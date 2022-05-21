В РПЛ появится «Зал славы». Отметить легенд и ветеранов стоило давно

1653128693

21 мая 2022, 13:24

Вагнер Лав, Халк и Титов в одном символическом составе.

Зал славы АПЛ – пример для наследования

Чемпионат Англии по футболу превратили в АПЛ тридцать лет назад. В прошлом году было принято решение учредить «Зал славы» турнира. В его состав вошел Алан Ширер – самый результативный нападающий в истории АПЛ , Тьерри Анри – главный легионер начала века, и Эрик Кантона – человек, который помог МЮ утвердиться в статусе короля английского футбола в девяностых. Без этих людей английская лига не стала бы такой мощной и увлекательной, как сейчас.

Хороший выбор, хотя немного ироничный, поскольку отражает интернациональный характер АПЛ , выбрали двух французов и одного англичанина, который в составе «Трех львов» не добился значительных успехов, чемпионат выигрывал лишь сенсационно в составе «Блэкберна», а еще немало лет провел в «Ньюкасле», на футбольной периферии. Но это тоже отражение традиций английского футбола, «бей и беги» в классическом понимании.

Также год назад в «Зал славы» включили Кина, Лэмпарда, Бергкампа, Джеррарда и Бекхэма. Дэвид в этом списке чуточку выбивается, но у него была великолепная правая нога с крутыми передачами, да и голевые показатели молодого англичанина в МЮ достойные, это звезда АПЛ , хотя любимчиком публики Бекхэм был далеко не всегда. Зато открыли путь другим легендам в список, ведь в этом году отметили легендарного опорника «Арсенала» Виейра и форварда «Манчестер Юнайтед» Руни.

Крутых футболистов в истории АПЛ так много, что добавление в список Агуэро, Компани, Дрогба, Скоулза, Шмейхеля и Райта не вызвало вообще никаких вопросов. На очереди добрых три десятка заслуженных ветеранов, каждый год можно добавлять новую порцию тех, кто писал новейшую историю английского футбола. Но в РПЛ тоже были не худшие времена, поэтому к тридцатилетию создания турнира самое время начать разговор о своем «Зале славы».

В РПЛ хватает легионеров на два Зала славы

Даже если вести разговор строго об иностранцах, то легко составить список футболистов, которые заслужили уважение на поле и почет после завершения карьеры. Например, Вагнер Лав забил 85 голов, сыграв лишь в два раза больше матчей. Чем не герой турнира? Халк не добрался до сотого поединка, но нет никаких сомнений, что это знаковая фигура для чемпионата, человек, который поднимал уровень «Зенита» и тянул турнир вверх.

Конечно, никто не без греха, и не всегда поведение Халка или Данни было примерным. Но Мигел верно служил РПЛ в составе двух клубов, является дорогущим внутренним трансфером между «Динамо» и «Зенитом», человеком, который сохранил уважение к двум клубам. Забивал много мячей, сыграл под три сотни поединков, поборол последствия серия сложнейших травм, в том числе, рвал «кресты» несколько раз. Данни – классический пример легенды для «Зала славы».

Карадениз, Думбия, Нобоа, Навас, Иванович, Промес, Домингес, Ломбертс, Кришито, Чорлука, Вернблум – все кандидаты в почетный список. Да что там, даже Веллитона, хотя его включение в «Зал славы» вызовет бурное обсуждение, надо вспомнить, ведь бразилец был лучшим снайпером сезонов РПЛ , в 104 поединках собрал 57 голов, был заметной фигурой в составе «Спартака». Хватает легионеров, к которым испытывают уважение. Возьмите Леандро Фернандеса из «Динамо», или Марио Фернандеса, который приехал в РПЛ бразильцем, а теперь сделал паузу в карьере.



Кураньи, Гильерме, Рахимич, Гранквист и Бикфалви тоже заслуживают признания. Также можно вспомнить болгар, без которых нет «Амкара» — Пеева и Сиракова. Понятно, что Витсель или Видич, будучи футболистами мирового уровня, просто не успели наиграть в РПЛ столько матчей, чтобы оказаться в списке для «Зала славы», но есть опытные легионеры, которые годами рубились в чемпионате, делали его увлекательным и популярным. Вспомнить их фамилии, вручить памятную статуэтку, напоминающую о включении в «Зал славы» будет правильно.

Хватит мест для россиян и иностранцев-соседей

В АПЛ будет немало внимания и англичанам, и легионерам. В РПЛ же, если взглянуть на список гвардейцев, собралась невероятно мощная команда из местных, но есть белорусы, молдаване, узбеки и украинцы. Тимощук, Дикань, Калиниченко, Парфенов, Горшков, Геращенко и Воронин провели немало ярких поединков. Шемберас, Гацкан, Березовский, Маминов и Калачев со временем могут оказаться в «Зале славы», ведь он не только о тех, кто собирал личные награды или являлся самым звездным, или получал самую высокую зарплату.

«Зал славы» не только о титулах, но Акинфеев, Игнашевич, Семак, Лоськов, Березуцкие, Аджинджал, Дзюба, Самедов, Денисов или Кириченко – явные кандидаты в почетный список. Причем одного включения Артёма достаточно, чтобы обеспечить популярность голосованию. По идее организаторов, планируют устроить голосование, но собираются сделать ограничение – включать в список кандидатов только тех, кто уже завершил карьеру. Правда, это правило можно изменить, ведь нет никакого закона на «Зале славы» в футболе.

Также отличная идея – включать наставников. Почему все внимание футболистам? Романцев, Сёмин, Газзаев и Бердыев точно будут в «Зале славы». Хотя даже тренера Семака после серии чемпионских титулов можно смело обсуждать и как футболиста, и как наставника. В РПЛ играли достойные футболисты. Например, Анюков, Рыжиков, Алдонин, Тихонов, Кержаков, Жирков, Титов и Цымбаларь. Помним Кузьмина, Малафеева, Осинова, Хохлова и Аршавина. Конечно же, важно не пустить «ботов» к голосованию, а то будет, как с выборами «Игрока месяца», когда побеждали представители двух клубов, причем хаотично, нередко не по делу.

Возможно, параллельно нужно голосование экспертов, но их тоже не трудно найти. Идея классная, кандидатов неприлично много, вложений никаких, а интересные истории о чемпионате можно рассказывать каждый год, если сделать акцент именно на футбольных байках от тех, кто попадет в «Зал славы». Молодое поколение узнает, как играли Аршавин, Титов и Вагнер Лав, а остальные вспомнят их футбол, ведь в футболе ностальгия имеет одно из центральных связующих места. У каждого есть первый матч чемпионата, который он помнит, или первый поединок со стадиона. Делитесь своими историями, а также кандидатами в ваш «Зал славы». Кто должен попасть в него в числе первых?