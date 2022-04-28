Тедеско может встретить Крала и Влашича в финале. В Лиге Европы больше нет фаворитов

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вчера, 14:30

Отправляемся в Лондон и Лейпциг.

Лига Европы истребила всех записных фаворитов

После того, как в конце прошлого года определились все участники плей-офф, букмекеры и эксперты стали составлять списки главных претендентов на победу в Лиге Европы. Первая тройка почти у всех выглядела следующим образом: «Барселона», «Севилья», дортмундская «Боруссия». Такой выбор действительно казался очевидным, но футбол рассудил по-своему. Ни один из записных фаворитов Лиги Европы не сыграет в полуфинале: «Рейнджерс» упокоил «Боруссию» без травмированного Холанда еще в 1/16 финала, в следующем раунде «Вест Хэм» выбил «Севилью», а в четвертьфинале «Айнтрахт» расправился с «Барселоной».

Из действующих полуфиналистов не снял скальп с фаворита только «РБ Лейпциг», зато у команды Доменико Тедеско есть победа над «Аталантой». Среди четверки команд, продолжающих борьбу за трофей, теперь действительно сложно выделить очевидного лидера: шансы на победу в Лиге Европы есть у каждого, разве что «Рейнджерс» выглядит сродни «Вильярреалу» в компании «Сити», «Реала» и «Ливерпуля». Кажется, что сказка дерзких шотландских ребят близка к завершению. Впрочем, как знать, какие сюрпризы нам приготовили два ближайших вечера четверга.

«Вест Хэм» (Англия) vs «Айнтрахт» (Германия)

- «Вест Хэм» в плей-офф Лиги Европы прошел «Севилью» (0:1; 2:0) и «Лион» (1:1; 3:0). В обоих случаях «молотобойцы» решали турнирную задачу в ответном матче, причем если противостояние с «Севильей» выиграли на своем поле, забив решающий гол в дополнительное время, то «Лион» разгромили в гостях. Дэвид Мойес назвал выход в полуфинал еврокубка «фундаментальным событием» для «Вест Хэма».

- «Айнтрахт» выбил двух представителей Испании — «Бетис» (2:1; 1:1) и «Барселону» (1:1; 3:2). Что любопытно, оба домашних матча завершились со счетом 1:1, зато в обеих гостевых встречах «орлы» добывали победы.

- «Айнтрахт» не потерпел ни одного поражения в нынешнем розыгрыше Лиги Европы: у немецкого клуба 5 побед и 5 ничьих. Таким образом, беспроигрышная серия соперника «Вест Хэма» насчитывает 10 матчей. Сами «молотобойцы» потерпели уже два поражения — от загребского «Динамо» в заключительном матче группового турнира и от «Севильи» в 1/8 финала.

- «Вест Хэм» и «Айнтрахт» уже встречались в полуфинале еврокубка 46 лет назад. Тогда бились за выход в финал Кубка обладателей Кубков. «Айнтрахт» начал с домашней победы 2:1, но ВХ ответил в Лондоне убедительным реваншем — 3:1.

- У «Вест Хэма» перед полуфиналом Лиги Европы «в живых» остался только один центральный защитник — Крейг Доусон. Курт Зума, Анджело Огбонна и Исса Диоп травмированы. Это огромная проблема для Дэвида Мойеса. Видимо, «Вест Хэм» будет вынужден сыграть с тремя центральными защитниками, как в матче против «Челси» в прошедшее воскресенье.

- «Айнтрахт» тоже несет потери, но не из-за травм, а из-за дисквалификаций: защитник Обите Н`Дика был удален в концовке матча с «Барселоной», а опорник Кристиян Якич в том же матче получил лишнюю желтую карточку. Таким образом, снижен оборонительный потенциал обеих команд. Повод найти счастье в атаке?

Ориентировочный состав «Вест Хэма» (3-4-2-1): Ареоля — Джонсон, Доусон, Крессуэлл — Цоуфал, Соучек, Райс, Масуаку — Лансини, Боуэн — Антонио.

Ориентировочный состав «Айнтрахта» (3-4-2-1): Трапп — Тута, Хинтереггер, Хасебе — Кнауфф, Соу, Роде, Костич — Камада, Линдстрем — Борре.

«РБ Лейпциг» (Германия) vs «Рейнджерс» (Шотландия)

- «Рейнджерс» проделал самый долгий путь в плей-офф среди всех полуфиналистов. В то время как «Вест Хэм», «Айнтрахт» и «РБ Лейпциг» выиграли по два противостояния, команда Джованни ван Бронкхорста уже оставила за бортом Лиги Европы дортмундскую «Боруссию» (4:2; 2:2), «Црвену Звезду» (3:0; 1:2) и «Брагу» (0:1; 3:1). Отдавая должное сопернику, Доменико Тедеско подчеркнул, что «Рейнджерс» способен победить любого.

- «РБ Лейпциг» — единственный претендент на победу в Лиге Европы, начинавший еврокубковый сезон в Лиге чемпионов. Осенью «Лейпциг» занял третье место в группе с «Манчестер Сити», ПСЖ и «Брюгге». Все остальные семь клубов, спустившиеся в ЛЕ из ЛЧ , уже вылетели: «Барселона», «Боруссия Д», «Севилья», «Аталанта», «Зенит», «Порту» и «Шериф».

- В плей-офф Лиги Европы «РБ Лейпциг» разобрался с «Реалом Сосьедад» (2:2; 3:1) и «Аталантой» (1:1; 2:0). Против «Спартака» в 1/8 финала играть не пришлось из-за отстранения российского клуба. Интересно, что команда Доменико Тедеско действует по той же схеме, что и другой представитель Бундеслиги в плей-офф Лиги Европы: ничьи дома, победы на выезде, как и у «Айнтрахта».

- Сразу три важных футболиста «РБ Лейпциг» пропустят первый полуфинал из-за перебора желтых карточек: Вилли Орбан, Мохамед Симакан и Кевин Кампль.

- Если у «Лейпцига» выбило оборонительных игроков, то травмы серьезно подточили атакующий потенциал «Рейнджерс»: Альфредо Морелос и Кемар Руф, два лучших форварда команды, будут смотреть игру по телевизору.

- Любопытно, что в трех из четырех клубов, которые сыграют в полуфиналах Лиги Европы, есть «спартаковский след»: бывший тренер Доменико Тедеско в «РБ Лейпциг», Алекс Крал по-прежнему связан с «красно-белыми» контрактом и полирует скамейку «Вест Хэма» на правах аренды (рядом с чехом сидит бывший «армеец» Никола Влашич), а за «Рейнджерс» в отсутствие ведущих игроков атаки наверняка сыграет Фэшн Сакала. Замбийский форвард провел в Москве полтора года, и хотя шанса в первой команде «Спартака» так и не получил, забил 10 голов за «двойку» в ФНЛ .

Ориентировочный состав «РБ Лейпциг» (3-4-1-2): Гулачи — Мукиеле, Клостерманн, Гвардиол — Хенрикс, Лаймер, Адамс, Анхелиньо — Ольмо — Нкунку, Андре Силва.

Ориентировочный состав «Рейнджерс» (4-3-3): МакГрегор — Тавернье, Голдсон, Балогун, Басси — Камара, Лундстрем, Джек — Кент, Арибо, Сакала.