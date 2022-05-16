«Ювентус» — «Лацио» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Ювентус» — «Лацио», который состоится 16 мая 2022 года

«Ювентус»

«Старая Синьора» концовку сезона проводит не так убедительно, как его середину. Команда проиграла финал кубка Италии, и теряла очки в некоторых матчах Серии А. Сейчас коллектив занимает четвертое место с 69 очками и отстает от ближайшего соперника на семь пунктов, что за два тура отыграть уже невозможно. Тем не менее, матч с «Лацио» обещает быть интересным, ведь римлянам очень нужны очки в оставшихся встречах чемпионата.

11 мая «Ювентус» проиграл финал кубка Италии «Интеру» в дополнительное время (2:4), а шестого числа уступил в чемпионате «Дженоа» (1:2).

«Лацио»

«Лацио» на данный момент набрал 62 балла и располагается на пятом месте, имея лучшие шансы ее сохранить, так как команде предстоит сыграть еще два поединка. К сожалению, для болельщиков римлян, клуб точно останется без Лиги Чемпионов, однако выступит в европейском турнире рангом ниже. Тем не менее, матч с одним из грандов итальянского футбола не станет простым, несмотря на отсутствие турнирных задач у команды Аллегри.

7 мая «Лацио» на своем поле переиграл «Сампдорию» (2:0), а 30 апреля оказался на выезде сильнее «Специи» в результативном поединке (4:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ювентус» – 2.4

Ничья – 3.5

Победит «Лацио» – 3.1

Статистика

Четыре последних матча «Ювентуса» во всех турнирах завершились исходом «обе забьют»

«Лацио» уступил только в трех матчах из десяти последних во всех турнирах

«Ювентус» выиграл три из четырех последних встреч с «Лацио»

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Команды могут играть более раскованно, чем в разгаре сезона и мы практически уверены, что каждый из коллективов сможет как минимум по одному разу огорчить своего соперника.