрлингу Холанду. Трансферная стоимость итальянца на Transfermarkt оценивается в 30 млн евро, но на деле может достигнуть и 50. Политика «шмелей» редко позволяет подобные траты, скорее клуб снова сделает ставку на молодого таланта, купленного за гораздо меньшую сумму, однако исключения всегда имеют место быть.

Амбиции

В Федерации футбола Италии уже выражали недовольство тем, что топ-клубы Серии А не покупают итальянских игроков, предпочитая легионеров. Причиной отказа от своих становятся огромные ценники за молодых игроков, которые провели от силы 1-2 хороших сезона.

Стоит ли вписывать Скамакку в ряды переоцененных не скажет никто. Однако терзающие менеджеров мысли о том, что сегодняшние 40-50 млн евро за игрока через год при молниеносном прогрессе превратятся в 70-80, никуда не денутся. Особенно, когда игрок ставит максимальные цели и вдохновляется лучшими:

Ибрагимович — икона для меня. То, что он делает в своем возрасте, как тащит команду, мотивирует и завораживает.

Я думаю про себя: если может он, почему не могу я? Я смотрел видео с Иброй и понял, что в нашей игре есть некоторые сходства.

Хотел бы я в следующем сезоне тренироваться с Ибрагимовичем в «Милане»? Молодому игроку всегда нужно учиться у своих товарищей по команде и перенимать всякие хитрости. Быть дублером 38-летнего чемпиона, который не может играть в каждом матче, или быть запасным в каком-то другом месте — это совершенно разные вещи.

Скамакка способен решать сам, однако в топ-клубе для топ-задач при его амплуа нужны умные ассистенты. Переход в итальянский клуб уберет сразу несколько проблем, сыграться с соотечественниками или легионерами, знающими и привыкшими к Серии А, явно проще. Уход за рубеж добавит головной боли и по многим другим причинам, однако всеми нюансами и вариантами располагает лишь сам Скамакка, ему и выбирать.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 09:52
Спасибо за статью... Беррарди, Скамакка, Распадори, Траоре. Атака Сассуоло смотрится посолиднее и перспективнее, чем у Милана. Продлили, чтобы подороже продать, хотя, учитывая, сколько лет уже уходит Берарди… Ну а так что, ценник взлетит понятно. Потом федерация Италии ноет почему топы не покупают итальянцев. Потому что легче возить легов чем ходить уговаривать как на цыганской свадьбе продать очередной талант по неадекватной цене выстреливший один сезон. А главное сколько таких уже,а потом такие доигрывают в средняках где-то, да ещё и не помнят о них,иногда вспоминают,о том,что было когда-то...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:38
Спасибо, интересно
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 09:01
Продлили, что бы потом продать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:46
Хрен редьки не слаще!
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