У «Ливерпуля» лёгкая сетка в плей-офф ЛЧ, но «Вильярреал» уже доказал, что его опасно недооценивать 

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27 апреля 2022, 14:55

«Желтая субмарина» на родине «Битлз».

Интересно знать о «Ливерпуле»:

1. «Ливерпуль» — баловень плей-офф Лиги чемпионов. «Красные» могут добраться до финала, расправившись с такой цепочкой соперников: «Интер», «Бенфика», «Вильярреал». «Интер» впервые за десять лет сыграл в плей-офф ЛЧ , причем в трех предыдущих розыгрышах итальянцы не могли преодолеть групповой этап. «Бенфику» не ждали даже в четвертьфинале, а уж до полуфинала «орлы» в последний раз долетали больше 30 лет назад. «Вильярреал» — седьмая команда Испании по итогам прошлого розыгрыша Примеры и за пять туров до окончания нынешнего чемпионата. У «Ливерпуля» титулов в Кубке/Лиге чемпионов (6) в два раза больше, чем у «Вильярреала» участий в плей-офф турнира (3).

2. «Ливерпуль» при Юргене Клоппе в каждом из четырех предыдущих сезонов показывал разный результат в Лиге чемпионов: были вылеты в 1/8 финала и четвертьфинале, поражение и победа в финале. Чего пока не было, так это поражения в полуфинале. Эту стадию проходили дважды — в сезонах 2017/18 и 2018/19. В первом случае разобрались с «Ромой» (5:2; 2:4), а через год был чудесный камбэк в дуэли с «Барселоной» (0:3; 4:0).

3. Еще одно правило, которое на сегодняшний день не имеет исключений: «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа в плей-офф Лиги чемпионов обыгрывают только мадридские команды. Дважды это делал «Реал» (в финале и четвертьфинале), один раз «Атлетико» (в 1/8 финала).

4. Беспроигрышная серия «Ливерпуля» во всех турнирах накануне встречи с «Вильярреалом» насчитывает 10 встреч. В последний раз «красные» проигрывали 8-го марта «Интеру» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ на «Энфилде» со счетом 0:1, однако такой счет полностью устроил команду Юргена Клоппа, ведь в Милане была добыта победа 2:0.

5. «Ливерпуль» сохраняет возможность собрать «квадрупл» в этом сезоне, то есть одержать победы во всех четырех турнирах, в которых команда принимает участие. Кубок Английской Лиги уже завоеван, в АПЛ продолжается борьба за титул с «Манчестер Сити», в финале Кубка Англии «Ливерпуль» сыграет с «Челси».

Интересно знать о «Вильярреале»:

1. В отличие от «Ливерпуля», который является фаворитом в каждой из трех дуэлей плей-офф ЛЧ , «Вильярреал» в третий раз начнет бой с позиции «андердога». Менее очевидными «андердогами» испанцы были в дуэли с «Ювентусом», почти абсолютными — во встречах с «Баварией» и «Ливерпулем». Впрочем, до полуфинала это дойти не помешало.

2. «Вильярреал» является действующим победителем Лиги Европы. В XXI веке уже был случай, когда победитель второго по значимости турнира УЕФА на следующий сезон выигрывал Лигу чемпионов: «Порту» сделал это в сезонах 2002/03 и 2003/04 под руководством Жозе Моуриньо.

3. «Вильярреал» принимает участие в плей-офф Лиги чемпионов всего лишь в третий раз в истории. В двух предыдущих случаях «желтую субмарину» выбивал лондонский «Арсенал» (полуфинал 2005/04 и четвертьфинал 2008/09). Таким образом, у «Вильярреала» в ЛЧ имеется такой же криптонит, как у «Ливерпуля» в лице мадридских команд. Чье заклятие окажется сильнее?

4. Только две команды в плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов не знают поражений — «Манчестер Сити» и «Вильярреал». Цепочка результатов команды Унаи Эмери в матчах с «Ювентусом» и «Баварией» вызывает уважение — 1:1, 3:0, 1:0, 1:1.

5. Если «Вильярреал» выиграет Лигу чемпионов, то станет первым победителем в истории турнира, который никогда не выигрывал национальный чемпионат своей страны.

«Ливерпуль» и «Арсенал» роднит творчество «Битлз»

«Вильярреал» с «Ливерпулем» уже однажды встречались в полуфинале еврокубка, правда, уровнем ниже, в Лиге Европы. В сезоне 2015/16 (первый сезон Клоппа в «Ливерпуле») «красные» проиграли на выезде 0:1, после чего взяли убедительный реванш на «Энфилде» — 3:0. А в финале той Лиги Европы мерсисайдцев поджидал Унаи Эмери с «Севильей», которая одержала победу 3:1. Вот такое переплетение судеб.

Еще одна интересная и необычная связь между клубами прослеживается через творчество бессмертных «Жуков». Тех, которые «Битлз». Великолепная четверка родом из Ливерпуля, а «Вильярреал» прочно связан с «Битлз» уже больше полувека. Впервые «Yellow Submarine» включили на домашнем матче по ходу сезона 1967/68, с тех пор придуманная в Ливерпуле песня стала гимном «Вильярреала», а вскоре к клубу приклеилось прозвище «Желтая субмарина».

Составы и тактика

- Роберто Фирмино — единственный футболист «Ливерпуля», чье участие в матче против «Вильярреала» под вопросом. Бразильца беспокоит травма лодыжки. Впрочем, Бобби в этом сезоне не является для Клоппа первым выбором в атаку.

- Без внятной ротации не удастся вести борьбу на два фронта, поэтому в составе «Ливерпуля» точно будут изменения по сравнению с воскресным матчем против «Эвертона». Ожидаю, что вместо Матипа, Кейта и Жоты в старте выйдут Конате, Хендерсон и Луис Диас.

Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3): Алиссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Фабиньо, Хендерсон, Тьяго — Салах, Мане, Луис Диас.

- Альберто Морено точно пропустит игру против бывшего клуба, состояние Жерара Морена и Франсиса Коклена будет оценено в последний момент. Лидера атак «Вильярреала» беспокоит подколенное сухожилие, скорее всего, Жерар сможет провести на поле около получаса, поэтому его выход с первых минут маловероятен.

- «Вильярреал» Эмери — это одна из самых успешных реинкарнаций «Атлетико» первых лет работы Диего Симеоне. 4-4-2, порой переходящие в 4-4-1-1 с двумя компактными линиями, которые максимально ограничивают противников в маневрах. И конечно, возведенные в абсолют контратаки. В контроль мяча команда Эмери тоже умеет играть, но это инструмент скорее обороны, нежели атаки.

Ориентировочный состав «Вильярреала» (4-4-2): Рульи — Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян — Пино, Капу, Парехо, Тригерос — Ло Чельсо, Данджума.

Прогноз «Соккер.ру»: Юрген Клопп смешно пошутил насчет тренерского класса Рангника, но не кривит душой, когда заявляет, что Эмери великолепно делает свою работу в «Вильярреале». Возможно, сегодня «Ливерпуль» встретится с самым неудобным противником по ходу этого сезона, и хотя я верю в минимальную победу «красных» сегодня, как и в выход команды Клоппа в финал, «Вильярреал» знатно потреплет им нервы.