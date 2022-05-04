«Реал» надеется на камбэк в полуфинале Лиги чемпионов. Этот древний зверь редко выходит из леса

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вчера, 20:59

«Вильярреал» не смог, на очереди – команда Анчелотти.

Гордый «Вильярреал» Эмери — классическая домашняя команда. Демонстрировали это многократно, в том числе вчера. Да, «Ливерпуль» объективно сильнее и пройшел в парижский финал, защитив победу 2:0 на «Энфилд Роуд». Но сама команда Клоппа больше любит родные стены, чем чужие. Помним результат в Барселоне — разгром, и лишь затем было чудо.

«Вильярреал» старался создать сенсацию, но удачно вышел на замену Луис Диас. А бедный голкипер Рульи включил пожарный режим, пропускал под собой и гулял за пределами штрафной. Трагедия для больших умниц из «Вильярреала». В первом тайме заслужили выход в финал ЛЧ , а во втором его потеряли. У испанцев есть целое слово «ремонтада», которое изначально значило камбэк по ходу матча, а теперь распространилось на встречи плей-офф.

Великие ответы на чужой успех – часть еврокубковой культуры. Настала пора изучить опыт камбэков именно в полуфиналах, ведь эта стадия – для самых выносливых коллективов и физически, и морально. Например, еще до образования Лиги чемпионов в КЕЧ встречались случаи, когда после поражения в первом полуфинале в два-три мяча команды находили в себе силы для камбэка.

Впервые это случилось в 1965 году, когда «Ливерпуль» обыграл «Интер» со счетом 3:1. Затем отправились на «Сан-Сиро» в Милан и получили от «Интера» ответ – 3:0, гол Джачинто Факкетти отправил команды Эрреры в финал. Там Эленио обыграл «Бенфику» 1:0 благодаря голу чемпиона мира, бразильца Жаира. Спустя пару лет команда другой легенды – Пушкаша, сначала разгромно проиграла в полуфинале в гостях, а потом отыгралась.

Ференц тогда был тренером «Панатинаикоса», получил счет 4:1 в гостях у «Црвены Звезды» в Белграде, но не сдался. Зацепились за гол на выезде, забили трижды. Правда, в финале у греков не было шансов, поскольку им попался «Аякс». Ван Дейк и Хан забили дважды, греки уступили. После этого в истории КЕЧ было еще три случая, когда отыгрывали два или три мяча разницы.

А еще больше примеров, когда не хватало преимущества в один забитый мяч, которое сегодня есть у «Манчестер Сити». Но из давних времен перебираемся в новые, ведь в ЛЧ тоже были отыгрыши после поражений.

«Аякс» — «Панатинаикос». Сезон 1995/96

Повторение финала после знаменитого камбэка греков в 1971-м году. В четвертом розыгрыше ЛЧ «Панатинаикосу» повезло, ведь в плей-офф попали на «Легию», которую сумели пройти, а вот в полуфинале им встретился молодой «Аякс» Луи Ван Гала, крепкого ему здоровья. Команда Ван дер Сара, старшего Блинда, Райкарда, де Буров, Зеедорфа, Давидса, Литманена и Овермарса сенсационно обыграла «Милан» в предыдущем финале, но дома пропустили от Кшиштофа Важихи. Пришлось компенсировать ошибки в гостях – дубль Литманена и гол Вотера показал, кто в этой паре фаворит. Но в финале «Аякс» проиграл в серии пенальти «Ювентусу», Давидс и Силой плохо пробили с «точки», а Ван дер Сар не справился ни с одним ударом будущих напарников из Турина.

«Ювентус» — «Реал». Сезон 2002/03

Как видите, в Лиге чемпионов камбэки после поражения в первом полуфинале – редкость. Следующего случая пришлось ждать много лет. «Ювентусу» Липпи достался сложный соперник. У «Реала» было две победы в ЛЧ , в четвертьфинале они прошли МЮ . Итальянцы понимали, что будет сложно, и в Мадриде проиграли – Роналдо и Роберто Карлос перекрыли гол Трезеге. Но в ответном поединке Давид при поддержке Дель Пьеро и Недведа вырвал путевку в финал, невзирая на гол Зидана. Но команда, которая отыгралась в полуфинале, снова уступила в решающем матче – в серии пенальти «Ювентус» проиграл «Милану».

«Милан» — «Манчестер Юнайтед». Сезон 2006/07

А вот и Анчелотти всплывает в этой истории. Карло имел опыт победы, имел опыт поражения от «Ливерпуля» в Стамбуле. Но «россонери» прошли «Баварию», а затем встретились с МЮ . В первом поединке уступили 3:2 – гол Роналду и дубль Руни порадовали Фергюсона. Вот только у «Милана» был Кака, готовый сделать дубль на «Олд Траффорд». Комфортную победу «дьяволы» не добыли, поэтому их коллеги по цветовой гамме ответили на «Сан-Сиро» — Кака, Зеедорф и Джилардино отправили «Милан» в еще один финал. Там их снова ждал «Ливерпуль», но на этот раз Анчелотти подготовился лучше, дубль Индзаги сделал гол Кейта в самой концовке мячом престижа.

«Аякс» — «Тоттенхэм». Сезон 2018/19

Статистика говорит, что после камбэка «Барселоны» против ПСЖ количество отыгрышей в плей-офф Лиги чемпионов выросло. Доказательство – сразу два полуфинала четырехлетней давности. Сначала «Аякс» обыграл в гостях «Тоттенхэм». Тен Хаг думал, что путевка в финал в кармане, ведь прошли «Реал» и «Ювентус», неужели Почеттино мог помешать? Во втором матче в Амстердаме голландцы повели 2:0 к тридцать пятой минуте. Казалось, что это конец для гостей, но затем Лукас Моура выдал сказочное представление. Сначала сделал дубль, а потом на 96-й минуте ошарашил «Йохан Кройф Арену».

«Ливерпуль» — «Барселона». Сезон 2018/19

Вот эти полуфиналы не забудут и продолжат приводить в пример. В первом поединке Месси был сильнее, чем «Ливерпуль». Два гола Лионеля, мяч Луиса Суареса в ворота бывшего клуба – все шло к финалу «Барселоны» против команды, с которой каталонцы могли справиться. Но у Клоппа был другой настрой. Позже Юрген рассказывал, что не сомневался – дома сыграют намного лучше, есть шанс пройти дальше. Назовите это безумием или интуицией, но ставка сыграла. И это с учетом, что «Ливерпуль» выставил в основе Шакири и Ориги, что пришлось выпускать Вейналдума вместо Робертсона. Замены сыграли, а затем Александер-Арнольд при поддержке паренька из школы «Ливерпуля» смог быстро подать тот самый угловой. Так поражение 3:0 превратилось в победу 4:3 по сумме двух матчей. А результат финала помним – Клопп смотрел, как команда Почеттино атакует, но Салах и Ориги были точнее.