В «Реале» сохраняют оптимизм по поводу потенциального подписания Мбаппе

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15 апреля 2022, 16:45

В «Реале» по-прежнему считают, что смогут заключить сделку с форвардом , утверждает ESPN.

Ранее появлялась информация, что нападающий сборной Франции может подписать новый контракт с «Пари Сен-Жермен», однако в мадридском клубе сохраняют оптимизм и уверенность, что этим летом Мбаппе перейдет к ним на правах свободного агента.

Контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до конца июня.

Ранее сообщалось, что Мбаппе склоняется к переходу в «Реал», но ещё не принял точное решение.