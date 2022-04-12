Возможно, лучший голкипер в мире. Куртуа так же важен для «Реала», как Бензема или Модрич

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вчера, 15:00

Бывший вратарь «Челси» мечтает о победе в Лиге чемпионов.

Дуэли, интриги, столкновения

Противостояние «Реала» и «Челси» в Лиге чемпионов вызывает огромный интерес, в том числе благодаря многочисленным индивидуальным дуэлям и столкновениям, которые изначально несут в себе интересную историю и внутреннее напряжение. Карло Анчелотти, в прошлом приводивший «Челси» к победе в АПЛ , стал первым тренером «Реала», сумевшим обыграть «синих» в официальных матчах. Побеждавших в Лиге чемпионов Анчелотти и Тухеля, между прочим, связывает не только «Челси», но и ПСЖ , где оба успели поработать.

В центре поля можем увидеть противостояние партнеров по сборной Хорватии — Модрича и Ковачича, причем начавший матч на «Стэфморд Бридж» Матео побеждал в Лиге чемпионов и с «Реалом», и с «Челси», да и вообще главный клубный турнир Старого Света в последние годы невозможно выиграть без хорвата в составе. Рюдигера, у которого заканчивается контракт в Лондоне, весь сезон сватают в «Реал», а Давид Алаба прошлым летом мог перебраться не в «Мадрид», а в «Челси».

В составах команд есть даже родственники: вратарь «Челси» Эдуар Менди и защитник «Реала» Ферлан Менди — кузены. Впрочем, Эдуара нужно сравнивать с коллегой по амплуа и бывшим вратарем «Челси» Тибо Куртуа, который пребывает в великолепной форме и мечтает о своей первой победе в Лиге чемпионов. Свой первый финал бельгиец в 2014 году проиграл как раз «Реалу», тогда он выступал за «Атлетико» на правах аренды из «Челси».

Куртуа при помощи Бензема устраняет конкурентов

Если говорить о первом четвертьфинале, то вратарскую дуэль Куртуа выиграл уверенно. Тибо пропустил от Хаверца, но совершил четыре сэйва, в том числе парочку повышенной сложности, в то время как Менди при тех же пяти ударах в створ своих ворот справился только с двумя. И стал соавтором результативной ошибки, которая привела к третьему голу несравненного Карима Бензема. Оппонентом француза можно было бы назначить Ромелу Лукаку, если бы форвард «Челси» сохранил форму, которую демонстрировал в Италии. Увы, бельгиец после возвращения на Туманный Альбион не впечатляет, а уж сравнения с одним из главных претендентов на «Золотой мяч» и вовсе неуместны.

А вот Тибо Куртуа можно и нужно сравнивать с успешными коллегами по цеху. В 2022 году на вершине были Джанлуиджи Доннарумма (победитель Евро-2022 в составе сборной Италии) и Эдуар Менди (победитель Лиги чемпионов 2020/21 с «Челси»). Сенегалец в начале этого года отпраздновал победу на Кубке Африканских Наций со сборной, однако в новом розыгрыше Лиги чемпионов конкурентов Куртуа за звание сильнейшего вратаря планеты пока устраняет Карим Бензема своими хет-триками. Да еще и с очевидными ошибками Джанлуиджи и Эдуара. И все это на фоне великолепной игры самого Тибо, который своими сэйвами сохранил возможность для камбэка в противостоянии с ПСЖ и классно сыграл на знакомом «Стэмфорд Бридж».

Великая Бельгийская Стена

Самые важные полевые игроки «Реала» в нынешнем сезоне — Бензема, Модрич и Винисиус. Эти трое, как говорится, «делают разницу» в большинстве матчей, однако есть и четвертый мушкетер — Куртуа. Бельгиец проводит четвертый сезон в составе «сливочных», неудачным оказался только первый, когда на Тибо разом накинулись адаптация, разрушительная конкуренция с Кейлором Навасом и тренерская чехарда между первым уходом Зидана с тренерского мостика и его возвращением.

В сезоне 2019/20 Куртуа во второй раз в карьере стал чемпионом Испании и впервые сделал это с «Реалом», в Ла Лиге бельгиец пропустил только 20 голов и забрал трофей Рикардо Саморы, который вручается самому надежному вратарю чемпионата. В прошлом сезоне «Мадрид» остался без титулов, но Куртуа персонально был исключительно хорош: у бельгийца был лучший процент по отраженным ударам среди всех вратарей европейских топ-чемпионатов.

В новой кампании голая статистика не столь выдающаяся, однако на то есть объективные причины: сменивший Зидана Анчелотти предоставляет команде больше свободы в атаке, а тут еще и новая связка в центре обороны сформировалась (Эдер — Алаба) после того, как клуб покинули многолетние стражи Серхио Рамос и Рафаэль Варан. Экстремальной работы у Тибо прибавилось, но он не стал хуже справляться со своими обязанностями. Не в последнюю очередь благодаря стараниям Куртуа «Реал» близок к победе в Примере, а также продолжает мечтать о рекордном 14-м триумфе в Лиге чемпионов.

«В пределах досягаемости»

После убедительной победы на «Стэмфорд Бридж» испанская Marca вышла с таким заголовком: «14-я победа в Лиге чемпионов в пределах досягаемости для „Реала“ с Бензема и Куртуа на таком уровне». Модрича с Винисиусом тоже не следует сбрасывать со счетов, но Карим и Тибо — очевидные творцы результата, их действия создают счет на табло. Хет-трики Бензема в матчах с ПСЖ и «Челси» на поверхности, но их могло не хватить без спасений Куртуа, который дважды пропустил от Мбаппе, но также отбил пять опаснейших ударов Килиана, а еще справился с пенальти в исполнении Месси.

Куртуа не простой парень по жизни, его даже трудно считать положительным персонажем, особенно, если вы спросите у фанатов «Атлетико» и Кевина Де Брюйне. Да и болельщики «Реала» приняли Тибо холодно, гнобили его за ошибки и показательно поддерживали Наваса. Однако пируэты личной жизни, ненависть фанатов «Атлетико» и презрение фанатов «Челси» не тяготят бельгийца, когда он выходит на поле. По ходу матча на «Стэмфорд Бридж» ему гудели и свистели, его оскорбляли и называли «змеей», на что Тибо ответил практически безупречной игрой и в частности великолепным сэйвом после удара Аспиликуэты во втором тайме.

После уверенной победы «Реала» на «Стэмфорд Бридж» судьба путевки в полуфинал Лиги чемпионов в руках Тибо Куртуа, который выстоял в недружелюбной обстановке и заслужил персональный чант от мадридской торсиды по ходу матча с «Хетафе». Учитывая, что «Реал» играет дома после победы 3:1 на выезде, Куртуа достаточно не пропустить от бывшего клуба (ну, или пропустить не больше одного мяча), чтобы задача была решена.