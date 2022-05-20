«Динамо» и «Сочи» поделят второе место, «Рубин» на грани вылета. Последний тур РПЛ — он важный самый

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20 мая 2022, 21:30

Закрываем футбольный сезон.

Все матчи 30-го тура Российской Премьер-Лиги начнутся в одно время. Стартовые свистки на восьми стадионах прозвучат в 17:00 по московскому времени в субботу, 21 мая.

«Динамо» — «Сочи»

1. Самый статусный матч заключительного тура РПЛ , битва за «серебро» с утешительным призом в виде «бронзы». «Динамо» и «Сочи» уже гарантировали себе медали, но пока неопределенного достоинства. «Динамо» останется на втором месте, если выиграет или сыграет вничью, «Сочи» устроит только победа.

2. «Динамо» подходит к важнейшему матчу с серией из четырех игр без побед (3 поражения и ничья), в то время как «Сочи» не проигрывает на протяжении семи встреч (4 победы, 3 ничьи), причем в трех последних турах команда Владимира Федотова еще и сохраняет свои ворота в неприкосновенности — 6:0, 1:0, 0:0.

3. После пяти личных встреч у «Динамо» и «Сочи» полное равенство: по две победы и одна ничья. Даже разница забитых и пропущенных мячей ничейная — 7:7.

«Рубин» — «Уфа»

1. Остро нуждающийся в поддержке своих болельщиков «Рубин» займет 15-е место и вылетит из Премьер-Лиги в случае поражения от «Уфы». Любой другой результат, в том числе ничья, отправит в ФНЛ «Уфу».

2. Леонид Слуцкий еще никогда не был так плох в чемпионате России: в среднем его команда в этом сезоне набирает ровно 1 очко за игру. За всю почти двадцатилетнюю тренерскую карьеру хуже результаты у Слуцкого были только в английском Чемпионшипе с «Халл Сити», где он набирал в среднем 0.95 балла за игру.

3. «Уфа» — удобный соперник для «Рубина». Казанцы уступили уфимцам только в 1 из 15 матчей, при этом больше половины очных встреч (9) завершились ничьими, как и матч первого круга (1:1), в котором «Уфа» забила с пенальти и в свои ворота.

ЦСКА — «Ростов»

1. ЦСКА в лучшем случае займет четвертое место в итоговой таблице, а при самом неблагоприятном раскладе «армейцы» опустятся на шестую строчку. У «Ростова» выбор не велик — девятое или десятое место.

2. ЦСКА выиграл у «Ростова» три последних матчах с неизменным преимуществом в два мяча — 2:0, 3:1, 3:1. Примечательно, что в каждом из этих матчей забивал Федор Чалов, в общей сложности на его счету 5 из 8 голов «армейцев». Свою голевую серию в матчах с «Ростовом» форвард продолжить не сможет, ведь вторую половину сезона он проводит в швейцарском «Базеле» на правах аренды.

3. Матч против «Ростова» станет последним в футболке ЦСКА для Жана-Филиппа Гбамена, Марио Фернандеса и Алана Дзагоева.

«Крылья Советов» — «Локомотив»

1. «Локомотив» займет пятое место, если выиграет у «Крыльев Советов», а ЦСКА проиграет «Ростову». «Крылья Советов» могут занять седьмое или восьмое место, что станет для самарцев лучшим результатом в Премьер-Лиге за последние 14 лет.

2. Последнюю победу над «Локомотивом» в РПЛ «Крылья» одержали в 2011 году. В следующих 14 матчах противостояния «железнодорожники» одержали 8 побед и 6 раз сыграли с волжанами вничью.

3. Накануне заключительного тура чемпионата главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что не покинет Самару ради любой московской команды. Что ж, проверим-проверим, предстоящее лето будет длинным и принесет много кадровых перестановок.

«Краснодар» — «Ахмат»

1. Победа над «Ахматом» гарантирует «Краснодару» четвертое место в итоговой таблице. «Ахмат» должен побеждать, чтобы остаться седьмым.

2. Если в матче не будет зафиксирована ничья, то «Ахмат» повторит рекорд Премьер-Лиги по бескомпромиссности в XXI веке, установленный «Динамо» в сезоне-2005. Команда Андрея Талалаева делила очки с соперниками лишь дважды в 29 сыгранных турах. Впрочем, ничья маловероятна, ведь само противостояние «Краснодара» и «Ахмата» оставляет минимум шансов компромиссам — только 2 ничьих в 23 очных матчах.

3. «Ахмат» приедет в Краснодар с серией из трех подряд побед в Премьер-Лиге, причем выигрывали грозненцы всухую — 2:0, 1:0, 1:0. «Краснодар» в свою очередь выиграл три последних домашних матча в РПЛ .

«Нижний Новгород» — «Зенит»

1. «Нижнему Новгороду» нужны очки, чтобы избежать попадания в зону стыковых матчей. Победа над «Зенитом» гарантирует финиш на безопасной позиции, при других результатах есть варианты.

2. Судя по всему, «Зенит» проведет заключительный тур чемпионата полностью российским составом. Сергей Семак уже делал так в прошлом году в матче с «Тамбовом».

3. Тренер «Нижнего Новгорода» — легенда «Зенита». Александр Кержаков провел 386 матчей за «сине-бело-голубых» и забил 163 гола.

«Арсенал» — «Урал»

1. «Арсенал» уже не сойдет с последнего места, а «Уралу» нужна победа над уже вылетевшим оппонентом, чтобы избежать попадания в стыковые матчи.

2. «Арсенал» не одержал ни одной победы в 11 весенних турах РПЛ . В последний раз туляки выигрывали у «Химок» 5 декабря (2:1).

3. В двух последних очных встречах «Урал» обыгрывал «Арсенал» с одинаковым счетом 2:0.

«Химки» — «Спартак»

1. «Спартак» еще может подняться в итоговой таблице на седьмое место. Для этого нужно обыграть «Химки» и надеяться, что «Крылья Советов» и «Ахмат» проиграют. А вот если «Спартак» останется десятым, то повторит свой худший результат в истории чемпионатов России. Так низко «красно-белые» финишировали лишь однажды — в 2003 году.

2. «Химкам» победа над «Спартаком» нужнее, ведь только с ее помощью можно выбраться из зоны стыковых матчей. Да и то не факт — нужны еще осечки «Нижнего Новгорода» или «Урала».

3. «Спартак» выиграл пять последних очных матчей у «Химок», а единственный успех подмосковного клуба в этом противостоянии случился 15 лет назад — 25 мая 2007 года.