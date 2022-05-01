«Фулхэм» — «Лутон Таун»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

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вчера, 12:22

«Фулхэм»

«Фулхэм» за два тура до конца Чемпионшип гарантировал себе в нем победу. Команда возвращается в АПЛ . В прошлом туре зафиксировано поражение от «Ноттингем Форест» (0:1).

«Лутон Таун»

«Лутон Таун» идет на пятом месте. У команды весомые шансы, чтобы сыграть в плей-офф за выход в АПЛ . Преимущество перед ближайшим соперником составляет три очка и есть игра в запасе.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фулхэм» – 1,56

Ничья – 4,44

Победит «Лутон Таун» – 5,85

Статистика

«Фулхэм» выиграл один из пяти последних домашних матчей

«Лутон Таун» не проигрывает в трех последних выездных встречах

«Фулхэм» ни разу в истории не проигрывал «Лутон» Таун

Прогноз

В этой встрече гости могут зацепиться за очки при определенных стечениях обстоятельств. Берем плюсовую фору на «Лутон» в (+1) мяч с коэффициентом 2,00.