Английский финал в Лиге чемпионов, немецкий — в Лиге Европы. Но это не точно

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вчера, 12:01

Кто сойдётся в решающих схватках еврокубков?

Между первыми полуфинальными матчами еврокубков и ответными всего неделя. Уже в следующую пятницу будем знать наверняка, кто сыграет в финалах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги Конференций. Но пока не наступила категоричная ясность, насладимся прекрасной неопределенностью и попытаемся предположить, какие команды сразятся в эндшпиле каждого из турниров.

Лига чемпионов (финал на «Стад де Франс» в Париже, 28 мая)

Возможные финалы: «Ливерпуль» — «Манчестер Сити», «Ливерпуль» — «Реал», «Вильярреал» — «Манчестер Сити», «Вильярреал» — «Реал».

Испанцы и англичане совместными усилиями выиграли 9 из 11 последних розыгрышей Лиги чемпионов, только «Бавария» дважды вклинивалась. Впрочем, теперь уже наверняка будет 10 побед на двоих в 12 последних сезонах, ведь среди соискателей только представители АПЛ и Примеры. Кстати, испанцы на этом отрезке выигрывают у англичан по трофеям с крупным счетом 6:3, хотя в последнее время наметился камбэк, ведь последняя победа команды из Испании датирована 2018 годом («Реал»), а после этого «Ливерпуль» и «Челси» принесли очки Англии.

Первые полуфиналы принесли победы «Манчестер Сити» и «Ливерпулю» и приблизили английский финал, хотя мы уже аргументированно объясняли, почему рано списывать со счетов «Реал» и даже «Вильярреал». Тем не менее вероятность двойного испанского камбэка крайне невысока, поэтому испанский финал исключаем первым. Следующей безжалостно отрезанной сущностью становится участие «Вильярреала» в финальном матче: все-таки отыграть 0:2 у «Ливерпуля», пусть и на своем поле, задача запредельного уровня сложности.

«Реал», «Ман Сити» и «Ливерпуль» должны сообразить на троих, а мы получим либо третий английский финал за четыре последних розыгрыша, либо повторение финала 2018 года, в котором играли «Реал» и «Ливерпуль». Соперничество команд Клоппа и Гвардиолы — самое большое в европейском футболе на сегодняшний день, вот только мононациональным финалам Лиги чемпионов не хватает шарма, создается ощущение, что это местечковые разборки, поэтому лучшая афиша для решающего матча ЛЧ — «Реал» против «Ливерпуля», хотя «горожане» с этим не согласятся, да и английская схватка все-таки чуть более вероятна.

Прогноз «Соккер.ру»: «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».

Лига Европы (финал на «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, 18 мая)

Возможные финалы: «Айнтрахт» — «РБ Лейпциг», «Вест Хэм» — «РБ Лейпциг», «Айнтрахт» — «Рейнджерс», «Вест Хэм» — «Рейнджерс».

В Лиге Европы англо-испанское доминирование еще мощнее, чем в Лиге чемпионов: в 10 последних розыгрышах побеждали исключительно команды из двух этих стран (счет 7:3 в пользу Испании). Серия может продлиться, если трофей завоюет «Вест Хэм», но команда Дэвида Мойеса поставила себя в затруднительное положение, проиграв дома «Айнтрахту». В другой паре немецкий клуб тоже оказался сильнее британского: «РБ Лейпциг» Тедеско вырвал победу у «Рейнджерс» в концовке домашней встречи.

Вообще, ситуация в Лиге Европы очень похожа на ситуацию в Лиге чемпионов, словно за основу взята одна и та же модель сообщества полуфиналистов. «Рейнджерс» в роли «Вильярреала», две прекрасных сказки, которые близки к завершению. Немецкие клубы в ЛЕ годно косплеят английские из ЛЧ — тоже начали с побед в полуфинальных матчах. Ну а «Вест Хэму» наверняка польстит сравнение с «Реалом», тем более команда Дэвида Мойеса, как и рекордсмены по количеству завоеванных Кубков чемпионов, никогда не сдаются до финального свистка.

Все вытекающие из этого расклады тоже сходятся: «Рейнджерс» в финале не ждем, тем более «РБ Лейпциг» в плей-офф Лиги Европы на выезде играет даже лучше, чем дома. «Айнтрахт» — фаворит после победы в Лондоне, но «Вест Хэм» будет драться за свою мечту, за мечту своих болельщиков, за мечту своего капитана Марка Нобла. Опять же, наиболее вероятный сценарий ведет нас к мононациональному финалу, хотя больше всего хотелось бы увидеть схватку «Вест Хэма» и «РБ Лейпциг».

Прогноз «Соккер.ру»: «РБ Лейпциг» — «Айнтрахт Ф».

Лига Конференций (финал на «Арене Комбетаре» в Тиране, 25 мая)

Возможные финалы: «Рома» — «Фейеноорд», «Рома» — «Марсель», «Лестер» — «Фейеноорд», «Лестер» — «Марсель».

Интересно, что победителя Лиги Европы узнаем раньше, чем победителя Лиги Конференций, УЕФА не стал расставлять финалы турниров «по старшинству». Впрочем, афиша финального матча новоиспеченного еврокубка точно будет яркой, ведь тут три команды из топ-чемпионатов и симпатичный «Фейеноорд». Забегая вперед, скажу, что ставлю на триумф Жозе Моуриньо. Искушен человек в таких делах, португалец может собрать коллекцию из трех еврокубков, ведь победы в Лиге чемпионов и Лиге Европы у него уже имеются. А еще будет любопытно, если турнир выиграет команда, проигравшая по ходу дела 1:6.

«Рома» не смогла удержать минимальное преимущество в матче с «Лестером», но впереди домашний матч, значит, ничья не такой уж плохой результат. Брендан Роджерс еще недавно даже не знал, что такое Лига Конференций, а теперь претендует на победу в турнире. Ничего не ясно и во втором полуфинале, где «Фейеноорд» выиграл 3:2. Не самое внушительное преимущество перед выездом в Марсель, где будет громко и страшно. Встреча Моуриньо и Сампаоли в финале — гарантия шоу, так что в Лиге Конференций ставим на хозяев ответных полуфиналов.

Прогноз «Соккер.ру»: «Рома» — «Марсель».