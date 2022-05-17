«Челси» — «Лестер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Челси» — «Лестер», который состоится 19 мая 2022 года

«Челси»

Лондонский клуб на днях проиграл кубок ФА , что естественно огорчило болельщиков, однако в чемпионате у коллектива все стабильно. «Челси» занимает третье место с 70 очками, опережая ближайшего преследователя на два пункта, при этом сыграв на одну игру меньше. Таким образом, «синие» имеют отличные шансы сохранить за собой третье место и получить бронзовые медали АПЛ по итогам сезона.

14 мая «Челси» уступил «Ливерпулю» в финале кубка ФА (0:0, 5:6 по пенальти),а 11 числа крупно обыграл на выезде «Лидс» (3:0).

«Лестер»

Команда провела невзрачный, где результаты постоянно оставляли желать лучшего, а стабильность полностью отсутствовала. Итогом нынешнего футбольного года стал полуфинал Лиги Конференций и текущее девятое место с 48 баллами. Клуб уже потерял реальные шансы зацепиться за седьмое место, дающее путевку в Лигу Конференций, и может спокойно доигрывать нынешний сезон, чтобы после межсезонья постараться стартовать лучше в новом.

15 мая «Лестер» на выезде разгромил «Уотфорд» (5:1),а 11 числа уверенно обыграл «Норвич» на своем стадионе (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» – 1.38

Ничья – 4.7

Победит «Лестер» – 9

Статистика

«Челси» выиграл только одну из пяти последних встреч во всех турнирах

«Лестер» проиграл в трех из пяти матчей на выезде за последнее время

Четыре из пяти последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют -нет»

Поединок первого круга нынешнего сезона между командами завершился уверенной победой лондонского клуба (3:0)

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.63. Команды могут играть раскрепощенно и к тому же у каждой из них есть проблемы с обороной. Прогнозируем интересный и результативный поединок.