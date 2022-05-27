Лукаку и футболисты из РПЛ. На худшие трансферы АПЛ потратили почти 500 млн евро

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вчера, 11:13

Не сыграли большие ставки «Челси» и МЮ .

10. Алекс Крал («Вест Хэм»)

Взяли чеха к его напарнику по сборной Соучеку и всем остальным славянам в заявке «молоботойцев». Было понятно, что пробиться в основу команды Мойеса арендованному у «Спартака» хавбеку будет сложно. Но никто не думал, что Крал проведет на поле одну минуту за весь сезон в АПЛ . Настоящее издевательство в стиле игры Кокорина за «Фиорентину». Чешскому футболисту двадцать четыре года, не восемнадцать. Крал – полузащитник сборной, у него довольно большой диапазон футбольных возможностей. Но Мойес не поверил в Алекса, хавбек зря потратил целый сезон, хотя никаких травм у кучерявого парня не было.

9. Брайан Хиль («Тоттенхэм»)

Если Крал пришел из «Спартака» в аренду, и теперь «Вест Хэм» может отказаться от выкупа контракта Алекса, то за Хиля в Лондоне отстегнули 25 млн евро. В результате Эшпириту Санту не понял, как использовать юного испанца с пользой, а Конте поставил на проворного Кулусевски. Успехи шведа, который прекрасно понимает Сона и Кейна, отдавая им голевые передачи, подчеркнули неудачу с испанцем. Хиль отправился в аренду в «Валенсию». Ставка на молодых игроков за большие деньги всегда опасна, но в этом случае «шпоры» знали, что Брайан не стал стабильным – «Севилья» его отправляла в различные аренды, но рискнули.

8. Янник Вестергор («Лестер»)

Когда «Лестер» платил за одного из участников Евро-2020 достойные 17.6 млн евро, то планировал получить усиление линии обороны. Датчанин ведь играл за «Саутгемптон», до этого выступал в Бундеслиге – опытный футболист. Вместо надежной игры получили разочарование. Янник провел в основе всего 6 матчей, что для центрального защитника – признак, что не вписался в команду. Травм у него не было, так что чисто проиграл конкурентам, причем тоже нестабильным. По пропущенным «Лестер» на 14-м месте, еще хуже, чем МЮ .

7. Сауль Ньигес («Челси»)

Футболист сборной Испании, опытный хавбек «Атлетико» с финалами ЛЧ . Казалось, что эта аренда усилит «Челси» — как минимум, добавит Тухелю опций в середине поля и даже в атаке, ведь Сауль – универсальный мастер. Вместо высоких стандартов игры, которые футболист демонстрировал в составе «Атлетико», в Лондоне испанец был одним из худших, если не худшим. Вернера любят подкалывать, но Тимо не вписался в структуру игры, а Ньигес даже не добрался до игровой практики – 480 минут в АПЛ и туманные перспективы.

6. Никола Влашич («Вест Хэм»)

Игра в Великобритании – не его. Хорват был одним из лидеров ЦСКА , но в «Вест Хэм» попал не в лучшей форме за огромные 30 млн евро. Но еще в Москве Никола сбавил. Возможно, мыслями был в АПЛ , где с первого раза не заиграл. И со второго тоже – провел на поле всего 555 минут, забил единственный мяч в ворота «Уотфорда» в день, когда его команда выиграла в гостях 1:4. Влашич не отдал ни одной голевой передачи, выходил на замену на 15-20 минут, но его появление никогда не вело к камбэку в сложном матче. «Вест Хэм» претендовал на четвертое место, а финишировал на седьмом. Сыграй Влашич так, как в ЦСКА , «молотобойцы» могли получить минимум путевку в Лигу Европы. Теперь Николу зовут в РПЛ , но он пока отказывается.

5. Деле Алли («Эвертон»)

Подростку с непростой судьбой – биологическая мать пила, а воспитанием Алли чаще занимались чужие люди, изначально хотелось сопереживать. Но после того, как Деле снял свой секс на видео со свидетелем, а затем игнорировал мольбы целой пачки тренеров «шпор» взяться за ум, его неудачи больше не вызывают сочувствия. Парень сам губит карьеру. Данные были для «Манчестер Сити» и «Реала», а по факту получили неудачного резервиста аутсайдера «Эвертона». Алли сыграл в 1 матче в основе, еще 10 раз выходил на замену, но без особой пользы для «ирисок». Теперь Деле не столько футболист АПЛ , как проблема Гвардиолы – встречается с дочерью тренера. На «любимого зятя» точно не тянет.

4. Джек Грилиш («Манчестер Сити»)

Тяжело выступать ужасно в составе «Манчестер Сити». Гвардиола делает все, чтобы минимум показывали все и каждый. Грилиш забил 3 мяча, сделал 3 голевые передачи, но это не значит, что новичок за 117.5 млн евро оправдал ожидания публики. Джек – веселый хулиган, который сразу рванул в теплые края после победы в АПЛ . Но высокое звание чемпиона пока не заслужил. В «Астон Вилле» был лидером, но в «Манчестер Сити» не видят в нем вожака. Стерлинг, который может покинуть команду летом, забил на 10 голов больше. Да что там, у защитника Ляпорта на один гол в АПЛ больше.

3. Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед»)

Еще один футболист МЮ , на этот раз молодой, атакующий и за очень большие деньги. «Боруссия» Д хорошо заработала – 85 млн евро, а вот англичане получили неготового к большим испытаниям вингера, который перестал демонстрировать зверскую любовь к созданию моментов. Возможно, Санчо заиграет в будущем у Тен Хага – не исключаем, но на данный момент по итогам первого сезона ему самое место в списке худших трансферов. Джейдон сыграл так, словно является шпионов своего родного «Манчестер Сити» в составе врагов.

2. Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»)

У Варана были удачные матчи на «Олд Траффорд», но не спешите его защищать. Рафаэль так высоко в списке, поскольку речь о чемпионе мира, многократном победителе Лиги чемпионов, опытном защитнике, которого звали в Манчестер много лет. И что получили на выходе? Де Хеа выручал, когда мог, но нередко оборона МЮ удивляла. Многие ругали Магуайра, но кто у него на подстраховке? Опытный напарник должен был взять бразды правления защитой в свои руки, но не сумел. У «дьяволов» тринадцатая по надежности защита в АПЛ , это провал.

1. Ромелу Лукаку («Челси»)