Левандовски подтвердил, что не будет играть за «Баварию». Но по пути в «Барселону» возникли преграды

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вчера, 19:02

Снайпер Роберт – дорогое удовольствие.

Левандовски постоянно приходится повторять, что уходит из «Баварии», поскольку боссы клуба, чтобы набить цену за футболиста, последовательно напоминают о контракте до лета следующего года. Но поляк сделал однозначное заявление:

Моя история в «Баварии» подошла к концу. Не представляю, что буду играть здесь дальше. Надеюсь, «Бавария» не будет меня удерживать. Трансфер – лучшее решение для всех.

Хави уже прямо спрашивали о подписании Левандовски. Сам Роберт говорил о желании следовать за мечтой, а она заключалась в игре за испанский гранд. Раньше чаще говорили о «Реале», которому на заре большой карьеры отказал, а сейчас речь о «Барселоне». Но этот трансфер вызывает дискуссии. Попробуем понять, подходит ли заносчивый ветеран, который редко делится мячом, команде Хави.

За переход. Левандовски – игрок экстракласса

Роберт дважды подряд получил «Золотую бутсу». После рекордного сезона, когда забил 41 мяч в Бундеслиге, оставив позади великого Герда Мюллера, добавил впечатляющие 34 удара. Повторил свой результат 2020 года. У него в свежем сезоне больше голов, чем матчей во всех турнирах. Конечно же, такой снайпер не останется без работы. Причем фактор возраста не будем рассматривать как ключевой, поскольку Левандовски на год моложе, чем Бензема. Кариму прожитые годы не помешали выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов для «Реала».

Против. Финансовые запросы игрока и «Баварии»

Переговоры посредника Захави с «Реалом» по переходу свободного агента Алабы, если анализировать их хладнокровно, немного напоминали шантаж и разговор с террористом, который требует выкуп. Жесткая аналогия, но и деньги немалые. Давид выбил себе шикарный контракт в Мадриде. А параллельно получил подъемные, как Мбаппе, отдавший свое футбольное будущее в руки шейхам из ПСЖ . Левандовски тоже запросит много денег по личному контракту, да и «Бавария» скупая, просит 35-40 млн евро. Или просто обедневшая? Живых денег у клуба из Мюнхена после коронавируса заметно меньше, будут торговаться до последнего.

За трансфер. Поляк может усилить «Барселону»

Будь у каталонцев нападающий хотя бы для финала Лиги Европы, то не Франкфурт-на-Майне гулял бы до утра после победы «Айнтрахта» над «Рейнджерс». Обамеянг не правился с элементарной задачей и не выиграл для Хави первый в его тренерской карьере еврокубок. Депай может работать на фланге, необязательно в центре. Дембеле сыграл полтора приличных матча – умчался договариваться с ПСЖ . Гризманн планирует остаться в «Атлетико». Люка Де Йонга с Робертом сравнивать неприлично. Хави нужен центральный нападающий, который клепает голы, вряд ли найдут за те же деньги кого-то намного лучше.

Против. Жесткие условия лицензирования от Ла Лиги

«Барселона» уже подписала свободных агентов Кристенсена и Кессье, но не представила их. Даже объявить о новом контракте с Серхи Роберто сразу не сумели, поскольку надо сначала показать, что доходы увеличиваются, а потом же разрешат регистрацию новых футболистов и сделок. Ради трансфера Левандовски надо сначала удачно попрощаться с игроками, а Бартомеу оставил после себя массу «хвостов». Легко пополнять запасы у каталонцев не получается. Зимой были проблемы с регистрацией Феррана Торреса. И если ветераны, вроде Пике и Альбы, хотят обратно полную зарплату, то трансфер Левандовски может сорвать вязкая бюрократия, без которой «Барселона» могла сыграть в ящик.

За трансфер. Заинтересованность Ла Лиги в супервезвездах

Будь Роберт свободным агентом, он качал бы права и требовал бы огромную зарплату. Сейчас тоже попросит много денег, но сумма будет посильной для «Барселоны», если проведут чистку состава. Также могут заразить президента Лапорту идеей не отдавать еще одного форварда богачам из АПЛ или Парижа. Тебас столько всего едкого сделал после решения Мбаппе подписать контракт с Ла Лигой, что наверняка знаем – маркетологи сообщили боссам испанского футбола, что без нового большого соперничества не получится заработать много денег. Холанд и Мбаппе отказались от Испании, но можно попытаться раскрутить дуэль Бензема и Левандовски.

Против. Нелюбовь «Барселоны» к эгоистам в атаке

Левандовски абсолютно точно ближе к Ибрагимовичу, чем к Суаресу и Вилье. Возможно, форварду такого формата будет сложно в «Барселоне». Хави – человек с характером, могут поспорить о чем-то, ведь Роберт привык в Мюнхене, что он один из самых главных. Там к нему прислушивались, хотя и раздосадовали, выдавая некоторым новичкам огромную зарплату не по сумме заслуг, а сразу авансом. А вот в Каталонии возникнуть проблемы на поле, ведь Левандовски не играл в других крутых лигах, кроме немецкой. В его возрасте сложно адаптироваться к новому, особенно с учетом, что у «Барселоны» ни одного великого ассистента здесь и сейчас. Дембеле и Альба отдали немало голевых передач, но вингер может уйти, а латераль не плеймейкер.

Мнение читателей. Оцените сочетаемость Левандовски и «Барселоны»

Роберт хочет в Испанию, не хочет больше жить в Германии и выступать за «Баварию». Его право. Но не забывайте, что в мире больших денег предложение «Барселоны» легко могут перебить из Англии или Франции. ПСЖ без центрального форварда. Если Мбаппе считает, что Неймар не нужен, а ему и Месси пригодится рядом Левандовски, то с щедрым предложением шейхи тянуть не станут. И тогда Кан пойдет в гости к Роберту – убеждать, что ПСЖ интереснее, чем «Барселона».

Также помним о движениях в Ливерпуле. Мане хочет в «Баварию», Салах может выбрать «Реал» — Пересу нужен большой трансфер после оплеухи от Мбаппе. Вот и получается, что Клоппу пригодится форвард в штрафной к Жоте и Лиусу Диасу. Левандовски за 40 млн – кандидат, тем более, тренер и футболист вместе работали в Дортмунде. Также не забываем о «Челси», где не заиграли Лукаку и Вернер. Роберт явно хочет в «Барселону», но финансовые проблемы клубов из Мюнхена (стали меньше зарабатывать) и Барселоны (огромные долги) могут завести поляка в АПЛ .

Раз категорично заявил об уходе, то знает больше, чем позволяют рассказать юристы. Будет интересно оценить Левандовски в Ла Лиге, которую два года подряд выиграли благодаря нападающим-ветеранам – Суаресу и Бензема. Хотя и в Лиге чемпионов «Барселоне» пригодится человек, который столько забивает. Роберт очень легко находит путь к чужим воротам.