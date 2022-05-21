Отменённый финал за путевку в Лигу чемпионов. У «Динамо» шалит оборона, «Сочи» выжимает максимум

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21 мая 2022, 10:32

В последнем туре назовут вице-чемпионов.

Для «Динамо» сезон станет уникальным, если в финале Кубка обыграют «Спартак». Для «Сочи» второе место станет историческим прорывом, но гарантированное третье – тоже великолепный результат. В важном последнем туре сыграют между собой в Москве, а в первом круге ранний гол Захаряна обеспечил Шварцу преимущество в личных встречах на данный момент. Победа гарантирует «Сочи» второе место, ничья или поражение Федотова отдаст «серебро» в руки футболистов «Динамо». Выясним, кто в этой паре круче по сумме 29 туров.

Тактические уловки

Шварц в хорошем смысле копирует Клоппа, когда говорим о приверженности одной схеме. Все 29 туров «Динамо» провело с моделью «4-3-3». Понятно, что Фомин, Шиманьски и Захарян не так привязаны к амплуа, как Лесовой или Макаров, но подход одинаковый. Особенно в защите, или на флангах, где Варела, Паршивлюк, Лаксальт и Скопинцев пробовались на роли Александера-Арнольда и Робертсона, но пока от индивидуальной готовности – например, Шунина, Моро или Смолова, результаты зависят сильнее, чем от тактики. Другое дело, «Сочи». Игроки там заметно старше, а тактика сложнее. Схема «3-4-2-1» сама по себе непростая, а когда у Маргасова и Терехова, у Нобоа и Юсупова, да даже у Касьерры настолько сложные роли, то в этом пункте отдаем должное команде, обкатавшей разные вариации «три в линию». «Сочи» держится на тактике.

Результат: победа «Сочи».

Голевые показатели

«Динамо» — команда молодая, а футболисты «Сочи» заметно опытнее. Неудивительно, что парни Шварца с лёгкостью создают моменты. На подопечные Федотова отвечает контратаками, шикарной работой флангами и ставкой на индивидуальное мастерство Нобоа, Юсупова и Жоаозиньо, для которых финал сезона это встреча с бывшим клубом. По качеству моментов у претендентов на серебро почти что равенство, да и разница по голам небольшая. «Динамо» опережает «Сочи» всего на три забитых мяча. При этом по точным ударам разрыв на три десятка, то есть когда доходим до реализации, то видим небольшое преимущество южан по проценту ударов в створ, которые достигли цели. Но разница небольшая, обе команды хорошо атакуют. И это еще с поправкой, что ни Тюкавин, ни Смолов не могут назвать этот сезон невероятно успешным.

Результат: ничья.

Прессинг и отбор мяча

«Динамо» играет «полуторным» номером. Это видно на глаз и доказано средним владением, чуть меньше 51%. А вот «Сочи», используя различную тактику против соседей по таблице, добирает времени с мячом против аутсайдеров, только «Краснодар», ЦСКА и «Зенит» чаще «возят мяч». В результате получаем намек, что команда Федотова вроде как должна прессинговать выше. Но это не так, поскольку по среднему возрасту разрыв у команд огромный – около 3.5 лет для оптимальной основы, это очень много для этого параметра. Следовательно, москвичи намного свежее. Отсюда равенство по интенсивности высокого прессинга, хотя у «Сочи» должно быть преимущество, исходя из стиля игры и тройки в защите, но преимущество «Динамо» по отборам (третье место в РПЛ против десятого) и перехватам (5-е против 14-го). Парадоксально, но в этой паре именно популярный у других клубов Федотов пытается играть, как фаворит, а «Динамо» порой робеет, допускали фестивали у ворот Шунина.

Результат: победа «Динамо».

Успешность в защите

По самому банальному показателю – количеству пропущенных мячей, у «Сочи» явное преимущество. Допустили 29 результативных ошибок против 36 у «Динамо». Но важнее смотреть также на качество моментов соперников, и вот тут видим главную боль для Шварца. Шунин мог пропустить на 7-8 голов меньше, на самом деле оборона на дистанции держалась, а эпизодически дико чудила. Нет больше в РПЛ команды, которая подарила бы соперникам столько дармовых голов. Суммарно надежнее в защите сыграл только «Зенит», а у него на девять пропущенных мячей меньше. «Сочи» же ошибалось в защите почти так часто, как «Спартак», но пропустило на десять голов меньше. Вот тут можем обратиться к проценту сэйвов, и вспомнить, что Шунин один из двух худших вратарей по проценту отраженных ударов, рядом с Максименко. Также важно отметить, что у соперников равенство по «сухарям», по 10 штук. Разницу по пропущенным голам сформировали разные четыре матча команд против «Зенита». Федотов увидел один гол, Шварц – пять.

Результат: ничья.

Прогресс и командная игра

«Сочи» показывает максимум, это очевидно. Переместите Джанаева, Маргасова, Прохина, Цаллагова и Заику в состав фаворита – будут на скамейке. Переместите в состав «Арсенала» — могут доиграться до ФНЛ . В этом сила тренерского коллектива, в нем даже парень, о котором мало кто знал – тот же Макарчук, может выдавать сильные поединки. У «Динамо» другой подход – у них не команда ветеранов и недооцененных, а молодых звезд. Захарян, Шиманьски, Тюкавин, Фомин, Моро, Грулев и Макаров получат в будущем время, чтобы стать еще лучше. А если говорим о командной работе от сезона к сезону, то «Динамо» может подняться на пять позиций, набрав на шесть пунктов больше, а «Сочи», если сегодня выиграет, пройдет на два места выше и наберет на три очка больше. По командной игре у обеих команд тоже все прекрасно – и с последними пасами, и с комбинациями, и с навесами.

Результат: ничья.

Результат сравнения. «Динамо» — «Сочи» — 4:4

Интересные команды подошли с равными показателями накануне последнего тура. Итог сезона сформируют не матчи против разных соперников, а очный поединок. У Шварца за душой гол Захаряна, но одной удачной атаки «Сочи» достаточно, чтобы Федотов вышел вперед. Разная тактика, возраст игроков, даже перспективы – посмотрим, как южане будут финансироваться в ближайшее время, и захотят ли крутые легионеры жить в Сочи в ближайшие годы. Но «Сочи» и «Динамо» любят играть результативно, любят шалить в защите, только вратари Федотова выручали его намного чаще. Достойные команды, атакующая природа и финал, который должен был стать матчем на десятки миллионов евро из-за путевки в Лигу чемпионов. Не станет, зато футбол остается, как и задача для соперников – завоевать «серебро». «Динамо» заслужило успех, но есть одна поправка – и «Сочи» тоже не случайно так высоко.