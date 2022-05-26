«Высокомерный нарцисс». Моуриньо догнал Гвардиолу по количеству еврокубков, а мог быть первым в истории

Жозе снова с европейским трофеем в руках.
Среди самых успешных наставников в истории европейского футбола мало простых ребят в житейском смысле. Многие «ловили звезду», просто на разных этапах карьеры. Кройф и Зидан как футболисты были теми еще скандалистами. А как тренеры куда спокойнее. Йохан вовремя ушел на пенсию, Зинедин мудро не спешит с новым вызовом.
Моуриньо же не может жить без тренерской работы. Поэтому пошел в ад «Манчестер Юнайтед», возглавил белый вигвам «Тоттенхэма». А затем ушел в «Рому», с которой выиграл первый трофей быстрее, чем названые английские клубы справились с похожим заданием без него. Причем бывший «Особенный», который в Риме перезагружался после нелегких британских будней, взял именно еврокубок.
Теперь в истории у семи наставников есть пять и больше побед в международных турнирах Старого Света. Но нужна важная поправка – нередко речь об успехах в Суперкубке УЕФА, а там трофей получали после одного или двух матчей. Но с ним или без него, круг избранных очень тесный. Самое время их вспомнить, раз Жозе зашел в список с козырей.
Жозе Моуриньо (5 еврокубков; 2 победы в ЛЧ, 2 победы в ЛЕ (Кубке УЕФА), 1 победа в ЛК)
В мире лишь два наставника взяли по пять еврокубков с раундами плей-офф. Причем Жозе прошел один из самых сложных путей. Лигу чемпионов выигрывал с андердогами – «Порту» и «Интером». Причем оба раза встречал на своем пути невероятных оппонентов вроде МЮ и «Барселоны». Молодой Моуриньо не выиграл для «Реала» ЛЧ, но подготовил команду чемпионов. А вот кубок УЕФА дважды взял с более статусными для этого турнира командами. «Порту» в 2003-м не был единственным фаворитом, а вот МЮ просто выполнил задачу. Правда, без Жозе повторить тот успех не сумели. Да и «Рома» до Моуриньо не знала европейского счастья 41 год.
Хосеп Гвардиола (5 еврокубков; 2 победы в ЛЧ, 3 победы в Суперкубке УЕФА)
В этом случае скорее можем ругать Гвардиолу за упущенные возможности, чем хвалить за умение легко проходить к европейским трофеям. С составом «Манчестер Сити» можно было обыграть «Челси» Тухеля. С «Баварией» нужно было проходить в финалы и драться за кубок. С «Барселоной», которую Гвардиола переиначил под себя после Райкарда, путь к трофеям тоже не был простым. Вспомните хотя бы скандальный проход «Челси» имени арбитра Эвребе. В Суперкубке УЕФА Гвардиоле тоже везло. «Шахтер» и «Порту» были заметно слабее. А с «Баварией» обыграл «Челси» лишь в серии пенальти.
Боб Пейсли (5 еврокубков; 3 победы в КЕЧ, 1 в Кубке УЕФА, 1 Суперкубке УЕФА)
Северянин стал защитником и капитаном «Ливерпуля», а потом пошел в тренерский штаб. Когда Шенкли ушел, то Пейсли подхватил команду, выиграл шесть чемпионских титулов, а еще трижды победил в финале Кубка европейских чемпионов. Тот «Ливерпуль» был гегемоном. Успешный путь начали с победы в Кубке УЕФА в 1976 году. Ветеран мировой войны легко мог стать рекордсменом в этом списке, ведь у него было три попытки взять Суперкубок УЕФА. В первом случае обыграл «Гамбург» по сумме двух матчей, но затем уступал «Андерлехту» и не смог согласовать даты матчей с «Динамо» Тбилиси.
Зинедин Зидан (5 еврокубков; 3 победы в ЛЧ, 2 победы в Суперкубке УЕФА)
Как и Пейсли, Зинедин играл в футбол. Причем среди всех самых успешных тренеров он – самый крутой футболист. Удивительно, что вообще смог удачно зайти в новую профессию. После Кройфа это второй пример в истории, когда по-настоящему легендарный игрок добивается таких успехов. Но Йохан после «Барселоны» не искал тренерского счастья, а Зидана активно, но пока безуспешно заманивают в ПСЖ. Там будет шанс выиграть еще один еврокубок, как минимум – Лигу Европы. А если без шуток, то «Реал» утвердился в статусе короля ЛЧ как раз при Зидане. Но вот третья победа кряду в Суперкубке УЕФА Зинедину не досталась – к тому времени покинул «Мадрид», Симеоне в решающем бою переиграл Лопетеги.
Джованни Трапаттони (6 еврокубков, 1 победа в КЕЧ, 2 победы в Кубке УЕФА, 1 победа в Кубке Кубков, 1 победа в Суперкубке УЕФА)
Сейчас Трапаттони 83 года, давно отошел от дел. Но в молодости после многолетней карьеры футболиста «Милана» пошел по тренерскому пути. Оказался в «Ювентусе», с которым выиграл все возможные еврокубки. Пять трофеев, хотя и омраченных трагедией на стадионе в Брюсселе, где в результате обрушения стены одной из трибун погибло 39 человек. Также Трапаттони позже успел выиграть Кубок УЕФА для «Интера». Причем в финале опередил как раз «Рому» за счет разницы мячей. «Волки» не сумели отыграться после 0:2 в Милане, забили лишь один победный мяч во второй встрече.
Алекс Фергюсон (6 еврокубков; 2 победы в ЛЧ, 2 победы в КОК, 2 победы в Суперкубке УЕФА)
В 1991 году «Манчестер Юнайтед» обыграл «Црвену Звезду» в первом финале Суперкубка УЕФА, а второй не состоялся. После чуда на «Камп Ноу» не случилось ничего магического в финале того же турнира против «Лацио» — Салас принес итальянцам победу в Монако. Также на счету Фергюсона поражение от «Зенита» в аналогичном решающем матче. Получается, шотландец мог хвастаться восемью победами, но вместо этого осталось «всего» шесть. Зато выигрывал по два раза ЛЧ и Кубок Обладателей Кубков. Причем во втором турнире впервые победил с «Абердином», обыграв «Реал». Также в финале Суперкубка УЕФА шотландцы опередили по сумме двух матчей «Гамбург». Получается, «Барселона» — единственный именно фаворит, с которым Фергюсон не справился в финале.
Карло Анчелотти (6 еврокубков; 3 победы в ЛЧ, 2 победы в Суперкубке УЕФА)
В субботу Анчелотти может выиграть седьмой еврокубок, выйти на чистое первое место. В Лиге чемпионов с «Миланом» и «Реалом» Анчелотти нередко выступал здорово. Разок уступил «Ливерпулю» в финале, разок его обыграл, но тогда еще с легендарным «Миланом». Теперь будет третья встреча, но не против Рафаэля Бенитеса, как раньше. В отличие от ЛЧ, в Суперкубке УЕФА у Анчелотти только победы – «Милан» обыгрывал специалистов по добыче кубка УЕФА в лице «Порту» и «Севильи». И «Реал» разобрался с командой из Андалусии. Анчелотти, если обыграет Клоппа, получит шанс на 8 еврокубовых побед за карьеру, просто невероятно.
Получается, в элитном списке и новых финалах для антипода – Моуриньо, которого называют провокатором, Анчелотти – чудесный подорожник для Галактикос из разных стран. Хотя у Карло не такой простой характер, как думают. Он просто обаятельный и умеет вести себя спокойнее, чем Жозе. Как видите, оба пути приводят к успеху, если человек талантливый и понимает, как устроен большой европейский футбол.
Челси 50 лет не выигрывал Премьер Лигу, Моуриньо пришёл и выиграл 🔥
Интер Милан не выигрывал ЛЧ 45 лет, Моур пришёл и выиграл 🔥
Реал не выигрывал кубок Короля 9 лет, Моур пришёл и выиграл 🔥
МЮ не выиграл европейский кубок 9 лет , Моур пришёл и выиграл 🔥
Рома никогда не выигрывала европейский кубок, Моур пришёл и выиграл !!!!!!!!!!!!
Тренер просто мощнейший, кто бы что ни говорил. Его резюме говорит само за себя. Его футбол может быть устаревшим, его философия может быть устаревшей, но, как мы видим, это все приносит результат. Вы только вдумайтесь в то, что он - ЕДИНСТВЕННЫЙ, КТО ВЫИГРАЛ ВСЕ ТРИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЕВРОКУБКА. ОН ВЫИГРАЛ ЛЧ С ИНТЕРОМ, КОГДА В ЭТО НИКТО НЕ ВЕРИЛ. СДЕЛАЛ ЭТО С РАЗНЫМИ КОМАНДАМИ. НЕВОЗМОЖНО НЕ УВАЖАТЬ! ЛУЧШИЙ!
Челси 50 лет не выигрывал Премьер Лигу, Моуриньо пришёл и выиграл 🔥
Интер Милан не выигрывал ЛЧ 45 лет, Моур пришёл и выиграл 🔥
Реал не выигрывал кубок Короля 9 лет, Моур пришёл и выиграл 🔥
МЮ не выиграл европейский кубок 9 лет , Моур пришёл и выиграл 🔥
Рома никогда не выигрывала европейский кубок, Моур пришёл и выиграл !!!!!!!!!!!!
Тренер просто мощнейший, кто бы что ни говорил. Его резюме говорит само за себя. Его футбол может быть устаревшим, его философия может быть устаревшей, но, как мы видим, это все приносит результат. Вы только вдумайтесь в то, что он - ЕДИНСТВЕННЫЙ, КТО ВЫИГРАЛ ВСЕ ТРИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЕВРОКУБКА. ОН ВЫИГРАЛ ЛЧ С ИНТЕРОМ, КОГДА В ЭТО НИКТО НЕ ВЕРИЛ. СДЕЛАЛ ЭТО С РАЗНЫМИ КОМАНДАМИ. НЕВОЗМОЖНО НЕ УВАЖАТЬ! ЛУЧШИЙ!