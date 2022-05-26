«Высокомерный нарцисс». Моуриньо догнал Гвардиолу по количеству еврокубков, а мог быть первым в истории

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26 мая 2022, 15:58

Жозе снова с европейским трофеем в руках.

Среди самых успешных наставников в истории европейского футбола мало простых ребят в житейском смысле. Многие «ловили звезду», просто на разных этапах карьеры. Кройф и Зидан как футболисты были теми еще скандалистами. А как тренеры куда спокойнее. Йохан вовремя ушел на пенсию, Зинедин мудро не спешит с новым вызовом.

Моуриньо же не может жить без тренерской работы. Поэтому пошел в ад «Манчестер Юнайтед», возглавил белый вигвам «Тоттенхэма». А затем ушел в «Рому», с которой выиграл первый трофей быстрее, чем названые английские клубы справились с похожим заданием без него. Причем бывший «Особенный», который в Риме перезагружался после нелегких британских будней, взял именно еврокубок.

Теперь в истории у семи наставников есть пять и больше побед в международных турнирах Старого Света. Но нужна важная поправка – нередко речь об успехах в Суперкубке УЕФА , а там трофей получали после одного или двух матчей. Но с ним или без него, круг избранных очень тесный. Самое время их вспомнить, раз Жозе зашел в список с козырей.

Жозе Моуриньо (5 еврокубков; 2 победы в ЛЧ , 2 победы в ЛЕ (Кубке УЕФА ), 1 победа в ЛК)

В мире лишь два наставника взяли по пять еврокубков с раундами плей-офф. Причем Жозе прошел один из самых сложных путей. Лигу чемпионов выигрывал с андердогами – «Порту» и «Интером». Причем оба раза встречал на своем пути невероятных оппонентов вроде МЮ и «Барселоны». Молодой Моуриньо не выиграл для «Реала» ЛЧ , но подготовил команду чемпионов. А вот кубок УЕФА дважды взял с более статусными для этого турнира командами. «Порту» в 2003-м не был единственным фаворитом, а вот МЮ просто выполнил задачу. Правда, без Жозе повторить тот успех не сумели. Да и «Рома» до Моуриньо не знала европейского счастья 41 год.

Хосеп Гвардиола (5 еврокубков; 2 победы в ЛЧ , 3 победы в Суперкубке УЕФА )

В этом случае скорее можем ругать Гвардиолу за упущенные возможности, чем хвалить за умение легко проходить к европейским трофеям. С составом «Манчестер Сити» можно было обыграть «Челси» Тухеля. С «Баварией» нужно было проходить в финалы и драться за кубок. С «Барселоной», которую Гвардиола переиначил под себя после Райкарда, путь к трофеям тоже не был простым. Вспомните хотя бы скандальный проход «Челси» имени арбитра Эвребе. В Суперкубке УЕФА Гвардиоле тоже везло. «Шахтер» и «Порту» были заметно слабее. А с «Баварией» обыграл «Челси» лишь в серии пенальти.

Боб Пейсли (5 еврокубков; 3 победы в КЕЧ , 1 в Кубке УЕФА , 1 Суперкубке УЕФА )

Северянин стал защитником и капитаном «Ливерпуля», а потом пошел в тренерский штаб. Когда Шенкли ушел, то Пейсли подхватил команду, выиграл шесть чемпионских титулов, а еще трижды победил в финале Кубка европейских чемпионов. Тот «Ливерпуль» был гегемоном. Успешный путь начали с победы в Кубке УЕФА в 1976 году. Ветеран мировой войны легко мог стать рекордсменом в этом списке, ведь у него было три попытки взять Суперкубок УЕФА . В первом случае обыграл «Гамбург» по сумме двух матчей, но затем уступал «Андерлехту» и не смог согласовать даты матчей с «Динамо» Тбилиси.

Зинедин Зидан (5 еврокубков; 3 победы в ЛЧ , 2 победы в Суперкубке УЕФА )

Как и Пейсли, Зинедин играл в футбол. Причем среди всех самых успешных тренеров он – самый крутой футболист. Удивительно, что вообще смог удачно зайти в новую профессию. После Кройфа это второй пример в истории, когда по-настоящему легендарный игрок добивается таких успехов. Но Йохан после «Барселоны» не искал тренерского счастья, а Зидана активно, но пока безуспешно заманивают в ПСЖ . Там будет шанс выиграть еще один еврокубок, как минимум – Лигу Европы. А если без шуток, то «Реал» утвердился в статусе короля ЛЧ как раз при Зидане. Но вот третья победа кряду в Суперкубке УЕФА Зинедину не досталась – к тому времени покинул «Мадрид», Симеоне в решающем бою переиграл Лопетеги.

Джованни Трапаттони (6 еврокубков, 1 победа в КЕЧ , 2 победы в Кубке УЕФА , 1 победа в Кубке Кубков, 1 победа в Суперкубке УЕФА )

Сейчас Трапаттони 83 года, давно отошел от дел. Но в молодости после многолетней карьеры футболиста «Милана» пошел по тренерскому пути. Оказался в «Ювентусе», с которым выиграл все возможные еврокубки. Пять трофеев, хотя и омраченных трагедией на стадионе в Брюсселе, где в результате обрушения стены одной из трибун погибло 39 человек. Также Трапаттони позже успел выиграть Кубок УЕФА для «Интера». Причем в финале опередил как раз «Рому» за счет разницы мячей. «Волки» не сумели отыграться после 0:2 в Милане, забили лишь один победный мяч во второй встрече.

Алекс Фергюсон (6 еврокубков; 2 победы в ЛЧ , 2 победы в КОК, 2 победы в Суперкубке УЕФА )

В 1991 году «Манчестер Юнайтед» обыграл «Црвену Звезду» в первом финале Суперкубка УЕФА , а второй не состоялся. После чуда на «Камп Ноу» не случилось ничего магического в финале того же турнира против «Лацио» — Салас принес итальянцам победу в Монако. Также на счету Фергюсона поражение от «Зенита» в аналогичном решающем матче. Получается, шотландец мог хвастаться восемью победами, но вместо этого осталось «всего» шесть. Зато выигрывал по два раза ЛЧ и Кубок Обладателей Кубков. Причем во втором турнире впервые победил с «Абердином», обыграв «Реал». Также в финале Суперкубка УЕФА шотландцы опередили по сумме двух матчей «Гамбург». Получается, «Барселона» — единственный именно фаворит, с которым Фергюсон не справился в финале.

Карло Анчелотти (6 еврокубков; 3 победы в ЛЧ , 2 победы в Суперкубке УЕФА )

В субботу Анчелотти может выиграть седьмой еврокубок, выйти на чистое первое место. В Лиге чемпионов с «Миланом» и «Реалом» Анчелотти нередко выступал здорово. Разок уступил «Ливерпулю» в финале, разок его обыграл, но тогда еще с легендарным «Миланом». Теперь будет третья встреча, но не против Рафаэля Бенитеса, как раньше. В отличие от ЛЧ , в Суперкубке УЕФА у Анчелотти только победы – «Милан» обыгрывал специалистов по добыче кубка УЕФА в лице «Порту» и «Севильи». И «Реал» разобрался с командой из Андалусии. Анчелотти, если обыграет Клоппа, получит шанс на 8 еврокубовых побед за карьеру, просто невероятно.

Получается, в элитном списке и новых финалах для антипода – Моуриньо, которого называют провокатором, Анчелотти – чудесный подорожник для Галактикос из разных стран. Хотя у Карло не такой простой характер, как думают. Он просто обаятельный и умеет вести себя спокойнее, чем Жозе. Как видите, оба пути приводят к успеху, если человек талантливый и понимает, как устроен большой европейский футбол.