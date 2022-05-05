«Челси» — «Вулверхэмптон» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Челси» — «Вулверхэмптон», который состоится 07 мая 2022 года

«Челси»

Лондонский клуб выиграл только два поединка из пяти последних в чемпионате Англии и давно потерял шансы подняться выше третьего места, на котором сейчас находится. В активе команды Тухеля 66 очков и она на три балла опережает «Арсенал» за несколько туров до конца. В поединке с «Вулверхэмтоном» хозяевам придется приложить максимум усилий, чтобы одержать победу, ведь большая часть последних встреч дается «синим» довольно тяжело.

1 мая «Челси» минимально проиграл на выезде «Эвертону» (0:1), а 28 числа разошелся миром в выездном матче с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«Вулверхэмптон»

За несколько сезонов, проведенных в АПЛ после своего возвращения, «Вулверхэмтон» стал крепким коллективом и может создать проблемы любому сопернику. Перед стартом очередного тура клуб идет на восьмом месте с набранными 49 очками и еще имеет небольшие шансы на попадание в еврокубки, однако для этого ему необходимо набирать максимальное количество очков и надеяться на осечки конкурентов. Примечательно, что «Вулверхэмтон» имеет почти одинаковую статистику забитых и пропущенных мячей (33:32).

30 апреля «Вулверхэмптон» проиграл на своем поле «Брайтону» (0:3), а 24 числа команда уступила «Брайтону» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» – 1.35

Ничья – 4.8

Победит «Вулверхэмптон» – 10

Статистика

«Вулверхэмтон» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних поединков «Челси» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Три из четырех матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Челси» выиграл только два из шести последних встреч с «Вулверхэмптоном»

Прогноз

Поставить на победу «Челси» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.07. «Челси» не имеет права терять очки, ведь может поставить себя в затруднительную ситуацию и потерять потенциальные бронзовые медали. Прогнозируем уверенную победу хозяев.