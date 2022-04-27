У «Ливерпуля» лёгкая сетка в плей-офф ЛЧ, но «Вильярреал» уже доказал, что его опасно недооценивать 

«Желтая субмарина» на родине «Битлз».
Интересно знать о «Ливерпуле»:
1. «Ливерпуль» — баловень плей-офф Лиги чемпионов. «Красные» могут добраться до финала, расправившись с такой цепочкой соперников: «Интер», «Бенфика», «Вильярреал». «Интер» впервые за десять лет сыграл в плей-офф ЛЧ, причем в трех предыдущих розыгрышах итальянцы не могли преодолеть групповой этап. «Бенфику» не ждали даже в четвертьфинале, а уж до полуфинала «орлы» в последний раз долетали больше 30 лет назад. «Вильярреал» — седьмая команда Испании по итогам прошлого розыгрыша Примеры и за пять туров до окончания нынешнего чемпионата. У «Ливерпуля» титулов в Кубке/Лиге чемпионов (6) в два раза больше, чем у «Вильярреала» участий в плей-офф турнира (3).
2. «Ливерпуль» при Юргене Клоппе в каждом из четырех предыдущих сезонов показывал разный результат в Лиге чемпионов: были вылеты в 1/8 финала и четвертьфинале, поражение и победа в финале. Чего пока не было, так это поражения в полуфинале. Эту стадию проходили дважды — в сезонах 2017/18 и 2018/19. В первом случае разобрались с «Ромой» (5:2; 2:4), а через год был чудесный камбэк в дуэли с «Барселоной» (0:3; 4:0).
3. Еще одно правило, которое на сегодняшний день не имеет исключений: «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа в плей-офф Лиги чемпионов обыгрывают только мадридские команды. Дважды это делал «Реал» (в финале и четвертьфинале), один раз «Атлетико» (в 1/8 финала).
4. Беспроигрышная серия «Ливерпуля» во всех турнирах накануне встречи с «Вильярреалом» насчитывает 10 встреч. В последний раз «красные» проигрывали 8-го марта «Интеру» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ на «Энфилде» со счетом 0:1, однако такой счет полностью устроил команду Юргена Клоппа, ведь в Милане была добыта победа 2:0.
5. «Ливерпуль» сохраняет возможность собрать «квадрупл» в этом сезоне, то есть одержать победы во всех четырех турнирах, в которых команда принимает участие. Кубок Английской Лиги уже завоеван, в АПЛ продолжается борьба за титул с «Манчестер Сити», в финале Кубка Англии «Ливерпуль» сыграет с «Челси».
Интересно знать о «Вильярреале»:
1. В отличие от «Ливерпуля», который является фаворитом в каждой из трех дуэлей плей-офф ЛЧ, «Вильярреал» в третий раз начнет бой с позиции «андердога». Менее очевидными «андердогами» испанцы были в дуэли с «Ювентусом», почти абсолютными — во встречах с «Баварией» и «Ливерпулем». Впрочем, до полуфинала это дойти не помешало.
2. «Вильярреал» является действующим победителем Лиги Европы. В XXI веке уже был случай, когда победитель второго по значимости турнира УЕФА на следующий сезон выигрывал Лигу чемпионов: «Порту» сделал это в сезонах 2002/03 и 2003/04 под руководством Жозе Моуриньо.
3. «Вильярреал» принимает участие в плей-офф Лиги чемпионов всего лишь в третий раз в истории. В двух предыдущих случаях «желтую субмарину» выбивал лондонский «Арсенал» (полуфинал 2005/04 и четвертьфинал 2008/09). Таким образом, у «Вильярреала» в ЛЧ имеется такой же криптонит, как у «Ливерпуля» в лице мадридских команд. Чье заклятие окажется сильнее?
4. Только две команды в плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов не знают поражений — «Манчестер Сити» и «Вильярреал». Цепочка результатов команды Унаи Эмери в матчах с «Ювентусом» и «Баварией» вызывает уважение — 1:1, 3:0, 1:0, 1:1.
5. Если «Вильярреал» выиграет Лигу чемпионов, то станет первым победителем в истории турнира, который никогда не выигрывал национальный чемпионат своей страны.
«Ливерпуль» и «Арсенал» роднит творчество «Битлз»
«Вильярреал» с «Ливерпулем» уже однажды встречались в полуфинале еврокубка, правда, уровнем ниже, в Лиге Европы. В сезоне 2015/16 (первый сезон Клоппа в «Ливерпуле») «красные» проиграли на выезде 0:1, после чего взяли убедительный реванш на «Энфилде» — 3:0. А в финале той Лиги Европы мерсисайдцев поджидал Унаи Эмери с «Севильей», которая одержала победу 3:1. Вот такое переплетение судеб.
Еще одна интересная и необычная связь между клубами прослеживается через творчество бессмертных «Жуков». Тех, которые «Битлз». Великолепная четверка родом из Ливерпуля, а «Вильярреал» прочно связан с «Битлз» уже больше полувека. Впервые «Yellow Submarine» включили на домашнем матче по ходу сезона 1967/68, с тех пор придуманная в Ливерпуле песня стала гимном «Вильярреала», а вскоре к клубу приклеилось прозвище «Желтая субмарина».
Составы и тактика
- Роберто Фирмино — единственный футболист «Ливерпуля», чье участие в матче против «Вильярреала» под вопросом. Бразильца беспокоит травма лодыжки. Впрочем, Бобби в этом сезоне не является для Клоппа первым выбором в атаку.
- Без внятной ротации не удастся вести борьбу на два фронта, поэтому в составе «Ливерпуля» точно будут изменения по сравнению с воскресным матчем против «Эвертона». Ожидаю, что вместо Матипа, Кейта и Жоты в старте выйдут Конате, Хендерсон и Луис Диас.
Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3): Алиссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Фабиньо, Хендерсон, Тьяго — Салах, Мане, Луис Диас.
- Альберто Морено точно пропустит игру против бывшего клуба, состояние Жерара Морена и Франсиса Коклена будет оценено в последний момент. Лидера атак «Вильярреала» беспокоит подколенное сухожилие, скорее всего, Жерар сможет провести на поле около получаса, поэтому его выход с первых минут маловероятен.
- «Вильярреал» Эмери — это одна из самых успешных реинкарнаций «Атлетико» первых лет работы Диего Симеоне. 4-4-2, порой переходящие в 4-4-1-1 с двумя компактными линиями, которые максимально ограничивают противников в маневрах. И конечно, возведенные в абсолют контратаки. В контроль мяча команда Эмери тоже умеет играть, но это инструмент скорее обороны, нежели атаки.
Ориентировочный состав «Вильярреала» (4-4-2): Рульи — Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян — Пино, Капу, Парехо, Тригерос — Ло Чельсо, Данджума.
Прогноз «Соккер.ру»: Юрген Клопп смешно пошутил насчет тренерского класса Рангника, но не кривит душой, когда заявляет, что Эмери великолепно делает свою работу в «Вильярреале». Возможно, сегодня «Ливерпуль» встретится с самым неудобным противником по ходу этого сезона, и хотя я верю в минимальную победу «красных» сегодня, как и в выход команды Клоппа в финал, «Вильярреал» знатно потреплет им нервы.
Наквжи ставочников
Наквжи ставочников
Конечно Ливерпуль фаворит и предположу, что они будут в финале, но вот соперник у них ещё тот буде, не чета, что в сетке плей-офф.
Я лично склоняюсь к финалу МС-Ливерпуль, это будет продолжения этого сезона, где две самые сильные команды в Англии, а возможно и мира будут опять выяснять кто лучше. Особенно интересна битва Пепа и Клоппа, это уже современная классика. Кто же из них будет лучшим по итогам сезона.
Но и нельзя скидывать со счетов Реал. Бензема и Ко. тоже себе "подарок".
Так, что шансы Ливера не больше чем у МС и Реала, но больше чем у Вильерреала.
Конечно Ливерпуль фаворит и предположу, что они будут в финале, но вот соперник у них ещё тот буде, не чета, что в сетке плей-офф.
Я лично склоняюсь к финалу МС-Ливерпуль, это будет продолжения этого сезона, где две самые сильные команды в Англии, а возможно и мира будут опять выяснять кто лучше. Особенно интересна битва Пепа и Клоппа, это уже современная классика. Кто же из них будет лучшим по итогам сезона.
Но и нельзя скидывать со счетов Реал. Бензема и Ко. тоже себе "подарок".
Так, что шансы Ливера не больше чем у МС и Реала, но больше чем у Вильерреала.
Я с большим уважением отношусь к «Вильярреал» и к Унаи Эмери, но «Ливерпуль» им не по зубам. Это их потолок на сегодня.
Если посмотреть на соперников по плей-офф «Вильярреала», то можно увидеть, что им противостояли схожие по стилю команды, правда у «Баварии» исполнители по серьёзнее. С такими командами можно обороняться и в нужный момент наносить разящие контратаки. Ну, а если сравнивать «Вильярреал» и «Ювентус», то разница в классе не такая уж и большая.
«Ливерпуль» по стилю совсем другая команда, думаю испанцы будут себя неудобно чувствовать в такой игре. Да они будут стоять до последнего, но ливерпульцы их просто задавят.
Если сравнивать сетки, то конечно у «Ливерпуля» сетка мечты, но надо отдать им должное, они недооценивают соперников, а наоборот относятся к соперникам серьёзно. А это уже видна работа Клоппа.
Думаю, что в данном противостоянии голов тоже будет много, но это всё зависит, когда забьют англичане, испанца если откроются будет веселуха, но для них в итоге всё закончится печально.
Я с большим уважением отношусь к «Вильярреал» и к Унаи Эмери, но «Ливерпуль» им не по зубам. Это их потолок на сегодня.
Если посмотреть на соперников по плей-офф «Вильярреала», то можно увидеть, что им противостояли схожие по стилю команды, правда у «Баварии» исполнители по серьёзнее. С такими командами можно обороняться и в нужный момент наносить разящие контратаки. Ну, а если сравнивать «Вильярреал» и «Ювентус», то разница в классе не такая уж и большая.
«Ливерпуль» по стилю совсем другая команда, думаю испанцы будут себя неудобно чувствовать в такой игре. Да они будут стоять до последнего, но ливерпульцы их просто задавят.
Если сравнивать сетки, то конечно у «Ливерпуля» сетка мечты, но надо отдать им должное, они недооценивают соперников, а наоборот относятся к соперникам серьёзно. А это уже видна работа Клоппа.
Думаю, что в данном противостоянии голов тоже будет много, но это всё зависит, когда забьют англичане, испанца если откроются будет веселуха, но для них в итоге всё закончится печально.
Вильярреал - самый большой сюрприз сезона в ЛЧ, но шансов на продолжение сказки немного.
Вильярреал дошел до полуфинала ЛЧ во второй раз в своей истории. И на сегодняшний день "подлодка" заставляет считаться с собой даже грандов европейского футбола, а творец этой репутации - уникальный Унаи Эмери, тренер, который выиграл уже четыре трофея ЛЕ с двумя разными клубами (и один из них, с Севильей в 2016 году, как раз у Ливерпуля Юргена Клоппа).
Вильярреал впервые в плей-офф сыграет первый матч в гостях, и этот факт может серьезно сказаться на перспективах испанцев в двухматчевом противостоянии. Для Ливера крайне важно не повторить ошибок Баварии и Юве, а также помнить о том, что на своем поле в этой ЛЧ Вильярреал может уничтожить абсолютно любого соперника.
Думаю, что Юрген Клопп готов к тому, что его команде скорее всего придется взламывать крепкую и слаженную оборону. Даже если не все у хозяев будет получаться, их тренер не раз доказывал, что умеет реагировать на проблемы в игре. Вильярреалу будет неимоверно сложно сделать так, чтобы его сказка продолжалась, но хотя бы минимальную интригу на ответный матч коллектив Эмери способен сохранить, несмотря на то, что Ливерпуль наверняка не будет останавливаться при любом счете - это просто не в стиле "мерсисайдцев". Но больше двух хозяева могут и не забить дисциплинированной обороне Вильярреала.
Вильярреал - самый большой сюрприз сезона в ЛЧ, но шансов на продолжение сказки немного.
Вильярреал дошел до полуфинала ЛЧ во второй раз в своей истории. И на сегодняшний день "подлодка" заставляет считаться с собой даже грандов европейского футбола, а творец этой репутации - уникальный Унаи Эмери, тренер, который выиграл уже четыре трофея ЛЕ с двумя разными клубами (и один из них, с Севильей в 2016 году, как раз у Ливерпуля Юргена Клоппа).
Вильярреал впервые в плей-офф сыграет первый матч в гостях, и этот факт может серьезно сказаться на перспективах испанцев в двухматчевом противостоянии. Для Ливера крайне важно не повторить ошибок Баварии и Юве, а также помнить о том, что на своем поле в этой ЛЧ Вильярреал может уничтожить абсолютно любого соперника.
Думаю, что Юрген Клопп готов к тому, что его команде скорее всего придется взламывать крепкую и слаженную оборону. Даже если не все у хозяев будет получаться, их тренер не раз доказывал, что умеет реагировать на проблемы в игре. Вильярреалу будет неимоверно сложно сделать так, чтобы его сказка продолжалась, но хотя бы минимальную интригу на ответный матч коллектив Эмери способен сохранить, несмотря на то, что Ливерпуль наверняка не будет останавливаться при любом счете - это просто не в стиле "мерсисайдцев". Но больше двух хозяева могут и не забить дисциплинированной обороне Вильярреала.