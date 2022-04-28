«Ливерпуль» и «Ман Сити» приблизили английский финал, но испанцы знают толк в домашних камбэках

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вчера, 12:07

У «Реала» и «Вильярреала» есть козыри.

Первые полуфиналы остались за англичанами, но им не удалось выиграть нокаутами

В первую неделю полуфиналов Лиги чемпионов обошлось без сенсаций: считающиеся фаворитами и игравшие первые матчи дома «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» начали с побед над «Реалом» и «Вильярреалом» соответственно. Однако сокрушительных результатов не получилось, и мы можем отметить характерную закономерность: победители выражают неудовлетворенность конечным счетом, а проигравшие не паникуют и собираются побороться за выход в финал дома.

О реванше говорит даже тренер, чья команда нанесла один удар в сторону ворот соперника. Унаи Эмери понимает, что не так уж плохо проиграть 0:2 в гостевом матче, где «Ливерпуль» доминирует, в три раза больше владеет мячом и громит твою команду 19:1 по ударам. Очевидно, что для «Вильярреала» это далеко не самый ужасный результат на «Энфилде», как минимум, он оставляет команде из Испании надежду перед домашней встречей. В свою очередь, «Ливерпуль» мог снять все вопросы победой 4:0 или 5:0, но не сделал этого.

«Манчестер Сити» оставил в живых еще более опасного зверя — мадридский «Реал». Трижды по ходу матча «горожане» вели в два мяча, могли доводить счет до крупного, но вместо этого пропускали ответные мячи. В итоге, у команды Гвардиолы всего лишь один мяч преимущества перед игрой на «Сантьяго Бернабеу». И снова в оценках видим неудовлетворенность победителей и уверенность проигравших. За спокойствием мадридцев при желании можно даже рассмотреть спрятанные плотоядные улыбки.

«Сити» и «Ливерпуль» не добились абсолютного перевеса. Ответные матчи могут всё перевернуть

Давайте откровенно. «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» на сегодняшний день являются сильнейшими командами Европы и мира. «В вакууме» они сейчас гораздо сильнее «Реала» и «Вильярреала». То есть если заставить полуфиналистов Лиги чемпионов сыграть друг против друга 10 матчей на нейтральном поле с периодичностью раз в неделю, то представители АПЛ выиграют по 7-8 встреч.

К счастью, мы не в вакууме, а местами и обстоятельства уже не вполне обычные. Тот же «Сити» выиграл, но дал почувствовать команде-бойцу прилив адреналина от обмена ударами. «Реал» любит побеждать в таких схватках на опыте, характере и непоколебимой вере в себя, даже если номинальный командный класс соперника выше. «Мадриду» нужен один удар, чтобы сравнять общий счет, а там и волшебство «Сантьяго Бернабеу» включится.

Есть предположение, что как минимум одна английская команда поплатится за то, что не добила соперника с королевской составляющей в названии на своем поле. Конечно, преимущество «Сити» и «Ливерпуля» в домашних матчах выглядело внушительным и даже подавляющим, однако не спешите переносить увиденное на ответные встречи в Испании, ведь поменяется сразу несколько обстоятельств.

У Анчелотти и Эмери команды-хамелеоны. «Реал» и «Вильярреал» сменят амплуа

Причины частичной неудовлетворенности победителей и спокойствия проигравших в том, что изнутри команд матчи оцениваются не только по результату, но и по соответствию поставленным задачам. Понятно, что задачу проиграть никто не ставил, но Анчелотти и Эмери наверняка допускали такую возможность в гостевых встречах с учетом стратегий двухматчевых противостояний и планов на конкретные матчи.

Тренеры испанских клубов понимают, что их командам тяжело в открытую тягаться с некоторыми соперниками, поэтому прибегают к хитростям, делают ставку на отрезки и эпизоды, стремясь победить, а не казаться победителями на протяжении всей дуэли. Скажем, ПСЖ на протяжении двух с половиной часов казался победителем противостояния с «Реалом», а потом пришел Бензема и дал пинка.

Любопытно, что у каждого испанского клуба в плей-офф этой Лиги чемпионов был гостевой матч, в котором забывали о чужих воротах. «Реал» в Париже нанес три удара в сторону ворот Доннаруммы и ни разу не попал в створ. «Атлетико» на выезде против «Манчестер Сити» вообще не угрожал спокойствию Эдерсона — 0:15 по ударам. Теперь «Вильярреал» пожаловал в клуб с одним неточным ударом на «Энфилде».

А теперь вспомните, что «Реал» прошел ПСЖ после столь невзрачного гостевого матча, а «Атлетико» в Мадриде играл лучше «Ман Сити», был близок к голу, который перевел бы противостояние в дополнительное время, и позволил «горожанам» лишь однажды пробить в створ ворот Облака. Перемены в игре «Реала» и «Вильярреала» по сравнению с матчами в Англии неизбежны. Главным образом их спровоцирует необходимость отыгрываться, но это не единственный фактор.

Борьба «Сити» и «Ливерпуля» за титул в АПЛ может подкосить их в Лиге чемпионов

Преимущество «Реала» и «Вильярреала» заключается в том, что они умеют подстраиваться и готовы сыграть в нужный футбол в зависимости от обстоятельств. На английских стадионах Анчелотти и Эмери решили выждать, но к домашним матчам будет другой подход. Понятно, что у «Вильярреала» шансов меньше, ведь и гандикап в два мяча нужно отыгрывать, и превосходство «Ливерпуля» в «голом классе» значительно выше. «Реал» ближе к «Сити» по возможностям, да и по счету, но есть и общий великий уравнитель, который выступает на стороне испанцев.

В то время как «Реал» и «Вильярреал» имеют возможность готовить свои лучшие силы к ответным полуфиналам в недельном цикле, у «Сити» и «Ливерпуля» такой роскоши нет из-за заочной борьбы за победу в Премьер-Лиге. Конечно, Гвардиола и Клопп внесут какие-то изменения в составы в гостевых матчах против «Лидса» и «Ньюкасла», но они не могут позволить себе масштабную ротацию, ведь каждая осечка может оказаться роковой. Напряженная борьба на два фронта имеет еще один побочный эффект: истончается и не успевает пополняться запас эмоций, а это конечный ресурс.

А теперь посмотрите на испанцев. «Реал» без двух минут чемпион и может себе позволить не задействовать основных игроков в матче с «Эспаньолом». Уже наверняка известно, что не сыграют Модрич и Бензема, наверняка многие другие тоже получат отдых. «Вильярреал» в Примере идет седьмым, в приоритете Лига чемпионов. Между двумя матчами с «Баварией» в четвертьфинале Эмери выпустил в чемпионате полностью второй состав, нет сомнений, что в игре с «Алавесом» он поступит так же. Итого, у испанцев будет преимущество свежести и своего поля, а еще они могут удивить «Сити» и «Ливерпуль». По-прежнему считаете, что все идет к английскому финалу?