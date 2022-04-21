Мбаппе склоняют к большой глупости. Нельзя слушать Роналдиньо и президента Франции

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вчера, 19:29

Известные люди вцепились в Килиана советами.

«Можно стать лучшим игроком мира в ПСЖ »

Первый частый тезис, убеждающий Мбаппе сидеть дома, как велел когда-то Широков. Заметили, как некто хитрый и большой собирает зазывал, чтобы форвард остался в Париже? Поскольку у великолепного Роналдиньо большие финансовые проблемы, то даже он готов на работу свахой:

Сейчас ПСЖ — один из лучших клубов Европы. Мбаппе может стать лучшим футболистом мира в этой команде и взять Лигу чемпионов с ПСЖ .

Не осуждаем легенду футбола, ведь ничего преступного в участии в рекламной акции нет. Но ее организаторы не думают об интересах Мбаппе. Личный пример Роналдиньо доказывает, как сложно стать лучшим игроком мира, если уничтожаешь всех в Лиге 1, а не в Ла Лиге или АПЛ . Бразилец уже был чемпионом мира, забивал Симэну, а мир принял его как легенду лишь в «Барселоне» Райкарда. Дело не в тренере и не в самом футболисте, причина в масштабе турнира. Уничтожаешь всех в Испании и ЛЧ – король, не можешь забить в «фермерской лиге» — получишь на орехи, как сейчас Месси. И даже если играешь здорово во Франции, как результативный Мбаппе, «Золотой мяч» обойдет стороной.

«Нужно быть патриотом Франции и жить в Париже»

Возможно, катарцы щедро благодарят за поддержку каждого видного француза, или просто человека, связанного со страной, подарившей Европе путь к современной цивилизации. Но по дороге французы потеряли часть смелых людей, поэтому хватило горстки немцев и массы предателей, чтобы оккупировать Францию почти сто лет назад. Сейчас героев тоже не видно. Но Макрону отчаянно нужно выиграть выборы, поэтому его попытка убедить Мбаппе остаться в ПСЖ одновременно и политический трюк – смотрите, дядя президент любит французский футбол, и обычное одолжение катарским шейхам, которые получили ЧМ -22 не без помощи политиков и чиновников из Парижа.

«Подпиши соглашение с ПСЖ , дадут больше, чем Перес»

Вот это часть пропагандистского наскока на Мбаппе явно завязана на одном общеизвестном факте. Родители Килиана живут по принципу народа, победившего в лотерею. Нередко билеты покупают люди, которые в силу разных причин себя не реализовали, или просто наивно верят в большое математическое чудо. Случайно побеждают, а потом страдают после выигрыша. В ПСЖ не скрывали, что отец Мбаппе, который ведет его дела, далеко не самый простой переговорщик. Аналог папаши Неймара. Вот только даже если ПСЖ готов переплатить Килиану, не все в мире завязано на миллионах евро. Перес тоже даст много евро, а разговоры о безумном предложении парижан направлены также на Флорентино. Испанец, похоже, готов озолотить семью Мбаппе, которого формально заберут в «Реал» свободным агентом.

«Месси останется, ПСЖ учтет ошибки и пригласит Зидана»

Неймар останется, поскольку никто не спешит его подписывать. Месси останется, ведь понимает, что его футбольный путь подходит к завершению. А это значит, что надо зарабатывать максимум накануне отъезда в США , попытаться покинуть Лигу чемпионов достойнее, чем в этом сезоне. ПСЖ может выиграть в турнире, если угадают с тренером и уволят Леонардо, чтобы клубом управлял менее скандальный специалист. Но лично Мбаппе больше проиграет от еще одной попытки покорить Европу с парижанами. У них свои пути, и если Килиан подпишет новый контракт, то застрянет в Лиге 1 надолго, ведь отступные будут неподъемными даже для «Реала». Оказалось, что Перес блефовал, предлагая 220 млн евро, старался разозлить шейхов, что ему удалось.

«В Лиге 1 можно бить рекорды и стать вечным королем»

Почему же тогда Копа, Платини, Зидан, Анри и Кантона уезжали в другие лиги? Подобному примеру последовал Бензема – один из фаворитов на получение «Золотого мяча 2022». Великие французы играют за рубежом давным-давно. Бывали исключения, вроде Фонтена и Тигана, но на такие ремарки найдется целый список уехавших игроков – Бартез, Блан, Тюрам, Виейра, Десайи, Варан, Канте, Дешам, Макелеле, Папен, Гризманн и Дешам. Мбаппе не станет легендарным исключением, даже если останется и начнет бить уже не рекорды Ибрагимовича по голам в Лиге 1, а превзойдет Онниса. Это лучший снайпер чемпионатов Франции в истории с 299 голами, аргентинец, а не местный. Но дальше что? В Испании есть соперники – «Барселона», «Атлетико» и «Севилья», а во Франции они появляются, когда сам ПСЖ оступается.

«В „Реал“ идти опасно, посмотрите на беднягу Азара»

А еще на бедняг Каннаваро, Роббена, ван дер Варта, Кака, Робиньо, Кассано и Оэуна. Список тех, кто не заиграл в «Реале», впечатляет. Но одновременно есть пример Роналду, которому дали место и время, чтобы подтвердить величие, намеки на которое он давал в составе МЮ . Бензема сейчас мог быть супервездой «Лиона», но к его подвигам в Лиге 1 никому не было бы дела. А так много раз выигрывал Лигу чемпионов, снова в полуфинале и готовит место для Мбаппе в сердцах фанатов «Реала». Килиан допустил грандиозную ошибку, если послушает сейчас советников, которые агитируют остаться в Париже. У него было много лет, чтобы четко определиться с клубом, который хочет представлять в будущем. Его звали в АПЛ , но если хочется в Испанию, где играли его кумиры детства за любимый «Реал», то надо идти за зовом сердца. Мбаппе может стать лучшим игроком планеты, у него все для этого имеется. И неудача Месси в Лиге 1 точно не доказывает, что эта лига сильнее испанской.