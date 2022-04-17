Провёл меньше 40% матчей в этом сезоне из-за травм, но может играть до 50 лет. «Милану» предстоит определиться с будущим Ибрагимовича

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вчера, 07:57

«Продлевать нельзя оставить».

Текущий контракт Ибрагимовича с «Миланом» истекает в конце нынешнего сезона, в котором на сегодняшний день он сыграл только в 16 из 42 матчей за «россонери». Только в прошлом месяце Златан в свойственной ему хвастливой манере объяснил, что не уйдет на пенсию, пока не увидит в мире футбола кого-то лучше него. Впрочем, в то время как Ибрагимович в качестве публичной персоны продолжает излучать уверенность, Ибрагимович-футболист никогда не скрывал свою боязнь закончить карьеру.

Конечно, он по-прежнему играет из чистой любви к футболу. Златан открыто признает, что пристрастился к «адреналину», который получает от участия в матчах на высоком уровне. Он говорил, что он и его сверстники «запрограммированы» с раннего возраста и, таким образом, полностью зависят от распорядка дня, который составляет основу карьеры профессионального футболиста:

Каждый день мы делаем одно и то же. Мы просыпаемся, готовимся, тренируемся, едим и отдыхаем. На следующий день всё то же самое. В течение 20 лет ты занимаешься этими вещами и получаешь от них адреналин. Поэтому, когда ты вдруг перестаёшь это делать, у тебя нет этого распорядка дня, ты больше не получаешь адреналина.

Травмы и возраст мешают звёздному форварду

Окончание карьеры — это ужасная перспектива для 40-летнего Ибрагимовича, дебютировавшего в «Мальмё» подростком в 1999 году. Впервые он понял, как сильно будет скучать по футболу, когда провел семь месяцев вне игры из-за травмы крестообразной связки, полученной в 2017 году во время выступлений за «Манчестер Юнайтед». Об этом в прошлом году сказал сам Златан:

Тогда я понял, что футбол для меня — всё. Я боюсь перестать играть, потому что не знаю, что меня ждет потом.

Однако постфутбольное будущее — это то, о чем Ибрагимовичу теперь придется долго и упорно думать. Во вторник было подтверждено, что швед выбыл из строя как минимум еще на 10 дней из-за проблемы с коленом, из-за которой он пропустил ничью 0:0 с «Торино» на прошлых выходных, а также позавчерашний матч против «Дженоа». Новость вызывает особое беспокойство, поскольку Ибра пытался вернуться к хорошей физической форме после того, как проблема с ахилловым сухожилием вынудила его пропустить все четыре матча Серии А «Милана» в феврале. Златану удалось сыграть всего 31 минуту, прежде чем он снова получил травму, а это означает, что в этом сезоне он участвовал чуть менее чем в 40% матчей «россонери» из-за травм. Стоит отметить, что травмы Ибрагимовича – это не переломы или ушибы, а воспаления и боли — явные признаки износа организма.

Златан сохраняет прекрасную физическую форму для футболиста, не в последнюю очередь потому, что он по-прежнему первым приходит на тренировку и последним уходит с неё. Дело в том, что его тело «изнашивается», и, как говорит тренер «Милана» Стефано Пиоли, «он просто должен жить со своими проблемами и травмами». «Милан» тоже, по крайней мере, на данный момент.

Текущий контракт Ибрагимовича истекает в конце сезона, и в СМИ появлялись новости о том, что он подпишет продление сделки на ещё один год. Однако теперь задается вопрос, действительно ли это будет правильным шагом для любой из сторон.

Златан остаётся лидером «Милана»

Когда Ибрагимович готов играть, он остается серьезным соперником для любой линии обороны. Как сказал изданию Sportmediaset легенда сборной Бразилии и бывший игрок «Милана» Роналдиньо:

Златан — феномен. В его возрасте он всё еще лучше многих молодых футболистов! Он может играть до 50 лет.

Несмотря на то, что в этом сезоне Ибрагимович сыграл всего 16 из 42 матчей «Милана», он остается вторым лучшим бомбардиром «россонери» в Серии А вместе с Оливье Жиру с восемью голами, уступая только Рафаэлю Леао (9 голов). Впрочем, это говорит как о неудачах нападающих «Милана», так и о неизменном мастерстве Ибрагимовича.

Поднявшись на вершину турнирной таблицы Серии А, в немалой степени благодаря победам над соперниками за титул «Интером» и «Наполи», положение «Милана» выглядит всё более рискованным из-за отсутствия у них лидера в линии атаки. Ведь «Интер» имеет игру в запасе.

Форвард-ветеран — настоящий лидер на поле и за его пределами для одной из самых молодых команд Серии А. Его опыт и профессионализм позволили Златану сыграть важную роль в возрождении «россонери» как главной силы итальянского футбола за последние два года.

Нельзя отрицать, что если Ибрагимович и подпишет продление контракта этим летом, то на условиях значительного сокращения заработной платы, поскольку Златан в настоящее время является одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба, получая 7 миллионов евро в год. Паоло Мальдини и компания понимают, что Ибрагимовича стоит оставить в «Милане» просто из-за его статуса в команде.

В конечном счете, однако, Ибрагимович не захочет просто играть роль футболиста резерва со статусом лидера в раздевалке, какую играл Джон Терри в свой последний год в «Челси».

Бывший игрок сборной Италии Лука Тони в интервью GazzettadelloSport на этой неделе сказал.

Было бы грустно видеть, что такой чемпион, как Ибра, не получает достаточного количества игрового времени. Такой игрок, как он, должен быть на первом месте, где он был на протяжении всей своей карьеры.

Сам Ибрагимович, несомненно, согласился бы с этим высказыванием. Златан захочет закончить карьеру с размахом и на своих условиях.

«Император Рима» столкнулся с похоже ситуацией

Конечно, в футболе не всегда получаешь то, что хочешь, тем более в его возрасте. Франческо Тотти хорошо это знает. У него не было столько проблем с травмами во время его последнего сезона в «Роме», как сейчас у Ибрагимовича. Но он все равно почти не появлялся на поле. Тотти чувствовал, что всё еще может играть на уровне Серии А, но тогдашний тренер «Ромы» Лучано Спаллетти думал иначе.

«Милан», Мальдини и Пиоли вполне могли бы прийти к такому же выводу с Ибрагимовичем, пусть и по несколько иным причинам, чем были у Тотти в «Роме». В интервью в этот четверг Тотти объяснял:

Когда вы не играете стабильно, особенно в определенном возрасте, тело не отдыхает, а «ржавеет». Когда вы привыкли, что вы выходите только на замену, вы теряете ритм. Ваш мозг знает, что делать, но ваши ноги недостаточно быстры. Ты знаешь, что ты лучше других, но тело не может быть в игре. Сейчас Златан не играет, и я могу представить, как ему трудно. Судя по тому, что я вижу со стороны, он хочет играть так же сильно, как «Милан» хочет удержать его в команде. Проблема заключается лишь в его игровом времени. Я знаю, что он чувствует, я думаю, что знаю вопросы, которые он задает себе, и о его желании бороться с реальностью.

Как указывал в прошлом соавтор книги «Я — Златан» Дэвид Лагеркранц, вся карьера Ибрагимовича была обусловлена ​​желанием доказать, что люди ошибаются, поэтому он продолжал делать невероятные вещи даже после того, как ему исполнилось 40 лет.

Бывший партнёр Ибрагимовича по сборной Швеции Джейкоб Йоханссон заявлял:

В последнее время Златан борется с травмами, но мы все знаем Ибрагимовича. Всё возможно, когда он на поле. Вот почему он суперзвезда.

Но Златан точно не сдастся. Ибре будет тяжело завязать с футболом, скорее всего, он проведёт ещё один сезон в «Милане», а дальше всё будет зависеть от физических кондиций и травм шведа. Но Златан одержим футболом, и мы это видим.