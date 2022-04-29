«Локомотив» привлечет историков для определения даты основания клуба

«Локомотив» определит дату основания клуба с помощью историков.

В ходе работы в архивах для подготовки материалов к празднованию дня рождения ФК «Локомотив» возникли сомнения в обоснованности называвшейся ранее даты основания клуба в 1922 году.

На сегодня не установлена связь между футбольным клубом «Казанской железной дороги» и «Локомотивом», которая могла бы однозначно подтвердить преемственность между командами.

В связи с этим было принято решение о дополнительной проработке вопроса с определением даты основания «Локомотива».