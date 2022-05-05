«Челси» — «Вулверхэмптон» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Челси» — «Вулверхэмптон», который состоится 07 мая 2022 года
«Челси»
Лондонский клуб выиграл только два поединка из пяти последних в чемпионате Англии и давно потерял шансы подняться выше третьего места, на котором сейчас находится. В активе команды Тухеля 66 очков и она на три балла опережает «Арсенал» за несколько туров до конца. В поединке с «Вулверхэмтоном» хозяевам придется приложить максимум усилий, чтобы одержать победу, ведь большая часть последних встреч дается «синим» довольно тяжело.
1 мая «Челси» минимально проиграл на выезде «Эвертону» (0:1), а 28 числа разошелся миром в выездном матче с «Манчестер Юнайтед» (1:1).
«Вулверхэмптон»
За несколько сезонов, проведенных в АПЛ после своего возвращения, «Вулверхэмтон» стал крепким коллективом и может создать проблемы любому сопернику. Перед стартом очередного тура клуб идет на восьмом месте с набранными 49 очками и еще имеет небольшие шансы на попадание в еврокубки, однако для этого ему необходимо набирать максимальное количество очков и надеяться на осечки конкурентов. Примечательно, что «Вулверхэмтон» имеет почти одинаковую статистику забитых и пропущенных мячей (33:32).
30 апреля «Вулверхэмптон» проиграл на своем поле «Брайтону» (0:3), а 24 числа команда уступила «Брайтону» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Челси» – 1.35
- Ничья – 4.8
- Победит «Вулверхэмптон» – 10
Статистика
- «Вулверхэмтон» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних поединков «Челси» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Три из четырех матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Челси» выиграл только два из шести последних встреч с «Вулверхэмптоном»
Прогноз
Поставить на победу «Челси» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.07. «Челси» не имеет права терять очки, ведь может поставить себя в затруднительную ситуацию и потерять потенциальные бронзовые медали. Прогнозируем уверенную победу хозяев.