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В «Реале» сохраняют оптимизм по поводу потенциального подписания Мбаппе

15 апреля 2022, 16:45

В «Реале» по-прежнему считают, что смогут заключить сделку с форвардом Килианом Мбаппе, утверждает ESPN.

Ранее появлялась информация, что нападающий сборной Франции может подписать новый контракт с «Пари Сен-Жермен», однако в мадридском клубе сохраняют оптимизм и уверенность, что этим летом Мбаппе перейдет к ним на правах свободного агента.

Контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до конца июня.

Ранее сообщалось, что Мбаппе склоняется к переходу в «Реал», но ещё не принял точное решение.

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Все комментарии
FANLIVE
FANLIVE ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
18 апреля в 09:51
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ FANLIVE (раскрыть)
    16 апреля в 17:02
    Ага и еще трилиард отцу и маме мбаппе,ты чаше с ушей то лапшу снимай, то что пишут в СМИ зачастую полная чушь
    FANLIVE
    FANLIVE
    16 апреля в 13:05
    Перец че реально хочет дать 100 млн подписного и еще 150 за трансфер и еще зп ему 30-50 млн? Глоры Реала вы готовы к такому. Мбаппе очень дорогой негр.))) А Если сломается. Испании люди ломаются.
    112910415
    112910415
    16 апреля в 09:42
    надежда должна жить, надежда умирает очень постепенно ... )
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ УЕСКА (раскрыть)
    15 апреля в 20:49, ред.
    Исключать вероятность того, что произойти МОЖЕТ всё что угодно нельзя, конечно. Если в Реал/Ливерпуль не уйдут..., значит МОГУТ, например, улететь с гуманоидами в какую-нибудь инопланетную лигу. Чем не вариант ?
    skw5e57yd4uy
    skw5e57yd4uy
    15 апреля в 19:50
    Задолбали уже....
    NOVA
    NOVA
    15 апреля в 18:49
    ну надеюсь перейдет все таки!!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    15 апреля в 18:19
    Да подпишите уже!
    УЕСКА
    УЕСКА
    15 апреля в 17:37
    Реал может остаться у разбитого корыта, что ни Мбаппе ни Холанд к ним не поедут.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ David Young (раскрыть)
    15 апреля в 17:18
    А можно узнать по какой причине был убран конкретно этот комментарий?
    Тем более через несколько дней после его публикации.
    Ещё раз перечитал его, запрещённого там точно ничего нет.
    David Young
    David Young ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
    15 апреля в 17:14
    Добрый день. Был убран из лучших комментарий из этой статьи, его уже там нет в лучших.
    https://www.soccer.ru/blogs/record/1310488/modrich-luka

    Как уже говорилось ранее, комментарии попавшие в лучшие могут быть убраны оттуда по различным причинам в любой момент.
    mihaluch
    mihaluch
    15 апреля в 17:08
    Конечно Реал более именитый.
    shlomo
    shlomo
    15 апреля в 17:04
    Интересно, а какой вариант пессимизма?
    Байкал-38
    Байкал-38
    15 апреля в 16:59
    О каком оптимизме речь? Перес уже заявил, что Мбаппе будет в Реале на 100%, так же была инфа, что ещё в январе Мбаппе подписал контракт с Реалом.
    Получается, что Пересу верить нельзя и все кто связаны с Реалом просто обманывают своих фанов, вводя их в заблуждение.
    FenixSL
    FenixSL
    15 апреля в 16:46
    давно не было новостей про Мбаппе (пару дней)
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