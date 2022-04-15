В «Реале» сохраняют оптимизм по поводу потенциального подписания Мбаппе

В «Реале» по-прежнему считают, что смогут заключить сделку с форвардом Килианом Мбаппе, утверждает ESPN.
Ранее появлялась информация, что нападающий сборной Франции может подписать новый контракт с «Пари Сен-Жермен», однако в мадридском клубе сохраняют оптимизм и уверенность, что этим летом Мбаппе перейдет к ним на правах свободного агента.
Контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до конца июня.
Ранее сообщалось, что Мбаппе склоняется к переходу в «Реал», но ещё не принял точное решение.
Тем более через несколько дней после его публикации.
Ещё раз перечитал его, запрещённого там точно ничего нет.
Тем более через несколько дней после его публикации.
Ещё раз перечитал его, запрещённого там точно ничего нет.
https://www.soccer.ru/blogs/record/1310488/modrich-luka
Как уже говорилось ранее, комментарии попавшие в лучшие могут быть убраны оттуда по различным причинам в любой момент.
https://www.soccer.ru/blogs/record/1310488/modrich-luka
Как уже говорилось ранее, комментарии попавшие в лучшие могут быть убраны оттуда по различным причинам в любой момент.
Получается, что Пересу верить нельзя и все кто связаны с Реалом просто обманывают своих фанов, вводя их в заблуждение.
Получается, что Пересу верить нельзя и все кто связаны с Реалом просто обманывают своих фанов, вводя их в заблуждение.