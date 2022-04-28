«Интер» упустил шанс вернуться на первое место. «Милан» может выиграть Серию A впервые за 11 лет

Итальянские страсти.
«Интер» уступил инициативу в чемпионской гонке «Милану»
В Серии A интереснейшая схватка за Скудетто между двумя клубами из Милана. На протяжении последних недель «Милан» был на шаг впереди в таблице, а «Интер» держал в рукаве перенесенный матч 20-го тура и возможность вернуть себе первое место. Вчера этот матч состоялся, и действующие чемпионы сенсационно проиграли на выезде «Болонье». Победный гол соперников на ровном месте придумал вратарь «Интера» Ионуц Раду, который махнул ногой мимо катящегося в ворота мяча.
Футболисты «Интера» были столь шокированы этим привозом на 81-й минуте, что даже не смогли собраться на финальный штурм. Капитуляция означала только одно: за четыре тура до финиша чемпионата Италии инициатива в борьбе за Скудетто переходит к «Милану». «Интер» все еще мечтает защитить добытый при Антонио Конте титул, но больше не контролирует ситуацию: одних только своих побед в оставшихся матчах будет мало, нужны осечки соседей. Впрочем, сдаваться никто не собирается, что подтвердил Симоне Индзаги:
Мы больше не хозяева своей судьбы. Теперь нужно следить за тем, что делает «Милан», и пытаться выиграть все четыре оставшихся матча. Это тяжелый удар, но унывать не стоит. Каждый матч будет тяжелым, но разницу в 2 очка за 4 игры можно устранить.
Претенденты на Скудетто. Два пишем, два в уме
Понимаем, что в Серии A осталось два реальных претендента на Скудетто — «Милан» и «Интер», но для протокола упомянем и «Наполи» с «Ювентусом», которые сохраняют математические шансы на первое место. Впрочем, должно произойти нечто экстраординарное, чтобы Скудетто сменил город прописки: в прошлом году «Интер» прервал многолетнюю гегемонию «Ювентуса» в Серии A, а теперь «Милан» может впервые за 11 лет стать чемпионом Италии.
Лидер: «Милан» = 74 очка (+2 от второго места) после 34 матчей (2.18 балла в среднем за игру)
Преследователь №1: «Интер» = 72 очка (-2) после 34 матча (2.12)
Преследователь №2: «Наполи» = 67 очков (-7) после 31 матча (1.97)
Преследователь №3: «Ювентус» = 66 очков (-8) после 31 матча (1.94)
До вчерашнего вечера «Интер» по всем котировкам и прогнозам считался фаворитом чемпионской гонки. Учитывали и прошлогодний победный опыт, и форму команды в последнее время: «нерадзурри» не проигрывали на протяжении двух месяцев, беспроигрышная серия растянулась на 11 матчей, а перед осечкой в Болонье команда Симоне Индзаги выдала серию из пяти побед кряду, в том числе обыграли «Ювентус» и «Рому» в Серии A и разбили со счетом 3:0 «Милан» в полуфинале Кубка Италии.
Этот разгром в Кубке Италии должен был попутно обеспечить «Интеру» психологическое преимущество в чемпионате, но «Милан» оказался крепким оловянным солдатиком: после болезненного поражения в миланском дерби «россонери» отправились в Рим, где пропустили от «Лацио» уже на 4-й минуте. Отыграться смогли в начале второго тайма, а победу вырвали на 90+2 минуте. Это три очка с золотым отливом, тем более «Милану» было важно закрепиться на победных рельсах после нулевых ничьих с «Болоньей» и «Торино».
Кстати, в Серии A у команды Пиоли внушительная беспроигрышная серия: 7 побед и 5 ничьих с 17 февраля, когда сенсационно уступили «Специи» (1:2). Впрочем, в концовке сезона «Милану» недостаточно не проигрывать, нужно побеждать, если хочется отметить в мае большую и долгожданную победу. И да, самое время сравнить расписания претендентов на чемпионство.
Календарь оставшихся матчей «Милана» и «Интера»
Оставшиеся матчи «Милана» в Серии A 2021/22 (4): «Фиорентина» (дома), «Верона» (выезд), «Аталанта» (дома), «Сассуоло» (выезд).
Оставшиеся матчи «Интера» в Серии A 2021/22 (4): «Удинезе» (выезд), «Эмполи» (дома), «Кальяри» (выезд), «Сампдория» (дома).
- Главным дополнительным показателем в Серии A при равенстве очков является результат личных встреч. И здесь преимущество на стороне «Милана» — 1:1, 2:1. Таким образом, команде Стефано Пиоли достаточно набрать 10 очков в оставшихся четырех матчах (три победы и ничья), чтобы обеспечить себе Скудетто.
- Впрочем, невооруженным взглядом видно, насколько сложнее календарь «Милана» на финише сезона. Если «Интеру» предстоят встречи с 12-й, 14-й, 17-й и 16-й командами из актуальной турнирной таблицы, то «Милан» встретится с 7-й, 9-й, 8-й и 10-й командами. У одних все соперники из нижней части таблицы, а у других — из верхней.
- В матчах первого круга «Интер» набрал 10 очков в матчах с этими соперниками: сухие победы над «Удинезе» (2:0), «Эмполи» (2:0) и «Кальяри» (4:0), а также результативная ничья с «Сампдорией» (2:2).
- А вот «Милану» удалось набрать только 6 очков в матчах со своими ближайшими соперниками в первом круге: победы с одинаковым счетом 3:2 над «Аталантой» и «Вероной», поражения от «Фиорентины» (3:4) и «Сассуоло» (1:3).
- Дополнительным фактором в чемпионской гонке может также стать участие «Интера» в финале Кубка Италии. В то время как «Милан» в мае будет играть с периодичностью раз в неделю (1-го, 8-го, 15-го и 22-го), «Интеру» между 36-м и 37-м туром предстоит встреча с «Ювентусом» на «Олимпико» (11 мая).
- В сезоне 2010/11 «Милан» в последний раз становился чемпионом Италии, а «Интер» завоевал свой последний Кубок Италии (с тех пор «нерадзурри» даже в финале не играли). Интересно, что 11 лет спустя итальянский сезон может получить аналогичную комбинацию триумфаторов национальных турниров.
нельзя еще раз профукать такой шанс
удачи Милану!
нельзя еще раз профукать такой шанс
удачи Милану!
Клубы то ли боятся быть в лидерах, толи какая то чертовщина твориться.
Стоит одной команде команде возглавит турнирную таблицу или уйти в отрыв, как тут же следуют неудачи, причём там где их в принципе не должно быть.
Не удивлюсь, что Милан потеряет очки и не раз.
Такой сезон в Италии.
Клубы то ли боятся быть в лидерах, толи какая то чертовщина твориться.
Стоит одной команде команде возглавит турнирную таблицу или уйти в отрыв, как тут же следуют неудачи, причём там где их в принципе не должно быть.
Не удивлюсь, что Милан потеряет очки и не раз.
Такой сезон в Италии.