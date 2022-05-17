Дембеле перевернул свою ситуацию в «Барсе», но разговоры об уходе не утихают. ПСЖ — главный претендент

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вчера, 07:13

Неожиданная развязка.

Еще в самом начале года казалось, что в опешившем от запросов агента руководстве каталонского клуба решатся не то что усадить Дембеле в глубокий запас, а даже разорвать контракт или сплавить в другой клуб на любых условиях. Однако решение Хави все-таки использовать Усмана на поле, с которым не был согласен президент Лапорта, направило ситуацию в более благоприятное русло.

Раз уж он в распоряжении тренера, то пусть играет – и играет хорошо. Могу назвать решение по Дембеле логичным. Мы пытались договориться с ним о новом контракте, хотели продлить соглашение на много лет. Это было хорошее предложение.

Да, мы говорили, что он больше не будет играть, но Хави сказал, что мы должны подойти к этому вопросу прагматично, раз уж Дембеле остается до июня.

И форвард действительно оправдал доверие тренера, с начала года и по сегодняшний день он сделал 10 результативных пасов в Примере – больше всех среди игроков европейских топ-5 лиг.

Как мы знаем, главным камнем преткновения в переговорах между стороной Дембеле и руководством «Барсы» является сумма заработной платы. Агент Усмана к концу прошлого года предлагал клубу платить Усману 43 млн евро в год, поднявшись с нынешних 12 млн. К слову, Месси получает в ПСЖ примерно 41 млн евро, Роналду в МЮ — около 32 млн. Испытывающая грандиозные финансовые проблемы «Барселона» явно давала понять, что подобные запросы не дружат с адекватностью, хотя и нам не стоит верить слухам о подобной сумме, шла она только от СМИ . Правда, наверное, где-то посередине. В апреле директор «Барселоны» Матеу Алемани прокомментировал слухи, что клуб согласился подписать новый контракт с Дембеле.

Все знают о финансовом положении клуба, и тот, кто хочет остаться в «Барселоне», должен будет согласиться с ограничением зарплаты, будь то Дембеле или другие игроки, которые хотят продлить контракт.

Информация о решении Дембеле касательно своего будущего разнится. Некоторые источники утверждают, что француз согласился на компромиссную сумму зарплаты и хочет остаться. Некоторые же сообщают, что Усман принял решение об уходе и уже договорился с одним из топ-клубов.

На фоне достойных выступлений игрока, которые явно повлияли на отношение к нему со стороны руководителей клуба, логичной выглядит информация от инсайдера Фабрицио Романо. Он утверждал, что боссы «блауграны» встречались с Муссой Сиссоко, агентом Усмана. И целью встречи было не прийти к соглашению, а наладить разорванные отношения между агентом и клубом. Обе стороны, как заверил Романо, ушли со встречи «счастливыми».

Хави в свою очередь в очередной раз был максимально оптимистичен:

У меня нет сомнений в нем. Пусть ему и не очень везет у ворот, он создает большую остроту и делает разницу. Я им очень доволен. В клубе знают мое мнение по поводу следующего сезона. Но в процесс вовлечены агент, клуб, сам игрок. Будет непросто, но я надеюсь, что он продлит контракт.

ПСЖ — фаворит

И совершенно неудивительно. Удовлетворить немалые запросы футболиста вряд ли их оправдывающего — визитная карточка парижан. Журналист Тони Хуанмарти в конце апреля сообщил, что ПСЖ направил стороне игрока предложение, по условиям которого он будет получать 17 миллионов евро в год чистыми. Также предусмотрен подписной бонус. Заметьте, и намека на 43 млн нет. Имела бы информация об этой сумме прочную основу, вряд ли парижских богачей связывали бы всего лишь с 17 млн.

К концу мая, по заверениям инсайдера, переговоры должны завершиться. При этом Хуанмарти отмечал, что для самого Дембеле приоритетнее продлить контракт с «Барсой» на выгодных условиях.

«Бавария» укрепляет интерес

Sky Sports записал в претенденты на трансфер Усмана несменных чемпионов Германии. По заверениям источника, «Бавария» следит за французом со времен его выступлений за дортмундскую «Боруссию».

Контакты с представителями игрока мюнхенцы уже установили. В «Баварии» считают, что в Германии Дембеле может стать одним из лучших игроков мира. Что особенно интересно в статье Sky, так это информация, что «Бавария» хочет убедить футбольную общественность, что в ее составе у игроков есть возможность выиграть «Золотой мяч», и соответствующий бонус пропишут в контракте с Дембеле.

Помимо этого «Бавария» следит за Жоау Фелишем из «Атлетико». При этом в клубе понимают, что его переход обойдется слишком дорого, а Дембеле можно подписать бесплатно.

«Барса» готова найти компромисс

Foot Mercato недавно сообщил, что каталонский клуб сделал Усману новое предложение по контракту. По информации этого источника, руководство готово пойти навстречу требованиям агента и игрока.

Алемани встречался с Сиссоко, и новое предложение теперь намного ближе к требованиям Дембеле, чем все предыдущие варианты, которые предлагала «Барселона». Окончательной договоренности пока нет. Отмечается, что француз не намерен снижать требования, придерживаясь тех же взглядов, что и в январе. Усман, ранее отказавшийся от трансфера в «Челси», с радостью останется в клубе, если его устроит новое предложение.

Сиссоко же занимает жесткую позицию по поводу требований своего клиента, считая его игроком, в будущем способным взять «Золотой мяч».