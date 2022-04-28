Идеален для усиления. Пау Торреса отметил даже Радимов, топы Англии и Испании уже наготове

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вчера, 09:30

Вышел на пик.

Проход «Вильярреала» в полуфинал Лиги чемпионов удивил многих. Слаженность команды, действующей как единый организм на пути к цели — один из главных факторов успеха. Защитная линия «субмарины» показала высочайший уровень, а ее главный созидатель Пау Торрес достоин отдельного внимания.

Для атакующего стиля, который ставит команде Унаи Эмери, первостепенен защитник с хорошим пасом и видением поля при владении мячом. И эти качества как раз и являются ключевыми в арсенале Пау, особенно когда в паре с думающим центрбеком работает такой опытный подстраховщик как Рауль Альбиоль, снимая с Торреса львиную долю черновой работы защитника и направляя весь потенциал в развитие атак. Конечно, можно отметить и проблемы Пау с отбором и нередкие ошибки при игре один в один, но стиль игры «Вильярреала» максимально нивелирует и смягчает подобные проблемы.

Торрес — лидер Примеры по количеству выполненных средних и длинных передач в текущем сезоне. И второй по продвигающим пасам. Игра на втором этаже, в защите, а также в атаке — всё на высоком уровне, Пау отлично блокирует удары и передачи в штрафной и в ее окрестностях. А мастерский дриблинг лишь прибавляет восхищения, техничности игрока позавидуют и многие атакующие футболисты.

Неудивительно, что интерес к выходящему на пик 25-летнему центрбеку проявляют внимание большие клубы. Контракт игрока с «Вильярреалом» рассчитан до лета 2024 года, в котором также прописана сумма отступных в размере 60 млн евро, активировать опцию можно до конца предстоящего летнего трансферного окна.

Топы АПЛ

По самой свежей информации, заинтересованность в подписании Торреса проявили «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» . Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что «Челси» уже отправлял скаутов для просмотра игры Пау.

В МЮ с приходом Эрика тен Хага могут пересмотреть значение Харри Магуайра, а уход Антонио Рюдигера из «Челси» явно наталкивает на летнее приобретение. Почему в списке претендентов значится «Ман Сити», имеющий Диаша, Ляпорта, Аке и Стоунза, не очень понятно. Возможно, Пау рассматривают как замену ушедшему в «Барсу» Эрику Гарсии, с которым они максимально идентичны по стилю и набору навыков.

Также в начале осени прошлого года Торрес подтвердил информацию, что отказал «Тоттенхэму», отметив, что принятие решения не заняло у него много времени. Преданность Пау «Вильярреалу», воспитанником которого он является, пока не дрогнула.

Топы Испании

В родном чемпионате интерес к Торресу, по слухам, выражали «Реал», «Барселона» и «Севилья», которые по-прежнему находятся в поисках центрбека.

Менять «Вильярреал» на «Севилью» Пау вряд ли захочет. Каталонцев, берегущих деньги, может смутить сумма отступных, а к мадридцам отправляют Антонио Рюдигера. Поэтому каждый из испанских вариантов видится сомнительным.

Преданность игрока и хвалебные отзывы

Вытянуть Торреса из «Вильярреала» будет трудно, по некоторым заявлениям можно понять, что игрок настроен остаться. Чаще всего такие заявления обыденны и ожидаемы, но не в случае Пау.

Я играю в клубе из родного города, а это дано немногим. Остаюсь там, где счастлив. У меня с детства была футболка «Вильярреала». Помню времена, когда клуб только закрепился в Примере, а команда постоянно отправляла кого-то в сборную Испании – Маркоса Сенну, Бруно Сориано, Санти Касорлу. У меня есть фотографии с Капдевилой и Форланом.

Тот факт, что Пау родился и вырос в Вильярреале и вся его семья живет в этом городе, не может быть не замечен. Дядя Торреса играл за «желтую субмарину» в 1980-х, а старший брат занимался в академии.

Стать легендой родного клуба, особенно из городка с населением в 50 тысяч человек, будет редким и, конечно, уважаемым явлением. Однако парню с такими амбициями грех не попробовать себя в топ-клубе. Уже в 2020 году игру Пау выделил наставник сборной Испании Луис Энрике, который и начал привлекать игрока к играм первой национальной команды.

Одна из главнейших задач – вернуть мяч быстрее. И моим тренерским идеалом является игра только на половине соперника весь матч. На данный момент мне очень нравится то, что делает Пау Торрес. Он ещё способен улучшиться во всех аспектах, однако уже сейчас его работа выглядит потрясающей. Он имеет прекрасное тактическое чутье и отлично прессингует. Он высокий, прекрасный футболист, мне все в нем нравится.

А в феврале этого года комментарий о Торресе появился, неожиданно, от экс-капитана «Зенита» Владислава Радимова, ныне тренирующего вторую команду питерцев. Российский специалист посетил матч «Вильярреала» с «Бетисом» (2:0).