«Интер» упустил шанс вернуться на первое место. «Милан» может выиграть Серию A впервые за 11 лет

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вчера, 16:59

Итальянские страсти.

«Интер» уступил инициативу в чемпионской гонке «Милану»

В Серии A интереснейшая схватка за Скудетто между двумя клубами из Милана. На протяжении последних недель «Милан» был на шаг впереди в таблице, а «Интер» держал в рукаве перенесенный матч 20-го тура и возможность вернуть себе первое место. Вчера этот матч состоялся, и действующие чемпионы сенсационно проиграли на выезде «Болонье». Победный гол соперников на ровном месте придумал вратарь «Интера» Ионуц Раду, который махнул ногой мимо катящегося в ворота мяча.

Футболисты «Интера» были столь шокированы этим привозом на 81-й минуте, что даже не смогли собраться на финальный штурм. Капитуляция означала только одно: за четыре тура до финиша чемпионата Италии инициатива в борьбе за Скудетто переходит к «Милану». «Интер» все еще мечтает защитить добытый при Антонио Конте титул, но больше не контролирует ситуацию: одних только своих побед в оставшихся матчах будет мало, нужны осечки соседей. Впрочем, сдаваться никто не собирается, что подтвердил Симоне Индзаги:

Мы больше не хозяева своей судьбы. Теперь нужно следить за тем, что делает «Милан», и пытаться выиграть все четыре оставшихся матча. Это тяжелый удар, но унывать не стоит. Каждый матч будет тяжелым, но разницу в 2 очка за 4 игры можно устранить.

Претенденты на Скудетто. Два пишем, два в уме

Понимаем, что в Серии A осталось два реальных претендента на Скудетто — «Милан» и «Интер», но для протокола упомянем и «Наполи» с «Ювентусом», которые сохраняют математические шансы на первое место. Впрочем, должно произойти нечто экстраординарное, чтобы Скудетто сменил город прописки: в прошлом году «Интер» прервал многолетнюю гегемонию «Ювентуса» в Серии A, а теперь «Милан» может впервые за 11 лет стать чемпионом Италии.

Лидер: «Милан» = 74 очка (+2 от второго места) после 34 матчей (2.18 балла в среднем за игру)

Преследователь №1: «Интер» = 72 очка (-2) после 34 матча (2.12)

Преследователь №2: «Наполи» = 67 очков (-7) после 31 матча (1.97)

Преследователь №3: «Ювентус» = 66 очков (-8) после 31 матча (1.94)

До вчерашнего вечера «Интер» по всем котировкам и прогнозам считался фаворитом чемпионской гонки. Учитывали и прошлогодний победный опыт, и форму команды в последнее время: «нерадзурри» не проигрывали на протяжении двух месяцев, беспроигрышная серия растянулась на 11 матчей, а перед осечкой в Болонье команда Симоне Индзаги выдала серию из пяти побед кряду, в том числе обыграли «Ювентус» и «Рому» в Серии A и разбили со счетом 3:0 «Милан» в полуфинале Кубка Италии.

Этот разгром в Кубке Италии должен был попутно обеспечить «Интеру» психологическое преимущество в чемпионате, но «Милан» оказался крепким оловянным солдатиком: после болезненного поражения в миланском дерби «россонери» отправились в Рим, где пропустили от «Лацио» уже на 4-й минуте. Отыграться смогли в начале второго тайма, а победу вырвали на 90+2 минуте. Это три очка с золотым отливом, тем более «Милану» было важно закрепиться на победных рельсах после нулевых ничьих с «Болоньей» и «Торино».

Кстати, в Серии A у команды Пиоли внушительная беспроигрышная серия: 7 побед и 5 ничьих с 17 февраля, когда сенсационно уступили «Специи» (1:2). Впрочем, в концовке сезона «Милану» недостаточно не проигрывать, нужно побеждать, если хочется отметить в мае большую и долгожданную победу. И да, самое время сравнить расписания претендентов на чемпионство.

Календарь оставшихся матчей «Милана» и «Интера»

Оставшиеся матчи «Милана» в Серии A 2021/22 (4): «Фиорентина» (дома), «Верона» (выезд), «Аталанта» (дома), «Сассуоло» (выезд).

Оставшиеся матчи «Интера» в Серии A 2021/22 (4): «Удинезе» (выезд), «Эмполи» (дома), «Кальяри» (выезд), «Сампдория» (дома).

- Главным дополнительным показателем в Серии A при равенстве очков является результат личных встреч. И здесь преимущество на стороне «Милана» — 1:1, 2:1. Таким образом, команде Стефано Пиоли достаточно набрать 10 очков в оставшихся четырех матчах (три победы и ничья), чтобы обеспечить себе Скудетто.

- Впрочем, невооруженным взглядом видно, насколько сложнее календарь «Милана» на финише сезона. Если «Интеру» предстоят встречи с 12-й, 14-й, 17-й и 16-й командами из актуальной турнирной таблицы, то «Милан» встретится с 7-й, 9-й, 8-й и 10-й командами. У одних все соперники из нижней части таблицы, а у других — из верхней.

- В матчах первого круга «Интер» набрал 10 очков в матчах с этими соперниками: сухие победы над «Удинезе» (2:0), «Эмполи» (2:0) и «Кальяри» (4:0), а также результативная ничья с «Сампдорией» (2:2).

- А вот «Милану» удалось набрать только 6 очков в матчах со своими ближайшими соперниками в первом круге: победы с одинаковым счетом 3:2 над «Аталантой» и «Вероной», поражения от «Фиорентины» (3:4) и «Сассуоло» (1:3).

- Дополнительным фактором в чемпионской гонке может также стать участие «Интера» в финале Кубка Италии. В то время как «Милан» в мае будет играть с периодичностью раз в неделю (1-го, 8-го, 15-го и 22-го), «Интеру» между 36-м и 37-м туром предстоит встреча с «Ювентусом» на «Олимпико» (11 мая).

- В сезоне 2010/11 «Милан» в последний раз становился чемпионом Италии, а «Интер» завоевал свой последний Кубок Италии (с тех пор «нерадзурри» даже в финале не играли). Интересно, что 11 лет спустя итальянский сезон может получить аналогичную комбинацию триумфаторов национальных турниров.