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Мбаппе склоняют к большой глупости. Нельзя слушать Роналдиньо и президента Франции

вчера, 19:29
Мбаппе
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Известные люди вцепились в Килиана советами.

«Можно стать лучшим игроком мира в ПСЖ»

Первый частый тезис, убеждающий Мбаппе сидеть дома, как велел когда-то Широков. Заметили, как некто хитрый и большой собирает зазывал, чтобы форвард остался в Париже? Поскольку у великолепного Роналдиньо большие финансовые проблемы, то даже он готов на работу свахой:

Сейчас ПСЖ — один из лучших клубов Европы. Мбаппе может стать лучшим футболистом мира в этой команде и взять Лигу чемпионов с ПСЖ.

Не осуждаем легенду футбола, ведь ничего преступного в участии в рекламной акции нет. Но ее организаторы не думают об интересах Мбаппе. Личный пример Роналдиньо доказывает, как сложно стать лучшим игроком мира, если уничтожаешь всех в Лиге 1, а не в Ла Лиге или АПЛ. Бразилец уже был чемпионом мира, забивал Симэну, а мир принял его как легенду лишь в «Барселоне» Райкарда. Дело не в тренере и не в самом футболисте, причина в масштабе турнира. Уничтожаешь всех в Испании и ЛЧ – король, не можешь забить в «фермерской лиге» — получишь на орехи, как сейчас Месси. И даже если играешь здорово во Франции, как результативный Мбаппе, «Золотой мяч» обойдет стороной.

«Нужно быть патриотом Франции и жить в Париже»

Возможно, катарцы щедро благодарят за поддержку каждого видного француза, или просто человека, связанного со страной, подарившей Европе путь к современной цивилизации. Но по дороге французы потеряли часть смелых людей, поэтому хватило горстки немцев и массы предателей, чтобы оккупировать Францию почти сто лет назад. Сейчас героев тоже не видно. Но Макрону отчаянно нужно выиграть выборы, поэтому его попытка убедить Мбаппе остаться в ПСЖ одновременно и политический трюк – смотрите, дядя президент любит французский футбол, и обычное одолжение катарским шейхам, которые получили ЧМ-22 не без помощи политиков и чиновников из Парижа.

«Подпиши соглашение с ПСЖ, дадут больше, чем Перес»

Вот это часть пропагандистского наскока на Мбаппе явно завязана на одном общеизвестном факте. Родители Килиана живут по принципу народа, победившего в лотерею. Нередко билеты покупают люди, которые в силу разных причин себя не реализовали, или просто наивно верят в большое математическое чудо. Случайно побеждают, а потом страдают после выигрыша. В ПСЖ не скрывали, что отец Мбаппе, который ведет его дела, далеко не самый простой переговорщик. Аналог папаши Неймара. Вот только даже если ПСЖ готов переплатить Килиану, не все в мире завязано на миллионах евро. Перес тоже даст много евро, а разговоры о безумном предложении парижан направлены также на Флорентино. Испанец, похоже, готов озолотить семью Мбаппе, которого формально заберут в «Реал» свободным агентом.

«Месси останется, ПСЖ учтет ошибки и пригласит Зидана»

Неймар останется, поскольку никто не спешит его подписывать. Месси останется, ведь понимает, что его футбольный путь подходит к завершению. А это значит, что надо зарабатывать максимум накануне отъезда в США, попытаться покинуть Лигу чемпионов достойнее, чем в этом сезоне. ПСЖ может выиграть в турнире, если угадают с тренером и уволят Леонардо, чтобы клубом управлял менее скандальный специалист. Но лично Мбаппе больше проиграет от еще одной попытки покорить Европу с парижанами. У них свои пути, и если Килиан подпишет новый контракт, то застрянет в Лиге 1 надолго, ведь отступные будут неподъемными даже для «Реала». Оказалось, что Перес блефовал, предлагая 220 млн евро, старался разозлить шейхов, что ему удалось.

«В Лиге 1 можно бить рекорды и стать вечным королем»

Почему же тогда Копа, Платини, Зидан, Анри и Кантона уезжали в другие лиги? Подобному примеру последовал Бензема – один из фаворитов на получение «Золотого мяча 2022». Великие французы играют за рубежом давным-давно. Бывали исключения, вроде Фонтена и Тигана, но на такие ремарки найдется целый список уехавших игроков – Бартез, Блан, Тюрам, Виейра, Десайи, Варан, Канте, Дешам, Макелеле, Папен, Гризманн и Дешам. Мбаппе не станет легендарным исключением, даже если останется и начнет бить уже не рекорды Ибрагимовича по голам в Лиге 1, а превзойдет Онниса. Это лучший снайпер чемпионатов Франции в истории с 299 голами, аргентинец, а не местный. Но дальше что? В Испании есть соперники – «Барселона», «Атлетико» и «Севилья», а во Франции они появляются, когда сам ПСЖ оступается.

«В „Реал“ идти опасно, посмотрите на беднягу Азара»

А еще на бедняг Каннаваро, Роббена, ван дер Варта, Кака, Робиньо, Кассано и Оэуна. Список тех, кто не заиграл в «Реале», впечатляет. Но одновременно есть пример Роналду, которому дали место и время, чтобы подтвердить величие, намеки на которое он давал в составе МЮ. Бензема сейчас мог быть супервездой «Лиона», но к его подвигам в Лиге 1 никому не было бы дела. А так много раз выигрывал Лигу чемпионов, снова в полуфинале и готовит место для Мбаппе в сердцах фанатов «Реала». Килиан допустил грандиозную ошибку, если послушает сейчас советников, которые агитируют остаться в Париже. У него было много лет, чтобы четко определиться с клубом, который хочет представлять в будущем. Его звали в АПЛ, но если хочется в Испанию, где играли его кумиры детства за любимый «Реал», то надо идти за зовом сердца. Мбаппе может стать лучшим игроком планеты, у него все для этого имеется. И неудача Месси в Лиге 1 точно не доказывает, что эта лига сильнее испанской.

Одновременно нужно быть реалистами. Существует риск, что Килиану будет непросто адаптироваться в «Реале». Тот же Модрич тоже не сразу заиграл. Труднее станет без Анчелотти, если новый наставник не сможет мгновенно перестроить команду. Но речь о благородном риске для человека, который хочет стать первым в мире в своем деле. Бывают фундаментальные законы, нарушение которых всегда ведет к катастрофе. В футболе есть великие лиги, и кто хочет корону – выбирает королевские клубы. Названия оных зависят от эпохи, но «Реал» точно в их числе прямо сейчас, а ПСЖ скорее как сказочно богатый вариант «Зенита» из страны, куда проще заманить жен и подруг известных футболистов. Не в обиду парижанам сказано, но историю не купишь. Поэтому Мбаппе нужно идти в «Реал», а не слушать Макрона и Роналдиньо. Тем более, уж больно синхронно они исполняют одинаковую арию, причем на фоне слухов, что катарцы после ЧМ-2022 будут сокращать финансирование ПСЖ и постараются найти для клуба покупателя.

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ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 22:16, ред.
Статья больше похожа на личные желания автора.
Только есть один пункт, перед которым все остальные отпадают. Это личное желание играть в Мадриде, это его мечта. Мбаппе не за большими деньгами гонится, он уже их заработал и заработает ещё больше в будущем когда будет за 30.
ПСЖ кроме как бабла и рекордов против слабых клубов предложить ничего не может. А Килиану нужно другое, щас его время показать себя, и если он хочет играть за Реал, то стоит ему дать эту возможность
Nety
Nety ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 22:05, ред.
Ну да, тут оказывается Перес пустые обещания дает)). Перес на такой высоте в футболе что остальные менеджеры(все без исключений) просто "остальные" и это факт
Jake Fallop
Jake Fallop
вчера в 21:32, ред.
Если придёт психолог-Зидан, то никуда он не уйдет... Поиграет пару лет в ПСЖ, побьет все рекорды Лиги 1, повзрослеет и уйдет куда захочет... Свет клином на Мадриде не сошёлся.... Есть и Ливер, и МС, и Барселона... За пару лет может все изменится....
GHOSТ ОF TSUSHIMA
GHOSТ ОF TSUSHIMA
вчера в 20:24
Мбаппе уйдет! Реал -это нечто больше,чем просто клуб.Реал-это семья.Реал побеждает даже проигрывая.

Деньги он получит и в Реале,но еще и титулы,славу.Да и забивать барсе круче,нежели клиенту пешехода Клермону.’

Реал его не купит,если он станется на сезон.Перес умный менеджер, и гордый… Поэтому Мбаппе лучше уйти.Все эти разговоры они сыгрались с обладателем 3-х голов ерунда, как только в соперниках топ!
NOVA
NOVA
вчера в 20:23
ну надеюсь мбаппе уже давно для себя все решил и перейдет в Реал, а из-за уважения к псж не спешит об этом сообщать, ждет окончания сезона!!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Forever77 (раскрыть)
вчера в 20:22
Кто вам сказал такое или почему сделали такой вывод?
Неужели Реал это та команда, которая делает предложение всего один раз, а потом просто отказывает, даже если игрок сам хочет перейти?
Если Мбаппе не перейдёт этим летом, то Реал и в будущем будет пытаться заполучить его. От игроков такого уровня не отказываются.
Самое интересное будет если он действительно не перейдёт этим летом в Реал, ведь Перес уже направо и налево всем пообещал это событие, даже было объявлено, что контракт подписан ещё в январе.
Но лучше немного подождать и уже реально увидеть развязку, а не пустые обещания Переса.
Forever77
Forever77 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 20:13
Если не перейдет сейчас то потом Реал его вообще не возьмёт. Он должен принять решение до конца сезона. Его карьера в его руках.
112910415
112910415
вчера в 19:52
человек сам хозяин своей судьбы !
он же отвечает за последствия
Elliada
Elliada
вчера в 19:50
Что гадать каждую неделю - уйдет или останется? Через месяц точно узнаем
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 19:50
Если Мбаппе всё таки уговорят остаться, то скорее всего будет много изменении в ПСЖ, так как по мимо денег Килиан скорее всего поставит ультиматум боссам ПСЖ.
Скорее всего произойдёт серьёзная чистка состава, а покупки будут исходить из надобности игроков команде, а не звёздный статус "старичков" как делается это сейчас.
Ещё один плюс это приход Зидана, а у него во Франции неоспоримый авторитет. Под него могут прийти очень сильные игроки, причём в рассвете, а не в закате, как это было к примеру с Рамосом. Даже Погба придёт играть как это он делает в сборной, а не как дурака валять в МЮ.
Ну, а Месси с Мбаппе уже сыгрались и если будут оба в отличной форме, то как говориться держитесь все.

Так, что если честно, то Мбаппе надо оставаться, хотя бы на один сезон, ну очень хочется посмотреть, что получится из данной ситуации.
А в Реал или ещё куда ещё успеет уйти, ему всего 23 года.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 19:46
Не смог любит его.
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