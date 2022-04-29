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«Локомотив» привлечет историков для определения даты основания клуба

вчера, 15:11

«Локомотив» определит дату основания клуба с помощью историков.

В ходе работы в архивах для подготовки материалов к празднованию дня рождения ФК «Локомотив» возникли сомнения в обоснованности называвшейся ранее даты основания клуба в 1922 году.

На сегодня не установлена связь между футбольным клубом «Казанской железной дороги» и «Локомотивом», которая могла бы однозначно подтвердить преемственность между командами.

В связи с этим было принято решение о дополнительной проработке вопроса с определением даты основания «Локомотива».

Для этого будет организована научная рабочая группа, в которую войдут работники футбольного клуба, представители ОАО «РЖД», а также ученые Института российской истории РАН. Рабочая группа проведет всесторонние исторические исследования для определения точной даты основания ФК «Локомотив».

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:38
.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:37
Уже нашли артефакты и наскальные рисунки...свидетельствующие что ещё в мезозойский период на месте нынешнего Черкизово умудрялись играть в футбол...глазом мамонта...
протон
протон
вчера в 22:01
Возглавит группу историков Мединский. Окажется, что клуб основал Борис Годунов, когда ехал на поезде из Москвы в Петербург.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:55
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ ZIBO rock (раскрыть)
    вчера в 18:45
    Не интересовался.
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 18:23
    А скажи нам когда появилась команда ЦСКА?!
    mahb9ik
    mahb9ik
    вчера в 17:25
    Правильно нехрена гнаться за зеней и Спартаком что бы потом не ржали все, верните как было, главное какие трофее какие выиграл в истории завоевал а не кто раньше на свет появился.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 17:08
    Интересно, они так же проведут "расследование", как "Спартак", который вопреки самому основателю Старостину, который был уверен, что "Спартак" основан в 1935, стал вести отсчет от любительской команды "Красная Пресня", в которой играли Старостины в юности? Или как "Зенит", в котором нашли упоминание о любительской команде ЛМЗ в 1922 году и сразу перенесли дату основания туда, хотя больше никаких данных о ней нет.
    David Young
    David Young ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 16:41
    .
    Futurista
    Futurista
    вчера в 16:35, ред.
    Думаю надо вести отсчет с братьев Черепановых)...
    Alexnvr
    Alexnvr
    вчера в 16:12
    Вазьмити миня в ысторики!!!!!!! Я тожа денех хачу!!!! А по сути у Локо денег что ли выше крыши? Думаю им важнее деньги в тренера потратить нежели в исторические изыскания. Про стоимость билетов самолёт(чуть не написал саломёт)/поезд говорить не буду. Или паровоз чисто своих историков оплачивает?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 15:55
    И в конечном итоге историки установят, что год основания Локо совпадает с годом строительства Николаевской железной дороги в 1847 г. Еще немного и 175 лет будет. Что мелочиться то!
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    вчера в 15:33
    И они смеялись над Спартаком!) 99 лет отмечали а на 100-ый закрались смутные сомнения!))
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    вчера в 15:19
    Только не надо звать тех "историков" которые определяли дату рождения Спартака.
    Over 9000
    Over 9000
    вчера в 15:18
    новости в стиле панорамы ))) забыли дату основания. а название клуба не забыли? ))))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 15:17
    А в Спартаке не парятся по таким мелочам. Отметили столетие сейчас попозже отметят юбилей по версии Ловчева. Чем больше праздников, тем лучше. Лишний повод выпить и взять трофей...
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    вчера в 15:13
    Ну и хорошоп!
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