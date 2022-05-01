«Фулхэм» — «Лутон Таун»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Фулхэм»
«Фулхэм» за два тура до конца Чемпионшип гарантировал себе в нем победу. Команда возвращается в АПЛ. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Ноттингем Форест» (0:1).
«Лутон Таун»
«Лутон Таун» идет на пятом месте. У команды весомые шансы, чтобы сыграть в плей-офф за выход в АПЛ. Преимущество перед ближайшим соперником составляет три очка и есть игра в запасе.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Фулхэм» – 1,56
- Ничья – 4,44
- Победит «Лутон Таун» – 5,85
Статистика
- «Фулхэм» выиграл один из пяти последних домашних матчей
- «Лутон Таун» не проигрывает в трех последних выездных встречах
- «Фулхэм» ни разу в истории не проигрывал «Лутон» Таун
Прогноз
В этой встрече гости могут зацепиться за очки при определенных стечениях обстоятельств. Берем плюсовую фору на «Лутон» в (+1) мяч с коэффициентом 2,00.