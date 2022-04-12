Возможно, лучший голкипер в мире. Куртуа так же важен для «Реала», как Бензема или Модрич

Бывший вратарь «Челси» мечтает о победе в Лиге чемпионов.
Дуэли, интриги, столкновения
Противостояние «Реала» и «Челси» в Лиге чемпионов вызывает огромный интерес, в том числе благодаря многочисленным индивидуальным дуэлям и столкновениям, которые изначально несут в себе интересную историю и внутреннее напряжение. Карло Анчелотти, в прошлом приводивший «Челси» к победе в АПЛ, стал первым тренером «Реала», сумевшим обыграть «синих» в официальных матчах. Побеждавших в Лиге чемпионов Анчелотти и Тухеля, между прочим, связывает не только «Челси», но и ПСЖ, где оба успели поработать.
В центре поля можем увидеть противостояние партнеров по сборной Хорватии — Модрича и Ковачича, причем начавший матч на «Стэфморд Бридж» Матео побеждал в Лиге чемпионов и с «Реалом», и с «Челси», да и вообще главный клубный турнир Старого Света в последние годы невозможно выиграть без хорвата в составе. Рюдигера, у которого заканчивается контракт в Лондоне, весь сезон сватают в «Реал», а Давид Алаба прошлым летом мог перебраться не в «Мадрид», а в «Челси».
В составах команд есть даже родственники: вратарь «Челси» Эдуар Менди и защитник «Реала» Ферлан Менди — кузены. Впрочем, Эдуара нужно сравнивать с коллегой по амплуа и бывшим вратарем «Челси» Тибо Куртуа, который пребывает в великолепной форме и мечтает о своей первой победе в Лиге чемпионов. Свой первый финал бельгиец в 2014 году проиграл как раз «Реалу», тогда он выступал за «Атлетико» на правах аренды из «Челси».
Куртуа при помощи Бензема устраняет конкурентов
Если говорить о первом четвертьфинале, то вратарскую дуэль Куртуа выиграл уверенно. Тибо пропустил от Хаверца, но совершил четыре сэйва, в том числе парочку повышенной сложности, в то время как Менди при тех же пяти ударах в створ своих ворот справился только с двумя. И стал соавтором результативной ошибки, которая привела к третьему голу несравненного Карима Бензема. Оппонентом француза можно было бы назначить Ромелу Лукаку, если бы форвард «Челси» сохранил форму, которую демонстрировал в Италии. Увы, бельгиец после возвращения на Туманный Альбион не впечатляет, а уж сравнения с одним из главных претендентов на «Золотой мяч» и вовсе неуместны.
А вот Тибо Куртуа можно и нужно сравнивать с успешными коллегами по цеху. В 2022 году на вершине были Джанлуиджи Доннарумма (победитель Евро-2022 в составе сборной Италии) и Эдуар Менди (победитель Лиги чемпионов 2020/21 с «Челси»). Сенегалец в начале этого года отпраздновал победу на Кубке Африканских Наций со сборной, однако в новом розыгрыше Лиги чемпионов конкурентов Куртуа за звание сильнейшего вратаря планеты пока устраняет Карим Бензема своими хет-триками. Да еще и с очевидными ошибками Джанлуиджи и Эдуара. И все это на фоне великолепной игры самого Тибо, который своими сэйвами сохранил возможность для камбэка в противостоянии с ПСЖ и классно сыграл на знакомом «Стэмфорд Бридж».
Великая Бельгийская Стена
Самые важные полевые игроки «Реала» в нынешнем сезоне — Бензема, Модрич и Винисиус. Эти трое, как говорится, «делают разницу» в большинстве матчей, однако есть и четвертый мушкетер — Куртуа. Бельгиец проводит четвертый сезон в составе «сливочных», неудачным оказался только первый, когда на Тибо разом накинулись адаптация, разрушительная конкуренция с Кейлором Навасом и тренерская чехарда между первым уходом Зидана с тренерского мостика и его возвращением.
В сезоне 2019/20 Куртуа во второй раз в карьере стал чемпионом Испании и впервые сделал это с «Реалом», в Ла Лиге бельгиец пропустил только 20 голов и забрал трофей Рикардо Саморы, который вручается самому надежному вратарю чемпионата. В прошлом сезоне «Мадрид» остался без титулов, но Куртуа персонально был исключительно хорош: у бельгийца был лучший процент по отраженным ударам среди всех вратарей европейских топ-чемпионатов.
В новой кампании голая статистика не столь выдающаяся, однако на то есть объективные причины: сменивший Зидана Анчелотти предоставляет команде больше свободы в атаке, а тут еще и новая связка в центре обороны сформировалась (Эдер — Алаба) после того, как клуб покинули многолетние стражи Серхио Рамос и Рафаэль Варан. Экстремальной работы у Тибо прибавилось, но он не стал хуже справляться со своими обязанностями. Не в последнюю очередь благодаря стараниям Куртуа «Реал» близок к победе в Примере, а также продолжает мечтать о рекордном 14-м триумфе в Лиге чемпионов.
«В пределах досягаемости»
После убедительной победы на «Стэмфорд Бридж» испанская Marca вышла с таким заголовком: «14-я победа в Лиге чемпионов в пределах досягаемости для „Реала“ с Бензема и Куртуа на таком уровне». Модрича с Винисиусом тоже не следует сбрасывать со счетов, но Карим и Тибо — очевидные творцы результата, их действия создают счет на табло. Хет-трики Бензема в матчах с ПСЖ и «Челси» на поверхности, но их могло не хватить без спасений Куртуа, который дважды пропустил от Мбаппе, но также отбил пять опаснейших ударов Килиана, а еще справился с пенальти в исполнении Месси.
Куртуа не простой парень по жизни, его даже трудно считать положительным персонажем, особенно, если вы спросите у фанатов «Атлетико» и Кевина Де Брюйне. Да и болельщики «Реала» приняли Тибо холодно, гнобили его за ошибки и показательно поддерживали Наваса. Однако пируэты личной жизни, ненависть фанатов «Атлетико» и презрение фанатов «Челси» не тяготят бельгийца, когда он выходит на поле. По ходу матча на «Стэмфорд Бридж» ему гудели и свистели, его оскорбляли и называли «змеей», на что Тибо ответил практически безупречной игрой и в частности великолепным сэйвом после удара Аспиликуэты во втором тайме.
После уверенной победы «Реала» на «Стэмфорд Бридж» судьба путевки в полуфинал Лиги чемпионов в руках Тибо Куртуа, который выстоял в недружелюбной обстановке и заслужил персональный чант от мадридской торсиды по ходу матча с «Хетафе». Учитывая, что «Реал» играет дома после победы 3:1 на выезде, Куртуа достаточно не пропустить от бывшего клуба (ну, или пропустить не больше одного мяча), чтобы задача была решена.
Просто сейчас нет вратарей такой харизмы как были Петер Шмейхель, Оливер Кан, Касильес, Бартез, Буффон и многие другие на рубеже веков. А какими были вратари в середине прошлого века. На Льва Ивановича Яшина собирались целые стадионы!!! Вот именно шли конкретно на него посмотреть. Это были личности в футболе.
Я не хочу обидеть нынешних вратарей, они тоже хорошие вратари, но пропала харизма, шарм, а порой мы принимаем, что вратарь хороший только потому что стоит очень дорого.
Просто сейчас нет вратарей такой харизмы как были Петер Шмейхель, Оливер Кан, Касильес, Бартез, Буффон и многие другие на рубеже веков. А какими были вратари в середине прошлого века. На Льва Ивановича Яшина собирались целые стадионы!!! Вот именно шли конкретно на него посмотреть. Это были личности в футболе.
Я не хочу обидеть нынешних вратарей, они тоже хорошие вратари, но пропала харизма, шарм, а порой мы принимаем, что вратарь хороший только потому что стоит очень дорого.