«Моё самое большое достижение — верность клубу, который дал мне жизнь». Нобл мечтает завершить карьеру с трофеем

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вчера, 19:16

Верный Марк.

На финише Лиги Европы, особенно после вылета всех записных фаворитов, каждый волен выбрать, кого поддерживать. Сомневаюсь, что среди читателей «Соккер.ру» найдется много преданных болельщиков «РБ Лейпциг», «Айнтрахта», «Вест Хэма» и «Рейнджерс», поэтому опираться придется на сиюминутные симпатии и антипатии. Кто-то за «РБ Лейпциг» и Тедеско, потому что он работал в «Спартаке», а кто-то против, потому что Доменико поддержал исключение «Спартака» из Лиги Европы. «Айнтрахт» наверняка обрел новых сторонников после победы над «Барселоной», да и дерзкие шотландцы во все времена найдут поддержку в диких сердцах. Есть немало причин пожелать удачи «Вест Хэму», имя одной из них — Марк Нобл.

Последний контракт верного Марка

Прошлой весной Марк Нобл уже собирался вешать бутсы на гвоздь, но согласился подписать годичный контракт с «Вест Хэмом» на фоне успехов клуба. При этом твердо решил, что ближайший год точно станет для него последним в футболе. 18-й и последний сезон Нобла в футболке «Вест Хэма» подходит к концу. 8 мая Марк отметит свой 35-й день рождения, лучшим подарком на который стал бы первый трофей в завершающейся карьере — победа в Лиге Европы. Конечно, для начала нужно пройти «Айнтрахт» в полуфинале, и нет никаких гарантий, что к дню рождения капитана «Вест Хэм» продолжит претендовать на победу в Лиге Европы, но парням помоложе, от игры которых зависят результаты команды, стоит постараться, чтобы уход легенды клуба из футбола получился особенным.

Среди всех футболистов из «Большой пятерки» европейских лиг у Нобла самый большой стаж выступлений за один клуб. Он пришел в академию «Вест Хэма» 13-летним пацаном в 2000 году и с тех пор стал неотъемлемой частью клуба, а сегодня Марк является главным символом «Вест Хэма» в XXI веке. 18 сезонов, 546 матчей, он вылетал в Чемпионшип «молотобойцем» и возвращался в Премьер-Лигу в той же приросшей к телу футболке со скрещенными молотками. Он не раз бился с «Вест Хэмом» за выживание в АПЛ и даже забивал «гол спасения», выходил на поле с травмами и грыжей, играл через боль, потому что был нужен команде. Однажды язвительные журналисты хотели выпытать у Марка, как ему живется без трофеев и даже без надежд на них, но в ответ получили фразу, которая только для непосвященных прозвучит пафосно:

Мое самое большое достижение — верность клубу, который дал мне жизнь. Вы спрашиваете, мечтаю ли я о трофеях? Конечно, я очень хочу поднять над головой кубок. Только это должен быть кубок, выигранный с «Вест Хэмом». Другие награды меня абсолютно не интересуют.

«Просто наслаждайся этим»

В первый день предсезонной подготовки прошлым летом Марк Нобл получил от своей жены Карли сообщение, содержащемуся в котором совету с тех пор старается следовать неукоснительно:

Что бы ни случилось, Марк, просто будь частью этого и получай удовольствие.

Откровенно говоря, соблюдать напутствие Карли не слишком сложно, ведь на финише карьеры Нобл внезапно оказался частью самой сильной команды, за которую ему доводилось играть. Дэвид Мойес чудесным образом превратил аутсайдеров Премьер-Лиги в банду, которая стала шестой в прошлом сезоне, претендовала на попадание в топ-4 по ходу нынешней кампании, в отдельно взятых матчах разных турниров побеждала «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», а еще добралась до полуфинала Лиги Европы. За 18 лет у Нобла и «Вест Хэма» были взлеты и падения, и сейчас «молотобойцы» находятся на такой высоте, что у Марка дух захватывает.

Сезон предзакатных надежд

Сам он игроком стартового состава в этом сезоне не является, в центре поля заправляют фактурный чех Томаш Соучек и молодой капитан Деклан Райс, при этом Нобл котируется выше Алекса Крала, что является нелестной оценкой уровня чешского полузащитника, который два года играл в РПЛ за «Спартак». Был и драматичный момент с участием Марка в этом сезоне: в сентябрьском матче против «Ман Юнайтед» Мойес выпустил капитана в самой концовке матча под пенальти, но редко промахивающийся с «точки» Нобл проиграл дуэль Де Хеа и не спас «Вест Хэм» от поражения.

Зато Лига Европы до сих пор приносила Марку только радости. Капитан принял участие в девяти матчах, забил в ворота «Рапида» с пенальти на групповой стадии, а в победных встречах плей-офф против «Севильи» и «Лиона» проводил на поле последние минуты и было заметно, как искреннее наслаждался этим временем в игре и чувством триумфа после финального свистка. После победы над «Лионом» Марк не смог сдержать слез счастья, но вскоре взял себя в руки и навел порядок в раздевалке — есть у капитана «Вест Хэма» такая давняя традиция, никогда не оставляет после себя грязь и беспорядок.

У многих партнеров Нобла, которые сейчас пишут историю «Вест Хэма», вся карьера впереди, но для Марка победа в Лиге Европы станет праздником, о котором он мечтал всю свою сознательную жизнь. Еще один пример трепетного отношения к своим мечтам — отказ от вызова в сборную Ирландии, куда Марка позвали в 30 лет (его дедушка и бабушка родом из этой страны). Нобл поблагодарил, но сказал, что с детства мечтал о сборной Англии, играл за юношеские команды и молодежку «Трех Львов», пел гимн своей страны и не собирается играть за другую:

Я бы не смог выступать за Ирландию. Моей мечтой это никогда не было, но такая мечта точно есть у какого-то ирландского парня. Немыслимо, чтобы он лишился ее из-за меня.

Верный не только клубу, но и своему слову

Перед матчем с «Айнтрахтом» в полуфинале Лиги Европы Нобл пришел на пресс-конференцию и был подвергнут допросу с пристрастием, вновь пришлось отвечать на каверзные вопросы. Марка спросили, не соблазнится ли он продлить карьеру еще на год, если «Вест Хэм» выиграет Лигу Европы и получит путевку в Лигу чемпионов. Здесь капитан был категоричен:

Этот вопрос мне задавали уже так много раз так много людей. Если мы выиграем Лигу Европы и поднимем над головой трофей, для меня это будет идеальное завершение карьеры. Совру, если скажу, что не мечтаю о трофее. Заставит ли это меня остаться? Нет, вот мой искренний ответ. Но я всегда буду рядом с «Вест Хэмом» и буду счастлив болеть за родную команду в Лиге чемпионов со своего стула.

А еще Нобл раскрыл секрет успехов «Вест Хэма»: Дэвид Мойес в правильных пропорциях смешал талант, упорный труд и честность. В этой команде нет эгоизма, каждый готов пахать ради общего блага, ради друг друга и ради общих воспоминаний. Вне всяких сомнений, возможность устроить Марку Ноблу особенные проводы из футбола является дополнительным стимулом для каждого футболиста «Вест Хэма». У них может получиться или нет, но они точно отдадут всех себя ради победы в Лиге Европы.