Героическое спасение. Олдхэм сезон 1992/1993

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вчера, 14:01

23 апреля 2022 года Тучи окончательно сгустились над клубом Олдхэм Атлетик, после того как они проиграли «Солфорд Сити» — 1:2, таким образом «латикс» стали первым клубом в истории английского футбола выступавшим в АПЛ и впоследствии вылетевшим из 4 высших дивизионов, следующий сезон клуб начнет в конференции. А ровно 30 лет назад «Олдхэм» являлся одним из 22 клубов основателей Премьер лиги в 1992 году, по такому случаю я решил вспомнить их героическое спасение в последнем туре.

Путь в высший дивизион.

В те годы «Олдхэмом» управлял Джо Роил экс-игрок «Эвертона» и «Манчестера Сити», он пришел в июне 1982 года, клуб на тот момент находился во втором дивизионе, если говорить современным языком это был аналог чемпионшипа. Первые годы клуб бросало то вверх то вниз, могли финишировать на 7 месте, а следующий сезон могли скатится во вторую часть таблицы. Но все стало меняться к 90-му году, когда клуб дошел до финала кубка лиги, где «Олдхэм» встретился с «Ноттингем Форестом» Брайана Клафа, но мечтам не суждено было сбыться они проиграли «лесникам» — 0:1. В те годы в команде играл такой футболист как Денис Ирвин, в последствии ведущий защитник МЮ , куда тот и перейдет по окончанию данного сезона. Но некогда было печалится, клуб находился на правильном пути, и сезон 1990/1991 стал для них триумфальным, впервые за 68 лет клуб пробился в первый дивизион в высшую лигу, став чемпионом во втором. В последнем первом дивизионе клуб финишировал на 17 строчке. И так наступила новая глава в истории английского футбола вместо первого дивизиона образовалась Премьер-лига и подопечные Джо Роила стали одним из 22 клубов основателей лиги.

В команде играли такие футболисты как шотландец Грэм Шарп перешедший в 1991 году из «Эвертона» становившийся дважды чемпином первого дивизиона 85, 87 годах в составе ирисок, вернулся также из «Эвертона» Майк Миллиган, Энди Ричи, Нил Адамс, Нил Поинтон, Иан Оуни, Гуннар Халле, Ник Хенри, Марк Бренан, Иан Маршал, Ричард Джобсон, Пол Бернард, Грейг Флеминг, отыгравший 11 сезонов тут левый защитник Энди Барлоу, вратари Пол Джеррард и Джон Халсфорт и другие футболисты.

Веселые горки по ходу сезона.

Начало чемпионата сезона 1992/1993 выдалось для клуба неплохим были добыты ничьи в матче с «Челси» в 1 туре на выезде, затем ничья с другим представителем Лондона «Кристал Пэласом» обе игры завершились с одинаковым счетом — 1:1. Уже в 3 туре ребята Джо Роила нанесли сокрушительное поражение «Ноттингем Форесту» Клафа со счетом — 5:3, некогда двухкратный обладатель КЕЧ падал на глазах по ходу того сезона. После поражения от лондонского «Арсенала» — 0:2, были добыты результативные ничьи в игре на выезде с «Манчестер Сити» — 3:3 и чемпином в лице «Лидс Юнайтед» — 2:2 оба гола забил Оуни, в конце сентября зацепили снова ничью с «Кристал Пэласом» и нанесли поражение у себя дома «Ипсвичу» — 4:2, клуб расположился в середине таблицы. После победы над «Эвертоном» в начале октября с минимальным счетом команда стала опускаться вниз проиграв сразу три игры «Манчестер Юнайтеду», который еще не вышел на первое место, также «Норвичу» и «Саутгемптону» , после нанесли поражение дома — 4:1 «Мидлсборо» который тоже по ходу того сезона будет бороться за выживание.

Перед новым годом нанесли поражение «Тоттенхэму», а затем уже после нового года второе поражение по ходу сезона и «Ипсвичу, обе эти игры завершились со счетом — 2:1. Дальше в январе подопечные Джо Роила проиграли еще 4 матча подряд тут реабилитрировался „Ноттингем Форест“ со счетом — 0:2, в феврале дома обыграли — 3:1 „Челси“, да тогда „синие“ барахтались в самом низу, потом 9 марта опять дома нанесли неожиданное поражение „Манчестер Юнайтеду“ Фергюсону — 1:0, „красные дьяволы“ еще не подозревали что станут чемпионами лиги. затем обыграли — 6:2 „Уимблдон“, но борьба все еще продолжалась, потому что команды шли плотно если уже „Ноттингем Форест“ замыкал таблицу то „Саутгемптон“, „Кристал Пэлас“ „Мидлсбро“ и сам Олдхэм» пытали счастье кто же останется в АПЛ , тем более «Тоттенхэм» нанес болезненное поражение — 1:4.

Перед маем ни у кого не осталось сомнения что «латикс» скатится во вторую лигу, но клуб выдал по настоящему героическую победную серию в гостях была обыграна «Астон Вилла» — 1:0, которая боролась с МЮ за титул и шла в группе лидеров большую часть сезона, в предпоследнем туре «Олдхэм» дома сломил сопротивление самого «Ливерпуля» — 3:2 голы Бекфорда и дважды Оуни принесли важные 3 очка перед последним туром. И вот он последний тур первого сезона Премьер-лиги 1992/1993 домашняя игра против «Саутгемптона» и давайте вспомним ее.

Матч ценною в жизнь.

Перед последнем туром ребята Джо Роила были в шаге от вылета у них было 46 очков и они расположились на 20 строчке, выше находился «Кристал Пэлас» с 49 очками, тут еще и разница голов играла роль. «Олдхэм» принимал на своем поле «Саутгемптон», который уже себя обезопасил от вылета в предыдущем туре против «Ипсвича» со счетом — 4:3, где забивал два мяча легенда клуба Мэтт Ле Тиссье, именно его голы уже обезопасили «святых» от вылета по ходу того сезона.

8 мая 1993 года «Олдхэм» заканчивал сезон домашним матчем против «Саутгемптона» все понимали, что будет битва не на жизнь, а на смерть, игра за 3 очка, «Кристал Пэлас» отправился в гости к «Арсеналу», были мизерные шансы на то что клуб сможет сохранить прописку. Начало матча началось в пользу гостей «святые» могли забить гол, но буквально с ленты защитники хозяев выносят мяч на угловой. Но затем «Олдхэм» проводит свою атаку Энди Ричи мог забить гол после прострела от партнера, но Тим Флаурс вратарь соперника сумел таки перевести опасный удар от головы на угловой. Нил Поинтон всегда подавал угловые, его левая нога в этом матче сумела закрутить прямо с угла мяч и тот влетел в дальний угол в ворота «Саутгемптона» — 1:0, и это было хорошим началом для хозяев поля. Но затем гости сумели ответить, мяч был доставлен в штрафную, где Ле Тиссье сравнивает счет, он остался один не прикрытым с лету послал мяч в ближний угол и уже — 1:1 на табло. Игра оживилась атаки все были опаснее и опаснее и «Олдхэм» забивает второй, вернее просто в суматохи у ворот соперника вколачивают его, и это делает Иан Оуни — 2:1.

Во втором тайме эта интригующая и захватывающая игра продолжилась, хозяева поля как и положено атаковали и удвоили преимущество после подачи с фланга с очередной попытки Ричи забивает мяч головой — 3:1. Затем «Олдхэм» еще раз огорчает «Саутгемптон» защитник Гуннар Халле забивает четвертый гол и разрыв увеличился до трех голов все вроде в порядке соперник раздавлен и кажется спасение уже не миновать — 4:1, но вы же прекрасно знаете у кого из футболистов «святых» другое мнение на этот счет. Иан Доуи сбили в близи штрафной хозяев поля и исполнять приговор решился как всегда Ле Тиссье, он пробил, мяч стукнулся об газон, перед вратарем подпрыгнул и влетел в ворота, даже отчаянная попытка спасти команду кипером не увенчалось успехом — 4:2.

Затем футболисты Джо Роила имели шанс 100% чтобы забить, оказавшись один на один 2 футболиста не смогли в одно касание переправить мяч в сетку, Халле уже забивший один гол на этот раз пнул мяч выше перекладины, на трибуне послышался не довольный гул, даже Роил который достаточно сдержано на бровке провел всю игру схватился за голову. Но как говорят не забиваешь ты забьют тебе «Саутгемптон» получил еще один шанс опять с фланга прострел, и передачу головой замкнул Ле Тиссье оформивший хет-трик в этой игре — 4:3 правда легкий рикошет позолил мячу сменить направление удара, а может и ветерок подул над стадионом. Напряжение нарастает, Роил уже за сердце схватился, разрыв в три гола сократился теперь до одного пункта, «Ах ты Ле Тиссье» в тот день подумал Роил. Затем получился такой вот чудесный поворот в матче «Саутгемптон» снова атаковал из-за боковой игроки вскинули мяч, и он попал Меллигану в руку, но судья не заметил данного эпизода, если бы увидел или как сегодня есть VAR для принятия решения для помощи судьи, но в тот вечер удача и фартуна оказалась на стороне «Олдхэма», если бы назначили пенальти итог был бы четыри четыри и никакого спасения, можно сказать «рука бога» помогла клубу одержать победу и сохранить до финального свистка минимальный разрыв — 4:3. В противоположенном матче «Кристал Пэлас» был смят «Арсеналом» — 3:0 и по разнице голов в два гола подопечные Джо Роила сохранили прописку в АПЛ набрав с «орлами» по итогу 49 очков, но спаслись по разнице голов. И такой вот матч ценною в жизнь. В следующем сезоне 93/94 «латикс» вылетят и больше не вернутся в элиту, Джо Роил отправится в свой бывший клуб «Эвертон» с которым выиграет последний трофей в истории «ирисок» кубок Англии в 1995 году, после отправится спасать «Манчестер Сити» когда тот тонул опустившись до 3 лиги, но это как говорится совсем уже другая история.