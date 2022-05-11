Холанд перешёл в команду отца. В футболе стало на одну клубную династию больше

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вчера, 13:17

Мальдини, Джоркаефф и Блинд тоже шли по стопам родителей.

Чезаре, Паоло и Даниэль Мальдини («Милан»)

В этом году третий из рода Мальдини может стать чемпионом Италии в составе «Милана». Осталось два тура, и хотя Даниэль давно не появлялся в основе, на его счету уже есть первый гол в Серии А. Его дедушка Чезаре и отец Паоло – легенды «Милана». Причем тот случай, когда сын круче, чем отец. Средний Мальдини – легенда футбола на все времена, его уважали и напарники, и соперники. Хотя и Чезаре мог похвастаться тем, что брал Кубок чемпионов и четырежды выигрывал Серию А. Великая династия, причем в ней мог быть четвертый игрок «Милана» — Кристиан, но старшему сыну Паоло не хватило мастерства, чтобы дебютировать в основе великого клуба. А вот Даниэлю всего 20 лет, может добавить в будущем.

Жан и Юрий Джоркаеффы ( ПСЖ )

Все знают хавбека Джоркаеффа, названного в честь Юрия Живаго – главного героя романа лауреата Нобелевской премии по литературе Бориса Пастернака. Но его отец Жан тоже оставил след в истории французского футбола. Старший Джоркаефф играл в защите, был капитаном ПСЖ и сборной Франции. Дедушка Юрия по отцовской линии был калмыком, бабушка – полячкой. Юрий Джоркаефф вырос настоящим французским армянином, поскольку его мама – Мария Оганян. Как и отец, выступал за ПСЖ , хотя старший футболист в семье также успел поиграть за «Лион» и «Марсель», а вот Юрий успел засветиться в Италии, Германии, Англии и даже США . В этой семейке есть еще один футболист – Оан, но сын Юрия нам не подходит по условию игры за один клуб. Сейчас двадцатипятилетний хавбек выступает в Швейцарии, в состав ПСЖ ему пробиться не суждено.

Мигель, Микель и Хаби Алонсо («Реал Сосьедад»)

В отличие от Хаби, которого все знают по выступлениям за «Ливерпуль» и «Реал», его старший брат Микель не стал настолько знаменитым. Они вместе выступали в бывшем клубе Карпина, затем пожили в Англии. Только Микель выступал за «Болтон» и «Чарльтон», а не забивал с центра поля, как Хаби. А любовь к футболу братьям привил хавбек сборной Испании 80-х, их отец Мигель. Он выступал за «Реал Сосьедад», а затем баска занесло в «Барселону». Был двукратным чемпионом с клубом из Сан-Себастьяна, выигрывал Примеру с каталонцами. А вот в Европе, как Хаби с «Ливерпулем» и «Реалом», не побеждал. К слову, интересно, за кого Алонсо будет болеть в финале Лиги чемпионов? Он ведь в Стамбуле победил «Милан» Анчелотти, а в Лиссабоне пропустил победный финал в составе «Реала» Папы Карло из-за травмы.

Фрэнк и Фрэнк Лэмпарды («Вест Хэм»)

Хотя у фанатов АПЛ нового века Фрэнк-младший ассоциируется с «Челси», на самом деле он настолько старый, что успел наиграть почти 20 матчей за родной «Вест Хэм». А Фрэнк-старший вообще является одной из легенд «молотобойцев», провел за команду 670 матчей – второе место в истории клуба. Лэмпард-старший провел больше матчей, чем Бобби Мур, с которым даже успел поиграть в начале карьеры. Фрэнки рос рядом с легендами футбола, и хотя чемпионат Англии в семье выиграл только он, а отец ограничился победами в Кубке Англии, гены сработали отлично. К слову, мамой легенды была сестра-близнец жены Харри Реднаппа. Фрэнк и Джейми Реднаппы – двоюродные братья по материнским линиям, очень футбольная семейка.

Мазиньо и Рафинья («Сельта»)

Олимпийский чемпион Рио выбрал выступать за сборную Бразилии, в отличие от брата Тьяго – этот Алькантара ду Насименту играет за Испанию. Их отец Иомар ду Насименту стал чемпионом мира в США в 1994-м, а еще до этого отправился в Европу, где выступал за итальянские и испанские клубы. Сыновья воспитывались в «Барселоне», но отец за эту команду не выступал. А вот «Сельта» объединила в итоге Мазиньо и Рафинью. Понятно, что папаша в этой компании выше классом, но и сынок не промах – получил в итоге приглашение в ПСЖ . Верить в себя тройку футболистов учила глава семейства – Валерия Алькантара. Это бывшая волейболистка сборной Бразилии, мама футбольных братьев. Очень резкая в высказываниях дама сразу постановила, что сыновья будут профессиональными спортсменами.

Данни и Дейли Блинды («Аякс»)

Дейли недавно стал рекордсменом «Аякса» по количеству матчей в Лиге чемпионов. Неплохо для парня, которому проблемы с сердцем едва не оборвали карьеру. Футболистам из Амстердама не везет со здоровьем, но младший Блинд продолжает выступать за родной клуб после неудачной поездки в АПЛ – попал в МЮ не в лучшие времена, в отличие от других голландцев, вроде Стама или Ван дер Сара. Зато в «Аяксе» наиграл сотни матчей, и в сборной Нидерландов появлялся на поле часто. Блинд сыграл вдвое больше матчей, чем его отец Данни. Зато старший в семье выигрывал Кубок Кубков, Кубок УЕФА и Лигу чемпионов – еврокубковый хет-трик, который в современном мире доступен только тренеру Моуриньо, ведь Жозе вышел в финал Лиги Конференций.

Карлес и Серхио Бускетсы («Барселона»)

Старший Бускетс не был футболистом такого же высокого уровня, как Серхио, и даже за сборную Испании Карлес не играл. Зато он стал верным сыном родной «Барселоны» и воспитал для клуба великолепного центрального полузащитника. У Серхио есть репутация из-за симуляций, которые зря не пресекались с тренерами «сине-гранатовых», зато в расшивке чужих линий ему мало равных в истории футбола. Бускетс – великий полузащитник, восьмикратный чемпион Испании, трехкратный победитель ЛЧ , чемпион мира и Европы. Его отец много лет был вратарем на подхвате в «Барселоне», а вот сын достиг невероятных высот. Сейчас, конечно, не тот, что в юности, но мировой класс Серхио – аксиома.

Альф-Инге и Эрлинг Холанды («Манчестер Сити»)