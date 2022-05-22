Антисборная 30-го тура: забронзовевшее «Динамо», вылетевший «Рубин» и Суарес из РПЛ

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22 мая 2022, 18:41

Последний тур получился невероятным не только для победителей.

Вратарь

Игорь Лещук («Динамо»)

Шунин доигрался до скамейки в последнем туре. Лещук раньше подменял Антона весьма успешно, но резервист не правился с давлением. Пропустил удар Юсупова над головой, на профессиональном уровне такие мячи надо отражать. Также Лещук «привез» пенальти. Понятно, что оборона подставила постоянно, но Игорь плохо руководил линией. Мог пропустить 7 голов после 7 ударов серебряного «Сочи», но разок мяч попал в штангу, а во втором случае зафиксировали офсайд.



Защитники

Максилиано Кофрие («Спартак») – мастер «привозов»

Против «Химок» Кофрие не повезло, мяч прошел короткое расстояние после контакта с предыдущим футболистом, но где была рука бельгийца? Защитник заработал четвертое пенальти в РПЛ , антирекорд одного сезона за все время, когда собирают такую статистику. Максимилиано допустил два гола «Химок», хотя у команды Глушакова за весь матч было три точных попытки, причем одна не с игры.



Максим Осипенко («Ростов»)

В обороне у «Ростова» был проходной двор. Не хочется ругать молодежь, так что на орехи достается Осипенко – второму Максиму в составе антисборной. Атака ЦСКА в лице Заболотного, Облякова, Медины и Эджуке разнесла в пух и прах оборону «Ростова». Осипенко лишь успевал считать явные моменты – семь штук, и фиксировал, кто забил следующий мяч «армейцев». Понятно, что мотивация была нулевой, но профессионал не имеет права так играть.



Роман Евгеньев («Динамо») – мастер выбора позиции

К Евгеньеву нет вопросов, играет, как умеет. А если без сарказма, то Роман снова дико «чудил». Отсутствие чемпионской борьбы связано во многом с тем, как изменилась защита «Динамо» весной, когда ушел Ордец. Осенью тоже ошибались, но намного реже и иначе. По характеру те ляпы были другими. Евгеньев не может догнать Касьерру – не самого быстрого форварда мира, и не может понять, когда надо создать офсайд. Это фиаско, Роман.



Монтассар Тальби («Рубин») – невнимательность тура

Тесленко просто не готов к уровню РПЛ , что часто показывал. Но Монтассар – легионер, который априори должен быть выше классом, чем местные игроки, чтобы получить шанс. Вот только тунисец далеко не впервые подвел. Сначала непонятно зачем играл по игроку – Камилов остался сам, рикошетом от Самошникова сравнял счет. А дальше именно Тальби упустил Ортиса, ключевая ошибка матча и сезона.



Дмитрий Скопинцев («Динамо»)

Дмитрий убрал голову после удара Юсупова – так родился первый гол «Сочи», запустивший лавину успешных атак. Скопинцев позже не мешал Маргасову атаковать по правому флангу, допускал хитрые действия Касьерры и не помогал Евгеньеву. Дмитрий стал частью защиты, которая пропустила 5 голов в домашнем поединке, последнем и определяющем для финального места «Динамо» в сезоне.

Полузащитники

Магомед Оздоев («Зенит»)



В этом туре было много пенальти, но именно Оздоев стал автором одного из самых нелепых. Наступил сопернику на ногу, команда Кержакова получила пенальти, реализовала его, не пропустила от чемпиона «Зенита» в ответ и сохранила себе прописку в РПЛ . Ничья означала бы, что «Химки» спасаются, а «Нижний Новгород» должен играть в стыках. Причем против «Оренбурга». Но Оздоев своей ошибкой помог Кержакову.



Никола Моро («Динамо»)

Именно хорвата Шварц снял в перерыве, а в таких поединках это показатель. Когда соперник забивает три за тайм в гостях в игре, в которой «Динамо» устраивает ничья, а полузащитники Юсупов, Нобоа, Цаллагов и переквалифицированный в форварда Агбан спокойно шастают туда-сюда перед штрафной площадью, то к опорнику есть вопросы. Не только Моро виноват, но голевые атаки шли, в том числе, через центр.

Даниил Лесовой («Динамо»)

У Макарова и Лесового есть неоспоримые преимущества – очень техничные парни, дриблеры от природы. Но одновременно у этих вингеров сохраняется суетливость, не умеют вовремя остановиться. Касается это и «передержанных» мячей, и работы в отборе. Лесовой умудрился заработать красную карточку, перечеркнув шансы «Динамо» на и без того призрачный камбэк при счете 1:4 в пользу соперника. Может создать момент, но комплексным игроком пока не стал.

Нападающие

Виталий Лисакович («Рубин») – промах сезона



Понимаем, насколько сложно идти бить пенальти, когда закончилась сто вторая минута матча. Когда от твоего выстрела все зависит, будущего целого клуба. Но Лисакович не единственный футболист на поле у Слуцкого. Форвард знает, что порой лучше отдать мяч напарнику, если уже бил пенальти в матче. Но Виталий взял на себя большую ответственность и не попал в створ ворот. Его промах означает, что «Рубин» вылетает в ФНЛ .



Евгений Марков («Арсенал») – Луис Суарес тура

На 29-й минуте матча против «Урала» форвард вылетевших туляков решил запомниться публике – рукой выбил мяч из пустых ворот. Голкипер ошибся, защитники не помогли, а вот Марков отдалил поражения «Арсенала». Или приблизил его? Вдесятером хозяева быстро пропустили два мяча. И хотя дальше один отыграли, подвиг в стиле Луиса Суареса в этом случае не принес команде его автора успех. А ведь начал матч форвард активно, искал голевые позиции.

Главные тренеры

Сандро Шварц («Динамо») и Леонид Слуцкий («Рубин»)

Еще посмотрим, как поражение от «Сочи» отразиться на игре «Динамо» в финале кубка. Но что нельзя проигрывать со счетом 1:5, когда на кону редкое «серебро» — факт. Про результаты Слуцкого тоже ничего нового сказать не можем, все понятно. Причем если у «Сочи» шла игра, то «Уфа» лишь после замен сумел сломать «Рубин» сначала морально, а потом буквально через две разные результативные атаки. Слуцкий был наблюдателем, как и Шварц – плохая работа от сильных тренеров.



Шок тура. Вылет «Рубина» и разгром «Динамо»