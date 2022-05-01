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«Фулхэм» — «Лутон Таун»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 12:22
«Фулхэм» — «Лутон Таун»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Фулхэм»

«Фулхэм» за два тура до конца Чемпионшип гарантировал себе в нем победу. Команда возвращается в АПЛ. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Ноттингем Форест» (0:1).

«Лутон Таун»

«Лутон Таун» идет на пятом месте. У команды весомые шансы, чтобы сыграть в плей-офф за выход в АПЛ. Преимущество перед ближайшим соперником составляет три очка и есть игра в запасе.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Фулхэм» – 1,56
  • Ничья – 4,44
  • Победит «Лутон Таун» – 5,85

Статистика

  • «Фулхэм» выиграл один из пяти последних домашних матчей
  • «Лутон Таун» не проигрывает в трех последних выездных встречах
  • «Фулхэм» ни разу в истории не проигрывал «Лутон» Таун

Прогноз

В этой встрече гости могут зацепиться за очки при определенных стечениях обстоятельств. Берем плюсовую фору на «Лутон» в (+1) мяч с коэффициентом 2,00.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: ФК Фулхэм
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:17
Проблематично. Несмотря на отсутствие должной мотивации, букмекеры предлагают на чистую победу хозяев не более 1.60. Лутон Таун не "лесники", не находятся в потрясающей форме, при этом "шляпникам" в оставшихся двух турах достаточно набрать всего один балл. При такой результативности "дачников" первое что приходит на ум -уверенная виктория Фулхэма. Пусть в крайних турах дружина да Силвы и не совсем отличалась стабильностью результатов.
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