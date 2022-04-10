Великолепное трио с Салахом против дерзких Де Брюйне и Фодена. В АПЛ свое яркое Эль Класико

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вчера, 12:56

Впереди сразу два матча МС против «Ливерпуля».

В этом Эль Класико на первом плане футбол

В английских матчах еще больше футбола, чем было в испанском титаническом бою команды Месси против команды Роналду. Испанцы увлекались ненавистью. Участие в войне с Моуриньо и «Реалом» стоило Гвардиоле психического здоровья. Ему понадобился годичный отпуск в Нью-Йорке, чтобы перегрузиться. Десять лет назад португалец, как подобает всякому искусному энергетическому вампиру, вытащил из Хосепа эмоции, которые тот предпочитал держать в себе.

Клопп ведет себя иначе по отношению к Хосепу, уважает. Но впереди у Гвардиолы адский отрезок против «главного соперника в карьере», как был против «Реала» Моуриньо. Сегодня встреча в АПЛ , через неделю полуфинал Кубка Англии на «Уэмбли». Дважды на кону трофеи. Наконец, не исключена встреча в конце мая в Париже в финале Лиги чемпионов. У двух команд достаточно сил, чтобы пройти все испытания в плей-офф.

Это не Эль Класико в смысле эмоций, взаимных обид и истории. У «Ливерпуля» есть более принципиальный враг из Манчестера. Но взаимное уважение (Гвардиола искренне поздравил Клоппа с победой в АПЛ два года назад), не означает, что клубы дружат. «Ливерпуль» еще до Клоппа заплатил 1 миллион фунтов штрафа за взлом скаутского программного обеспечение «Манчестер Сити». Автобус «горожан» забрасывали бутылками при подъезде к «Энфилд Роуд».

«Ливерпуль» огорчило видео, на котором футболисты «Сити» повторили кричалку о «вечных жертвах», ведь это циничная отсылка к катастрофе, когда в давке погибло 97 фанатов «красных». Ван Дейк не пришел в «Манчестер Сити», где его хотел видеть Гвардиола, но помог Клоппу выиграть ЛЧ . Не исключено, что «Ливерпуль» способствовал обнаружению и опубликованию документов, которые могут привести к штрафам для «горожан».

«Красные» не раз намекали, что конкурента накачивают нефтяными деньгами в отход общих правил. Но пока эти все ниточки не мешают оставлять на первом плане футбол. Гвардиола как-то шутил, что перестал читать книги, поскольку через пару страниц его мысли снова переходят к Юргену Клоппу и «Ливерпулю». Одержимость достойным соперником, Хосеп не скрывает, что «красных» ему разгадать еще сложнее, чем «Реал» Моуриньо:

Когда я уйду на пенсию и буду играть в гольф, то вспомню «Ливерпуль» как самого сложного соперника, с которым встречался.

«Манчестер Сити» понятнее, чем «Ливерпуль»

Сложнее, но понятнее. Когда Гвардиола начинает мудрить, то даже жене Зинченко удается его по делу подловить. Тренеры «Монако», «Лиона» и «Челси» находили способы его остановить в Лиге чемпионов. «Манчестер Сити» — пример чистого доминатора. Хосеп понимает, что его желание усложнять со временем стало слабостью. Также Гвардиола признал, что ему нужен центральный форвард. Хосеп хочет расти, ведь у него появился собственный Венгер.

Если «Ливерпуль» о конкретике – у Салаха, Мане, Диаса, Фабиньо или Ван Дейка не линейные, но понятные роли, а хаос командный, то «Манчестер Сити» о вечном размытии тактических границ. Де Брюйне или Гюндоган одновременно центральные хавбеки, плеймейкеры, инсайды, а Кевин еще и ложный нападающий. Грилишу так сложно, поскольку пока не постиг науку перевоплощений, как Бернарду Силва.

Родри не второй Бускетс, хотя Гвардиола учит его работать с каждой мелочью, каждой передачей. Канселу вырос, когда перестал быть просто латералем с правого фланга, а готов играть и слева, и выше, и ниже. Забавно, что размытости как ключевой идее именно «Манчестер Сити» понятнее. Будут давить, создавать моменты, неплохо держать удар. А вот у «Ливерпуля» сразу несколько тактических парадоксов.

У Клоппа удивительная середина поля. Там ни одного незаменимого хавбека, что текущий сезон наглядно демонстрирует. При этом Фабиньо, Алькантара и Хендерсон могут перевернуть судьбу решающего матча, всем хватает класса. Молодежь тоже интересная. А в атаке две ключевые фигуры – Мане и Салах, но третьего подбирают на тренировках. Фирмино, Жота, а теперь и Луис Диас, претендуют на попадание в основу.

Ни одного классического форварда, как и у «Манчестер Сити». Не будем хоронить амплуа Левандовски, но восхищаемся умением находить новое в том, что вроде бы давно изучили. Превращение Александер-Арнольда после явного спада в латераля-плеймейкера – научная фантастика в обычной жизни. Пошли дальше, чем Гвардиола с Дани Алвесом в «Барселоне». Да и Ван Дейк не тот, что был пару лет назад, стал сложнее.

Гвардиола и Клопп тактически обучили друг друга

«Боруссия» Д не была такой интересной командой, как «Ливерпуль». Не из-за состава, ведь мастеров у «шмелей» хватало. Просто Клопп вырос, пускай и злится на себя, ведь в четырех играх АПЛ против «Сити» без побед. Гвардиола тоже отошел от «тики-таки» как религии. Видим эволюцию. Старые фишки, вроде владения для удушения, или полуфлангов для маневров остались, но параллельно вечный поиск совершенства.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» демонстрируют невероятную стабильность. А еще прогресс. Можно смело сказать, что команды с Ловреном и Агуэро в основе были тактически хуже, чем нынешние обличия двух богатых клубов. Причем замечательно, что нет ощущения, будто у Клоппа и Гвардиолы нечему научиться. Когда видели «Барселону» на пике формы, то понимали – нужны Алвес, Пуйоль, Пике, Хави, Иньеста, Месси и Вилья, чтобы повторить подобное.

Сейчас нет ощущения, что остальные не смогут использовать идеи Клоппа и Гвардиолы. И это замечательно. Почти все в двух составах на своих местах, тоже впечатляет. Кто мог подумать, что в «Халл Сити» можно найти парня, который вырастет в нынешнего Робертсона? Никто и представить не мог, что Салах из запаса «Челси» дорастет до сказочного футбола. Клопп, невзирая на прежние конфликты, хочет дальше работать с египтянином.

А у «Манчестер Сити» хорошим примером служит путь Бернарду Силвы. Португальца не так давно предлагали отпустить в другой клуб, но Гвардиола своих не бросает. Над Грилишем сейчас посмеиваются? Посмотрим на Джека через год. Клопп говорит, что подготовка к матчу против МС это не только аналитическая работа, но и удовольствие от просмотра матчей. Юрген тоже одержим тактикой, как и Гвардиола, в этом они похожи, хотя и разные.

Оба подсматривают свежие идеи у Тухеля, оба своровали парочку идей для защиты у Симеоне, хотя не спешат признаваться. Составы у них шикарные, потерь на сегодня почти нет – только Диаш у «горожан». Идеальный момент для двух подряд матчей между фаворитами АПЛ и Кубка Англии. «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» не потеряли шансы на требл, и это тоже важный аргумент, чтобы не пропустить в 18:30 один из главных поединков года.